Vegyesen nyitott a Wall Street szerdán, miután ellentétes hatások között őrlődnek a tőkepiacok, hiszen az egyre fokozódó közel-keleti háborús feszültségek negatív, míg a vártnál gyengébb amerikai foglalkoztatási adatok kedvező hatást fejtettek ki a részvényindexekre.

Tandemben zuhant a Richter és a Mol / Fotó: tete_escape / Shutterstock

Utóbbi hír ugyanis csökkenti valamelyest a szeptemberi kamatemelés esélyét.

Az európai tőzsdemutatók ellenben a negatív tartományban maradtak délután 5-ig, még ha jelentősen le is faragtak a befektetők a piacok délelőtti veszteségéből, vagyis sokkal kisebb mínuszokat láthattunk a BÉT kicsengetésekor, mint néhány órával korábban.