Tandemben zuhant a Richter és a Mol
Vegyesen nyitott a Wall Street szerdán, miután ellentétes hatások között őrlődnek a tőkepiacok, hiszen az egyre fokozódó közel-keleti háborús feszültségek negatív, míg a vártnál gyengébb amerikai foglalkoztatási adatok kedvező hatást fejtettek ki a részvényindexekre.
Utóbbi hír ugyanis csökkenti valamelyest a szeptemberi kamatemelés esélyét.
Az európai tőzsdemutatók ellenben a negatív tartományban maradtak délután 5-ig, még ha jelentősen le is faragtak a befektetők a piacok délelőtti veszteségéből, vagyis sokkal kisebb mínuszokat láthattunk a BÉT kicsengetésekor, mint néhány órával korábban.
A BUX-nál nem látszott a visszapattanás, a pesti börze vezető indexe szerdán alulteljesített, 1,2 százalékkal, 146 848 pontra csökkenve.
Az azonnali részvényforgalom meghaladta 34,1 milliárd forintot.
Az OTP árfolyama nem kevesebb mint 0,6 százalékkal, 44 380 forintra esett.
Lejtőre került a Mol is, az olajpapír kurzusa 1,9 százalékkal, 4990 forintig zsugorodott, holott a Brent típusú kőolaj hordónkénti ára késő délután újra felpattant, s 0,7 százalékkal, 95,30 dollárra nőtt.
Még a Molnál is nagyobb pofont kapott a Richter. A gyógyszerrészvény 2,4 százalékkal, 12 800 forintra gyengült.
Ezúttal a Magyar Telekom sem úszta meg esés nélkül, bár csupán 0,6 százalékkal, 2562 forintig hátrált.
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Miután az euró délelőtt 371 forint felett is járt, a tőzsdenap végén 368,1 forinton állapodott meg, ami 0,1 százalékos forinterősödést jelent.