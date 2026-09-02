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Tandemben zuhant a Richter és a Mol

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Csökkent a BUX szerdán, az összes hazai blue chip veszített értékéből. Kirántották a szőnyeget a Richter és a Mol alól.
Murányi Ernő
2026.09.02, 17:32
Frissítve: 2026.09.02, 17:36

Vegyesen nyitott a Wall Street szerdán, miután ellentétes hatások között őrlődnek a tőkepiacok, hiszen az egyre fokozódó közel-keleti háborús feszültségek negatív, míg a vártnál gyengébb amerikai foglalkoztatási adatok kedvező hatást fejtettek ki a részvényindexekre.

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Tandemben zuhant a Richter és a Mol / Fotó: tete_escape / Shutterstock

Utóbbi hír ugyanis csökkenti valamelyest a szeptemberi kamatemelés esélyét.

Az európai tőzsdemutatók ellenben a negatív tartományban maradtak délután 5-ig, még ha jelentősen le is faragtak a befektetők a piacok délelőtti veszteségéből, vagyis sokkal kisebb mínuszokat láthattunk a BÉT kicsengetésekor, mint néhány órával korábban.

A BUX-nál nem látszott a visszapattanás, a pesti börze vezető indexe szerdán alulteljesített, 1,2 százalékkal, 146 848 pontra csökkenve. 

BUX részvényindex
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az azonnali részvényforgalom meghaladta 34,1 milliárd forintot.

Az OTP árfolyama nem kevesebb mint 0,6 százalékkal, 44 380 forintra esett. 

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 44 380 HUF 0 / -0,6 %
Forgalom: 21 855 662 590 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Lejtőre került a Mol is, az olajpapír kurzusa 1,9 százalékkal, 4990 forintig zsugorodott, holott a Brent típusú kőolaj hordónkénti ára késő délután újra felpattant, s 0,7 százalékkal, 95,30 dollárra nőtt.

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 4 990 HUF 0 / -1,87 %
Forgalom: 5 732 682 952 HUF
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1 év
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Még a Molnál is nagyobb pofont kapott a Richter. A gyógyszerrészvény 2,4 százalékkal, 12 800 forintra gyengült.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 12 800 HUF 0 / -2,36 %
Forgalom: 4 813 141 720 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Ezúttal a Magyar Telekom sem úszta meg esés nélkül, bár csupán 0,6 százalékkal, 2562 forintig hátrált. 

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Miután az euró délelőtt 371 forint felett is járt, a tőzsdenap végén 368,1 forinton állapodott meg, ami 0,1 százalékos forinterősödést jelent.

 

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