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KEKVA
osztalék
tőzsde
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Richter

A Mol után a Richterben is nagytulajdonos lett az állam: hatalmas osztalékkal gazdagodik a költségvetés – hamarosan érkeznek is a tízmilliárdok

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A kekvák megszűnését követően visszaszállt az államra az MCC 10 százalékos részvénypakettje. A Richter 12 milliárd forint osztalékot fizet be a költségvetésbe egy héten belül.
K. T.
2026.09.04, 08:55
Frissítve: 2026.09.04, 09:23

Jelentős tulajdonrészt és ezzel együtt szavazati jogot szerzett a magyar állam a Richter Gedeon gyógyszeripari társaságban, erről a pénzügyinisztérium tájékoztatása alapján adott ki közleményt péntek reggel a tőzsdei vállalat.

Richter, állam, részvény, osztalék
Tíz százalékra ugrott az állam részesedése a Richterben, méretes osztalékot is kap a költségvetés / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A bejelentésnek megfelelően augusztus 31-én a Richter Gedeon Nyrt. korábbi részvényesének, a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány (MCC) valamennyi Richter-részvényét a magyar állam szerezte meg. 

Ennek értelmében 18 637 486 Richter törzsrészvény került vissza az államhoz, szavazati jogainak aránya pedig 0 százalékról 10 százalékra nőtt.

Az állam tulajdonszerzésére Magyarország Alaptörvényének 16. módosítása és a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény alapján került sor. Ez alapján ogy augusztus 31-gyel megszűntek bizonyos  közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekvák) Magyarországon.

Hasonló bejelentést tett szerdán a Mol is, melyben 15,24 százalékra ugrott az állam közvetlen befolyása a kekvák megszűnésével. Az olajtársaság részvényeinek 10 százalékát az MCC-től, 5,24 százalékát pedig a Mol-Új Európa Alapítványtól szállt vissza a magyar államra.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény09:39:02
Árfolyam: 12 780 HUF -30 / -0,23 %
Forgalom: 95 383 320 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Az alapítványi vagyon helyzetének rendezése mindkét társaságnál feltétele volt az idei osztalékfizetésnek. A Richter nem alapítványi tulajdonosai már hozájutottak az osztalékhoz, a három nagytulajdonos alapítvánnyal pedig arról állapodott meg, hogy a részükre járó osztalék kifizetésére legkésőbb 2026. szeptember 11-ig kerül sor. A Mol viszont minden részvényese számára a harmadik negyedévre halasztotta a részvényesi juttatás kifizetését.

Rengeteg pénzhez jut a költségetés a Moltól és a Richtertől

A Richter összesen 120 milliárd forint osztalékot fizet 2025-ös eredményéből, a tulajdonosi átrendeződést követően az államra eső rész ebből 12 milliárd forint.

A Mol 241,2 milliárd forintot oszt vissza tavalyi profitjából, ebből a magyar állam 39,47 milliárd forintra számíthat az újdonsült 15,24 százalékos részvénytulajdona alapján.

A két magyar nagyvállalat ezáltal több mint 50 milliárd forintot fizet az államnak.

 MOL részvény
MOL részvény09:40:18
Árfolyam: 4 988 HUF -37 / -0,74 %
Forgalom: 101 642 431 HUF
Napi
Heti
Havi
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3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Richter részvényei 30 százalékkal drágultak az év eleje óta, a Mol papírjai pedig 70 százalékot raliztak már idén.

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