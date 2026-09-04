A Mol után a Richterben is nagytulajdonos lett az állam: hatalmas osztalékkal gazdagodik a költségvetés – hamarosan érkeznek is a tízmilliárdok

Jelentős tulajdonrészt és ezzel együtt szavazati jogot szerzett a magyar állam a Richter Gedeon gyógyszeripari társaságban, erről a pénzügyinisztérium tájékoztatása alapján adott ki közleményt péntek reggel a tőzsdei vállalat.

Tíz százalékra ugrott az állam részesedése a Richterben, méretes osztalékot is kap a költségvetés / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A bejelentésnek megfelelően augusztus 31-én a Richter Gedeon Nyrt. korábbi részvényesének, a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány (MCC) valamennyi Richter-részvényét a magyar állam szerezte meg.

Ennek értelmében 18 637 486 Richter törzsrészvény került vissza az államhoz, szavazati jogainak aránya pedig 0 százalékról 10 százalékra nőtt.

Az állam tulajdonszerzésére Magyarország Alaptörvényének 16. módosítása és a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény alapján került sor. Ez alapján ogy augusztus 31-gyel megszűntek bizonyos közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekvák) Magyarországon.

Hasonló bejelentést tett szerdán a Mol is, melyben 15,24 százalékra ugrott az állam közvetlen befolyása a kekvák megszűnésével. Az olajtársaság részvényeinek 10 százalékát az MCC-től, 5,24 százalékát pedig a Mol-Új Európa Alapítványtól szállt vissza a magyar államra.