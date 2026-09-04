A Mol után a Richterben is nagytulajdonos lett az állam: hatalmas osztalékkal gazdagodik a költségvetés – hamarosan érkeznek is a tízmilliárdok
Jelentős tulajdonrészt és ezzel együtt szavazati jogot szerzett a magyar állam a Richter Gedeon gyógyszeripari társaságban, erről a pénzügyinisztérium tájékoztatása alapján adott ki közleményt péntek reggel a tőzsdei vállalat.
A bejelentésnek megfelelően augusztus 31-én a Richter Gedeon Nyrt. korábbi részvényesének, a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány (MCC) valamennyi Richter-részvényét a magyar állam szerezte meg.
Ennek értelmében 18 637 486 Richter törzsrészvény került vissza az államhoz, szavazati jogainak aránya pedig 0 százalékról 10 százalékra nőtt.
Az állam tulajdonszerzésére Magyarország Alaptörvényének 16. módosítása és a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény alapján került sor. Ez alapján ogy augusztus 31-gyel megszűntek bizonyos közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekvák) Magyarországon.
Hasonló bejelentést tett szerdán a Mol is, melyben 15,24 százalékra ugrott az állam közvetlen befolyása a kekvák megszűnésével. Az olajtársaság részvényeinek 10 százalékát az MCC-től, 5,24 százalékát pedig a Mol-Új Európa Alapítványtól szállt vissza a magyar államra.
Az alapítványi vagyon helyzetének rendezése mindkét társaságnál feltétele volt az idei osztalékfizetésnek. A Richter nem alapítványi tulajdonosai már hozájutottak az osztalékhoz, a három nagytulajdonos alapítvánnyal pedig arról állapodott meg, hogy a részükre járó osztalék kifizetésére legkésőbb 2026. szeptember 11-ig kerül sor. A Mol viszont minden részvényese számára a harmadik negyedévre halasztotta a részvényesi juttatás kifizetését.
Rengeteg pénzhez jut a költségetés a Moltól és a Richtertől
A Richter összesen 120 milliárd forint osztalékot fizet 2025-ös eredményéből, a tulajdonosi átrendeződést követően az államra eső rész ebből 12 milliárd forint.
A Mol 241,2 milliárd forintot oszt vissza tavalyi profitjából, ebből a magyar állam 39,47 milliárd forintra számíthat az újdonsült 15,24 százalékos részvénytulajdona alapján.
A két magyar nagyvállalat ezáltal több mint 50 milliárd forintot fizet az államnak.
A Richter részvényei 30 százalékkal drágultak az év eleje óta, a Mol papírjai pedig 70 százalékot raliztak már idén.