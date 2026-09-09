Van még tér a Richter előtt: magasabb árcédulát kapott a gyógyszerrészvény – új történelmi csúcs a láthatáron

Friss célár ékezett szerdán a Richter részvényeire, az Oddo BHF 14 000 forintos árfolyamvárakozást fogalmazott meg a hazai gyógyszergyártó részvényeire. Új árfolyamcsúcs dőlhet, de csupán tartani érdemes a papírt.

Tovább roboghat a Richter, behozhatja lemaradását a BUX-indexen belül / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A német-francia pénzügyi szolgáltató várakozása alapján 11 százalékkal értékelődhet fel a gyógyszerrészvény a következő egy év során. Az éppen csak kétszámjegyű hozampotenciál miatt tartást ajánlanak.

Az Oddo ezzel csatlakozott azon elemzők gyarapodó táborához, akik új történelmi csúcsra várják a harmadik számú magyar blue chipet 12 hónapon belül.

A Richter részvényeit 32 éves tőzsdei jelenléte során idén augusztus 25-én jegyezték a legmagasabban, 13 570 forinton. Az év eleje óta 27 százalékkal nőtt a társaság piaci kapitalizációja, amivel egyébként kissé alulteljesít a BUX index 33 százalékos ralijához mérten.

A legoptimistább prognózissal két hazai brókerház él:

a Concorde 15 080 forintos célárat jelölt ki,

az MBH Bank pdig 14 911 forintra várja a kurzust.

Az amerikai Jefferies 14 742 forintos tetőt lát a papírban,

őket pedig az Oddo BHF friss célára követi.

A legvisszafogottabb várakozás a Wood & Company nevéhez köthető. A cseh befektetési szolgáltató 9435 forintig zuhanhat vissza az árfolyam.

A társaságot követő 11 bankház közül négy vételt, hét pedig tartást javasol, eladási jelzés viszont egyáltalán nem szerepel a szakértői ajánlások között.