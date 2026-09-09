Van még tér a Richter előtt: magasabb árcédulát kapott a gyógyszerrészvény – új történelmi csúcs a láthatáron
Friss célár ékezett szerdán a Richter részvényeire, az Oddo BHF 14 000 forintos árfolyamvárakozást fogalmazott meg a hazai gyógyszergyártó részvényeire. Új árfolyamcsúcs dőlhet, de csupán tartani érdemes a papírt.
A német-francia pénzügyi szolgáltató várakozása alapján 11 százalékkal értékelődhet fel a gyógyszerrészvény a következő egy év során. Az éppen csak kétszámjegyű hozampotenciál miatt tartást ajánlanak.
Az Oddo ezzel csatlakozott azon elemzők gyarapodó táborához, akik új történelmi csúcsra várják a harmadik számú magyar blue chipet 12 hónapon belül.
A Richter részvényeit 32 éves tőzsdei jelenléte során idén augusztus 25-én jegyezték a legmagasabban, 13 570 forinton. Az év eleje óta 27 százalékkal nőtt a társaság piaci kapitalizációja, amivel egyébként kissé alulteljesít a BUX index 33 százalékos ralijához mérten.
A legoptimistább prognózissal két hazai brókerház él:
- a Concorde 15 080 forintos célárat jelölt ki,
- az MBH Bank pdig 14 911 forintra várja a kurzust.
- Az amerikai Jefferies 14 742 forintos tetőt lát a papírban,
- őket pedig az Oddo BHF friss célára követi.
A legvisszafogottabb várakozás a Wood & Company nevéhez köthető. A cseh befektetési szolgáltató 9435 forintig zuhanhat vissza az árfolyam.
A társaságot követő 11 bankház közül négy vételt, hét pedig tartást javasol, eladási jelzés viszont egyáltalán nem szerepel a szakértői ajánlások között.
A Bloomberg adatbázisában szereplő konszenzusos árfolyamvárakozás 13 923 forint, ami 10,9 százalékkal magasabb a keddi záróárnál.
A Botoxot is lenyomta a Vraylar, az állam is visszaszállt a Richterbe
A döntően exportpiacra termelő gyógyszergyártó vállalat nyereségét ugyan visszavetette az első félévben a forint meredek felértékelődése – a második negyedévben bő negyedével, 38 milliárd forintra apadt nettó eredménye –, az alapfolyamatok továbbra is erősek. A Richter csúcskészítménye, a Vraylar hasít az Egyesült Államokban, értékesítése még a Botoxét is lenyomta: az április-júniusi három hónapban 1,071 milliárd dollárra lőtt ki a forgalma.
A vezető készítmény teljesítményét is látva a vezetőség augusztus elején megemelte 2026 egészére vonatkozó jövedelmezőségi előrejelzését, ennek megfelelően már kétszámjegyű tisztított EBIT-növekedésre számítanak idén.
Az egyes közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekvák) megszűnésével augusztus végén jelentős mennyiségű Richter-részvény került vissz a magyar államhoz, amely ezzel ismét naytulajdonos lett a gyógyszergyártóban.
A korábban a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány (MCC) által birtokolt 18 637 486 Richter törzsrészvény szállt vissza az államra , amely ezzel 10 százalékos szavazati jogot szerzett a társaságban. Mivel a Richter a kekvák esetében felfüggesztette az osztalékfizetést, a szeptember 11-ére halasztott kifizetésből 12 milliárd forint osztalék érkezik egy héten belül, immár az államkasszába.