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A Richter vezetésével törnek felfelé a hazai blue chipek

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Erősödéssel indult a csütörtöki kereskedés a BÉT-en. A Richter, az OTP és a Mol is emelkedik, csak a Magyar Telekom stagnál.
Murányi Ernő
2026.09.03, 09:13
Frissítve: 2026.09.03, 09:21

Az európai piacok csütörtökön többnyire emelkedéssel nyithatnak, mivel a befektetők figyelmét a legfrissebb gazdasági adatok köthetik le. Svájc máris közzétette legfrissebb fogyasztói árindex-adatait  - az éves infláció a júliusi 0,4 százalékról 0,8 százalékra duplázott  augusztusban - , 9-kor pedig a helvétek augusztusi GDP-je is kijön.

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A Richter vezetésével törnek felfelé a hazai blue chipek / Fotó: Vémi Zoltán

Később a nap folyamán a Németországból, az euróövezetből és az Egyesült Királyságból érkező BMI-adatok (beszerzési menedzserindex) szabhatnak irányt a börzéknek. 

Ázsia is pluszban zárt az ottani BMI-számok hatására. Ráadásul a közelmúltban nagyot emelkedő olajárak is stagnálnak, ami szintén némi megnyugvást hozhat a részvénypiacokra.

A BUX a szerdai lefordulás után ugyancsak felfelé vette az irányt. 

A pesti börze vezető indexe 0,4 százalékos emelkedéssel, 147 322 ponton nyitott.

BUX részvényindex
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A blue chipek közül az OTP árfolyama szintén 0,4 százalékkal nőve, 44 550 forinton rajtolt el.

 OTP részvény
OTP részvény12:37:12
Árfolyam: 44 800 HUF +420 / +0,94 %
Forgalom: 3 866 520 470 HUF
Napi
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A  Mol kurzusa 0,2 százalékkal, 5000 forintra emelkedett.

A Brent típusú kőolaj hordónkénti jegyzése 1,3 százalékkal, 94,4 dollárra csökkent. 

 MOL részvény
MOL részvény12:36:40
Árfolyam: 5 050 HUF +60 / +1,19 %
Forgalom: 802 963 175 HUF
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A szerdai nagy vesztes Richter részvényei 0,8 százalékkal, 12 900 forintra drágultak.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény12:36:40
Árfolyam: 12 800 HUF 0 / 0 %
Forgalom: 522 850 410 HUF
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom nyitóára 2562 forint volt, amely hajszálra megegyezik szerdai záróárával.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény12:36:40
Árfolyam: 2 598 HUF +36 / +1,39 %
Forgalom: 469 750 904 HUF
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Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

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A forint egy árnyalatnyit izmosodott. Az eurót 367,3 forint körül jegyzik a bankközi devizapiacon. 

 

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