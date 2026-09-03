Az európai piacok csütörtökön többnyire emelkedéssel nyithatnak, mivel a befektetők figyelmét a legfrissebb gazdasági adatok köthetik le. Svájc máris közzétette legfrissebb fogyasztói árindex-adatait - az éves infláció a júliusi 0,4 százalékról 0,8 százalékra duplázott augusztusban - , 9-kor pedig a helvétek augusztusi GDP-je is kijön.

A Richter vezetésével törnek felfelé a hazai blue chipek / Fotó: Vémi Zoltán

Később a nap folyamán a Németországból, az euróövezetből és az Egyesült Királyságból érkező BMI-adatok (beszerzési menedzserindex) szabhatnak irányt a börzéknek.

Ázsia is pluszban zárt az ottani BMI-számok hatására. Ráadásul a közelmúltban nagyot emelkedő olajárak is stagnálnak, ami szintén némi megnyugvást hozhat a részvénypiacokra.

A BUX a szerdai lefordulás után ugyancsak felfelé vette az irányt.