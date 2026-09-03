A Richter vezetésével törnek felfelé a hazai blue chipek
Az európai piacok csütörtökön többnyire emelkedéssel nyithatnak, mivel a befektetők figyelmét a legfrissebb gazdasági adatok köthetik le. Svájc máris közzétette legfrissebb fogyasztói árindex-adatait - az éves infláció a júliusi 0,4 százalékról 0,8 százalékra duplázott augusztusban - , 9-kor pedig a helvétek augusztusi GDP-je is kijön.
Később a nap folyamán a Németországból, az euróövezetből és az Egyesült Királyságból érkező BMI-adatok (beszerzési menedzserindex) szabhatnak irányt a börzéknek.
Ázsia is pluszban zárt az ottani BMI-számok hatására. Ráadásul a közelmúltban nagyot emelkedő olajárak is stagnálnak, ami szintén némi megnyugvást hozhat a részvénypiacokra.
A BUX a szerdai lefordulás után ugyancsak felfelé vette az irányt.
A pesti börze vezető indexe 0,4 százalékos emelkedéssel, 147 322 ponton nyitott.
A blue chipek közül az OTP árfolyama szintén 0,4 százalékkal nőve, 44 550 forinton rajtolt el.
A Mol kurzusa 0,2 százalékkal, 5000 forintra emelkedett.
A Brent típusú kőolaj hordónkénti jegyzése 1,3 százalékkal, 94,4 dollárra csökkent.
A szerdai nagy vesztes Richter részvényei 0,8 százalékkal, 12 900 forintra drágultak.
A Magyar Telekom nyitóára 2562 forint volt, amely hajszálra megegyezik szerdai záróárával.
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A forint egy árnyalatnyit izmosodott. Az eurót 367,3 forint körül jegyzik a bankközi devizapiacon.