BlackRock, Templeton, JPMorgan: nem csak kispályások ragadtak a Sberbankban
A Sberbank az orosz számviteli szabályok szerinti nettó nyeresége az év első nyolc hónapjában éves bázison 19 százalékkal nőtt, és elérte az 1330 milliárd rubelt (1 rubel = 3,72 forint). A saját tőke arányos nyereség (ROE) pedig 22,9 százalékot tett ki - közölte honlapján az orosz állam többségi tulajdonában álló pénzintézet.
Brillírozott a Sberbank idén
A nettó kamatbevétel az első nyolc hónapban éves összevetésben 24,8 százalékkal, 2400 milliárd rubelre emelkedett, míg a nettó jutalék- és díjbevétel 0,1 százalékkal, 475,9 milliárd rubelre bővült.
A nettó nyereség augusztusban 169,1 milliárd rubelt tett ki, ami 14,2 százalékos növekedést jelent tavaly augusztusához mérten, míg a saját tőke arányos nyereség 23,1 százalékra rúgott.
Augusztusban a Sberbank teljes hitelállománya reálértéken 1,4 százalékkal nőtt, és elérte az 52 700 milliárd rubelt. A lakossági hitelállomány meghaladta a 20 000 milliárd rubelt, a vállalati hitelállomány pedig a 32 500 milliárd rubelt.
A bank teljes betétállománya 49 000 milliárd rubel volt, amin belül a magánszemélyek betétjei 34 500 milliárd, a jogi személyeké pedig 14 500 milliárd rubelt tettek ki. A nem teljesítő hitelek állománya 2,9 százalékon maradt.
A nettó kamatbevétel 27 százalékkal, 325,2 milliárd rubelre nőtt.
A legnagyobb orosz bank IFRS szerinti nettó nyeresége 2026 első fél évében 1019 milliárd rubelt tett ki.
Hatalmas fiókhálózattal működik Oroszország legnagyobb bankja
A Sberbank az orosz gazdaság fő hitelezője, és a legnagyobb piaci részesedéssel rendelkezik a betétipiacon. A Sberbank szolgáltatásait amellett a világ 18 országában veszik igénybe az ügyfelek.
A bank kiterjedt fiókhálózattal rendelkezik Oroszországban, ahol mintegy 14 ezer kiszolgálási pontot üzemeltet. Külföldi hálózata leányvállalatokból, fiókokból és képviseleti irodákból áll, amelyek többek között a FÁK-országokban, Indiában és Kínában működnek.
A pénzintézet fő részvényese az Orosz Föderáció, amely a jegyzett tőkéjének 50 százalékát, valamint további egy szavazati jogot biztosító részvényt birtokol. A többi papír orosz és nemzetközi befektetők tulajdonában áll.
Az impozáns eredmények dacára a bankcsoport részvényei nincsenek acélos formában, noha a júliusi 247 rubeles mélypontról 282 rubel fölé emelkedett az árfolyamuk. A 2021. októberi 373 rubeles történelmi csúcsához mérten, azért még mindig óriási mínuszban van a kurzus.
Mattot kaptak a részvényesek
Az Ukrajna elleni orosz támadás 2022 februári megindítása után azonban lejtőre kerültek a Sberbank részvényei, hiszen a nyugati szankciók és az orosz válaszlépések kereszttüzébe kerültek a többi orosz részvénnyel egyetemben, olyannyira, hogy gyakorlatilag ügyletet sem lehet rájuk kötni. Ráfáztak tehát, akik nem adták el őket idejében.
Az uniós szabályok alapján amúgy a már meglévő részvény puszta birtoklása önmagában nem tiltott, és a másodpiaci eladás sem feltétlenül tilos, ha abból a szankcionált kibocsátó vagy más szankcionált személy nem részesül.
Annál reménytelenebb helyzetet teremtettek az orosz jogszabályok, amelyek szerint ha a részvény egy EU-s brókernél, Clearstreamen vagy más külföldi letétkezelői láncban van, a transzfer és az elszámolás rendszerint blokkolt. A Clearstream tájékoztatása szerint az orosz értékpapírok elszámolása továbbra sem lehetséges, a külföldi gyűjtőszámlákat pedig szintén blokkolták.
Nem jobb a helyzet akkor sem, ha valaki oroszországi számlán tartja a részvényeit, hiszen a „barátságtalan államból” származó, például magyar részvényesek ügyletéhez engedélyre van szükség.
Ha ezt valaki megkapja, az eladásból származó bevétel és az osztalék úgynevezett C típusú számlára kerül, ahonnan külföldre nem utalható pénz.
Aki viszont az amerikai tőzsdéken vett Sberbank ADR-t az valamivel jobban járt, mivel a mögöttes részvények egy részét külön engedéllyel és 70 százalékos diszkonttal értékesítették, és ebből fizetn(t)ek az ADR-ek tulajdonosainak is.
Ha valaki bennragadt, ne kárhoztassa magát, lévén olyan óriások is így jártak, mint például
- a BlackRock (1,42 százalék),
- a Franklin Templeton (0,17 százalék)
- vagy a JPMorgan Asset Management (0,16 százalék).