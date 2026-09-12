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Sberbank

BlackRock, Templeton, JPMorgan: nem csak kispályások ragadtak a Sberbankban

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Mattot kaptak az orosz bank részvényesei. Hiába javulnak a Sberbank eredményei, a bennragadt részvényesek ebből sehogy sem tudnak profitálni.
Murányi Ernő
2026.09.12, 06:40

A Sberbank az orosz számviteli szabályok szerinti nettó nyeresége az év első nyolc hónapjában éves bázison 19 százalékkal nőtt, és elérte az 1330 milliárd rubelt (1 rubel = 3,72 forint). A saját tőke arányos nyereség (ROE) pedig  22,9 százalékot tett ki - közölte honlapján az orosz állam többségi tulajdonában álló pénzintézet.

Sberbank
BlackRock, Templeton, JPMorgan - nem csak kispályások ragadtak a Sberbankban / Fotó: AFP

Brillírozott a Sberbank idén

A nettó kamatbevétel az első nyolc hónapban éves összevetésben 24,8 százalékkal, 2400 milliárd rubelre emelkedett, míg a nettó jutalék- és díjbevétel 0,1 százalékkal, 475,9 milliárd rubelre bővült.

A nettó nyereség augusztusban  169,1 milliárd rubelt tett ki, ami 14,2 százalékos növekedést jelent tavaly augusztusához mérten, míg a saját tőke arányos nyereség 23,1 százalékra rúgott.

Augusztusban a Sberbank teljes hitelállománya reálértéken 1,4 százalékkal nőtt, és elérte az 52 700 milliárd rubelt. A lakossági hitelállomány meghaladta a 20 000 milliárd rubelt, a vállalati hitelállomány pedig a 32 500 milliárd rubelt. 

A bank teljes betétállománya 49 000 milliárd rubel volt, amin belül a magánszemélyek betétjei 34 500 milliárd, a jogi személyeké pedig 14 500 milliárd rubelt tettek ki. A nem teljesítő hitelek állománya 2,9 százalékon maradt.

A nettó kamatbevétel 27 százalékkal, 325,2 milliárd rubelre nőtt.

A legnagyobb orosz bank IFRS szerinti nettó nyeresége 2026 első fél évében 1019 milliárd rubelt tett ki.

Hatalmas fiókhálózattal működik Oroszország legnagyobb bankja

A Sberbank az orosz gazdaság fő hitelezője, és a legnagyobb piaci részesedéssel rendelkezik a betétipiacon. A Sberbank szolgáltatásait amellett a világ 18 országában veszik igénybe az ügyfelek. 

A bank kiterjedt fiókhálózattal rendelkezik Oroszországban, ahol mintegy 14 ezer kiszolgálási pontot üzemeltet. Külföldi hálózata leányvállalatokból, fiókokból és képviseleti irodákból áll, amelyek többek között a FÁK-országokban, Indiában és Kínában működnek.

A pénzintézet fő részvényese az Orosz Föderáció, amely a jegyzett tőkéjének 50 százalékát, valamint további egy szavazati jogot biztosító részvényt birtokol. A többi papír orosz és nemzetközi befektetők tulajdonában áll.

Az impozáns eredmények dacára a bankcsoport részvényei nincsenek acélos formában, noha a júliusi 247 rubeles mélypontról 282 rubel fölé emelkedett az árfolyamuk. A 2021. októberi 373 rubeles történelmi csúcsához mérten, azért még mindig óriási mínuszban van a kurzus. 

Mattot kaptak a részvényesek

Az Ukrajna elleni orosz támadás 2022 februári megindítása után azonban lejtőre kerültek a Sberbank részvényei, hiszen a nyugati szankciók és az orosz válaszlépések kereszttüzébe kerültek a többi orosz részvénnyel egyetemben, olyannyira, hogy gyakorlatilag ügyletet sem lehet rájuk kötni. Ráfáztak tehát, akik nem adták el őket idejében.

Az uniós szabályok alapján amúgy a már meglévő részvény puszta birtoklása önmagában nem tiltott, és a másodpiaci eladás sem feltétlenül tilos, ha abból a szankcionált kibocsátó vagy más szankcionált személy nem részesül.

Annál reménytelenebb helyzetet teremtettek az orosz jogszabályok, amelyek szerint ha a részvény egy EU-s brókernél, Clearstreamen vagy más külföldi letétkezelői láncban van, a transzfer és az elszámolás rendszerint blokkolt. A Clearstream tájékoztatása szerint az orosz értékpapírok elszámolása továbbra sem lehetséges, a külföldi gyűjtőszámlákat pedig szintén blokkolták.

Nem jobb a helyzet akkor sem, ha valaki oroszországi számlán tartja a részvényeit, hiszen a „barátságtalan államból” származó, például magyar részvényesek ügyletéhez engedélyre van szükség. 

Ha ezt valaki megkapja, az eladásból származó bevétel és az osztalék úgynevezett C típusú számlára kerül, ahonnan külföldre nem utalható pénz. 

Aki viszont az amerikai tőzsdéken vett Sberbank ADR-t az valamivel jobban járt, mivel a mögöttes részvények egy részét külön engedéllyel és 70 százalékos diszkonttal értékesítették, és ebből fizetn(t)ek az ADR-ek tulajdonosainak is.

Ha valaki bennragadt, ne kárhoztassa magát, lévén olyan óriások  is így jártak, mint például 

  • a BlackRock (1,42 százalék), 
  • a Franklin Templeton (0,17 százalék) 
  • vagy a JPMorgan Asset Management (0,16 százalék).

 

 

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