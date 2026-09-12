A Sberbank az orosz számviteli szabályok szerinti nettó nyeresége az év első nyolc hónapjában éves bázison 19 százalékkal nőtt, és elérte az 1330 milliárd rubelt (1 rubel = 3,72 forint). A saját tőke arányos nyereség (ROE) pedig 22,9 százalékot tett ki - közölte honlapján az orosz állam többségi tulajdonában álló pénzintézet.

BlackRock, Templeton, JPMorgan - nem csak kispályások ragadtak a Sberbankban / Fotó: AFP

Brillírozott a Sberbank idén

A nettó kamatbevétel az első nyolc hónapban éves összevetésben 24,8 százalékkal, 2400 milliárd rubelre emelkedett, míg a nettó jutalék- és díjbevétel 0,1 százalékkal, 475,9 milliárd rubelre bővült.

A nettó nyereség augusztusban 169,1 milliárd rubelt tett ki, ami 14,2 százalékos növekedést jelent tavaly augusztusához mérten, míg a saját tőke arányos nyereség 23,1 százalékra rúgott.

Augusztusban a Sberbank teljes hitelállománya reálértéken 1,4 százalékkal nőtt, és elérte az 52 700 milliárd rubelt. A lakossági hitelállomány meghaladta a 20 000 milliárd rubelt, a vállalati hitelállomány pedig a 32 500 milliárd rubelt.

A bank teljes betétállománya 49 000 milliárd rubel volt, amin belül a magánszemélyek betétjei 34 500 milliárd, a jogi személyeké pedig 14 500 milliárd rubelt tettek ki. A nem teljesítő hitelek állománya 2,9 százalékon maradt.

A nettó kamatbevétel 27 százalékkal, 325,2 milliárd rubelre nőtt.

A legnagyobb orosz bank IFRS szerinti nettó nyeresége 2026 első fél évében 1019 milliárd rubelt tett ki.

Hatalmas fiókhálózattal működik Oroszország legnagyobb bankja

A Sberbank az orosz gazdaság fő hitelezője, és a legnagyobb piaci részesedéssel rendelkezik a betétipiacon. A Sberbank szolgáltatásait amellett a világ 18 országában veszik igénybe az ügyfelek.

A bank kiterjedt fiókhálózattal rendelkezik Oroszországban, ahol mintegy 14 ezer kiszolgálási pontot üzemeltet. Külföldi hálózata leányvállalatokból, fiókokból és képviseleti irodákból áll, amelyek többek között a FÁK-országokban, Indiában és Kínában működnek.

A pénzintézet fő részvényese az Orosz Föderáció, amely a jegyzett tőkéjének 50 százalékát, valamint további egy szavazati jogot biztosító részvényt birtokol. A többi papír orosz és nemzetközi befektetők tulajdonában áll.