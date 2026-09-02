Siemens Energy: erős fundamentumok, gyenge árfolyam

A piaci előrejelzések szerint a következő évtizedben új szintre léphet a villamos energia iránti kereslet növekedése. Az adatközpontok emelkedő áramigénye, a közlekedés elektrifikációja és a lakossági fogyasztás bővülése egyaránt dinamikus keresletnövekedést vetít előre. Ehhez azonban elengedhetetlen a villamosenergia-hálózatok bővítése és fejlesztése, amelynek egyik meghatározó globális szereplője a Siemens Energy.

Siemens Energy: erős fundamentumok / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A kedvező keresleti környezetet jól mutatja, hogy a vállalat gázturbina-gyártókapacitása az évtized végéig teljesen le van kötve, a hosszú távú szervizszerződések pedig már a 2040 utáni időszakra is kiterjednek. A szűkös kapacitások és a növekvő kereslet hatására a profitmarzs a legutóbbi negyedévben több mint 9 százalékponttal javult. A Bloomberg szerint a gázturbinapiac éves kapacitása az évtized végére elérheti a 100 GW-ot, miközben a vállalatvezetés 110–120 GW-ra becsüli a piac méretét. A folyamatban lévő kapacitásbővítések révén a Siemens Energy egyre nagyobb részesedést szerezhet ebből a növekvő piacból.

Globális gázturbinagyártó-kapacitás előrejelzése / Forrás: Bloomberg

Siemens Energy –kedvező piaci környezet

A nyár több pozitív hírt is hozott. A Siemens Energy leválasztaná a csoportról kisebb, mintegy 10 milliárd eurós értékű ipari elektrifikációs szegmensét, amely alacsonyabb növekedésű és profitabilitású – kiesése így javíthatja a csoportszintű eredménymutatókat.

Augusztus végén Trump elnök rendeletben tiltotta be a külföldön gyártott, amerikai hálózatfejlesztéshez használt elektronikai eszközök alkalmazását. Ez a protekcionista lépés kifejezetten előnyös a jelentős amerikai gyártókapacitással rendelkező Siemens Energy számára.

Siemens Energy 12-havi előretekintő P/E mutatója / Forrás: Bloomberg

Az elektrifikáció a következő években is meghatározó trend maradhat a globális energiapiacokon, és ennek egyik legnagyobb haszonélvezője a Siemens Energy lehet. A mesterséges intelligencia által generált áramigény-növekedés csak egy a keresletet hajtó számos tényező közül, a piaci szentimentre gyakorolt hatása mégis jelentős.

Miközben a vállalat fundamentumai kedvezően alakulnak, az értékeltség érdemben visszaesett, az előretekintő P/E mutató közel három éve nem látott mélypontra süllyedt. A kedvező fundamentumok, a magas profitnövekedési kilátások és az alacsonyabb árazási szorzó együtt vonzó belépési pontot kínálhatnak a részvényben.