STRT: most ért be Balogh Petyáék többéves munkája, hatalmas befektetések áramlottak az oktatástechnológiai startupokba
Az STRT Hoding mint korai befektető már évekkel ezelőtt felfigyelt az oktatástechnológiai startupok (edtech) világára, s a befektetett erőfeszítésünk már hozza gyümölcseit, hiszen egyszerre négy startupunk ért el jelentős sikereket az utóbbi időben - kezdte a BÉT Standard kategóriájában jegyzett STRT sajtótájékoztatóját hétfő reggel Langmár Péter befektetési igazgató.
Az STRT idejekorán figyelt fel az edtechekre
Az STRT tézise anno az volt és ma is az, hogy az oktatás nagy megújulás előtt áll, s nagy szerepe lesz ezen a területen a tanároknak és diákoknak egyaránt segítséget nyújtó edtecheknek, amelyekből több mint 10 van a cég befektetési portfóliójában.
Ezek közül most négy olyat mutatunk be, amelyek a legjobbak a kategóriájukban, nemzetközi színtéren is boldogulnak, és amelyek jelentős alapkezelőktől vontak be forrásokat
- tette hozzá Langmár Péter, mielőtt átadta a szót a startupok képviselőinek.
Az első ilyen startup az AI-használatot és programozást tanító Imagi, mely oktatási réteget épít az AI-ökoszisztémában.
Saját tapasztalatainkból láttuk, hogy sem a gyerekek, sem például a nők nem igazán vonzódnak a programozáshoz vagy a technológiai iparhoz, pedig főleg az utóbbi területen óriási karrierlehetőségek adódnak
- mondta el Pálfi Dóra az Imagit képviselve.
A cég munkáját visszaigazolja, hogy nyáron 4,5 millió dollárnyi befektetés érkezett a cégükbe, amúgy a fő piacuk az Egyesült Államok.
Fontos hangsúlyozni, hogy az AI-jal nem az erőfeszítésektől akarják megkímélni a gyerekeket, nem az a cél, hogy a matekpéldákat oldják meg a mesterséges intelligenciával, vagy esszét írjon helyettük, hanem a jóval nagyobb kihívást jelentő feladatok kigondolásában, kódolásában jelent segítséget.
A Logischool is egy jó pár éve kezdte meg tevékenységét az iskolai foglalkozások utáni világban, a gyerekeket a számítógépes játékok programozásán keresztül vontuk be a technológiába, meglehetős sikerrel, mivel gomba módra szaporodnak a településeken a kurzusaink, olyannyira, hogy franchise-rendszert építettünk
- mondta Breuer Anita startupalapító.
"A gyerekek építőkockaszerűen rakják össze a kódokat, most már az AI-t is a platformunkba integráltuk, a délutáni foglalkozások szférájából például átkerültünk az iskolai - főként a magániskolai - oktatásba is" - tette hozzá.
Nyáron a brit Eton College-ban is használták az alkalmazásukat, és Romániában is terjed a modelljük a román állam támogatásával.
Jelentős nemzetközi sikerek
Az interaktív, élményalapú oktatási szoftverek és digitális könyvek fejlesztésével foglalkozó, egyebek között digitális mese- és nyelvtanulási platformot fejlesztő BOOKR Kids képviseletében Horváth Dorka is kiemelte, hogy zárt rendszerben - ami kizárja a más célra történő felhasználást - vonják be a gyerekeket koruknak megfelelő történetmesélős feladatokkal.
A cég termékeit 30 országban alkalmazzák, fő piacai Dubaj és Brazília. Több mint 6 millió eurós tőkebefektetéseket helyeztek már el angyal- és egyéb befektetők a cégben.
A tanárok és iskolák számára AI-asszisztenciát nyújtó Redmenta, melyet az EU-Startups magazin beválasztott Európa 10 legígéretesebb edtech startupja közé, szintén a diákokat szolgálja személyre szabott szolgáltatásokkal.
Amint Visy Zoltán, a startup vezetője kiemelte: nemrég zártak le egy 2 millió eurós tőkebevonási kört. Brazíliában és Dél-Amerikában pedig a világ legnagyobb kiadóival folytatnak tárgyalásokat, de
- Törökországból
- és a Fülöp-Szigetekről is érkeztek komoly befektetőik.
Elkészült az AI-manifesztó
A négy startup kezdeményezésére a hazai edtech ökoszisztéma és az AI-oktatók közös szakmai manifesztót fogalmaztak meg az oktatáspolitika számára.
Egyebek között arról, hogy az AI-oktatást hogyan kell beilleszteni a tantervbe. A helytelen használat ugyanis gátolja a gyerekek kognitív fejlődését és kritikus gondolkodását. Ha viszont tiltják, az egyenes út a lemaradáshoz. A startupperek nagy reményt fűznek hozzá, hogy kiáltványuk pozitív fogadtatásra talál az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumnál is.
A manifesztumot szerdán hozzák nyilvánosságra, remélve, hogy egy oktatási keretterv alapjául szolgálhat majd.
Az STRT részvényei 0,6 százalékkal, 915 forintra drágultak hétfőn, egy éve még 1000 forintnál járt a kurzus, azóta tehát 8,5 százalékkal gyengült a papír.