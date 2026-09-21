STRT: most ért be Balogh Petyáék többéves munkája, hatalmas befektetések áramlottak az oktatástechnológiai startupokba

Az STRT Hoding mint korai befektető már évekkel ezelőtt felfigyelt az oktatástechnológiai startupok (edtech) világára, s a befektetett erőfeszítésünk már hozza gyümölcseit, hiszen egyszerre négy startupunk ért el jelentős sikereket az utóbbi időben - kezdte a BÉT Standard kategóriájában jegyzett STRT sajtótájékoztatóját hétfő reggel Langmár Péter befektetési igazgató.

STRT: most ért be Balogh Petyáék több éves munkája, vonzzák a külföldi tőkét az edtech startupjaik Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Az STRT idejekorán figyelt fel az edtechekre

Az STRT tézise anno az volt és ma is az, hogy az oktatás nagy megújulás előtt áll, s nagy szerepe lesz ezen a területen a tanároknak és diákoknak egyaránt segítséget nyújtó edtecheknek, amelyekből több mint 10 van a cég befektetési portfóliójában.

Ezek közül most négy olyat mutatunk be, amelyek a legjobbak a kategóriájukban, nemzetközi színtéren is boldogulnak, és amelyek jelentős alapkezelőktől vontak be forrásokat

- tette hozzá Langmár Péter, mielőtt átadta a szót a startupok képviselőinek.

Az első ilyen startup az AI-használatot és programozást tanító Imagi, mely oktatási réteget épít az AI-ökoszisztémában.

Saját tapasztalatainkból láttuk, hogy sem a gyerekek, sem például a nők nem igazán vonzódnak a programozáshoz vagy a technológiai iparhoz, pedig főleg az utóbbi területen óriási karrierlehetőségek adódnak

- mondta el Pálfi Dóra az Imagit képviselve.

A cég munkáját visszaigazolja, hogy nyáron 4,5 millió dollárnyi befektetés érkezett a cégükbe, amúgy a fő piacuk az Egyesült Államok.

Fontos hangsúlyozni, hogy az AI-jal nem az erőfeszítésektől akarják megkímélni a gyerekeket, nem az a cél, hogy a matekpéldákat oldják meg a mesterséges intelligenciával, vagy esszét írjon helyettük, hanem a jóval nagyobb kihívást jelentő feladatok kigondolásában, kódolásában jelent segítséget.

A Logischool is egy jó pár éve kezdte meg tevékenységét az iskolai foglalkozások utáni világban, a gyerekeket a számítógépes játékok programozásán keresztül vontuk be a technológiába, meglehetős sikerrel, mivel gomba módra szaporodnak a településeken a kurzusaink, olyannyira, hogy franchise-rendszert építettünk

- mondta Breuer Anita startupalapító.