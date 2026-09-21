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startupok
STRT Holding
oktatás

STRT: most ért be Balogh Petyáék többéves munkája, hatalmas befektetések áramlottak az oktatástechnológiai startupokba

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Az AI-használatot és programozást tanító Imagi 4,5 millió dolláros, a digitális mese- és nyelvtanulási platformot fejlesztő BOOKR Kids 6,1 millió eurós tőkebevonást zárt, a Redmentát pedig az EU-Startups magazin beválasztotta Európa 10 legígéretesebb edtech startupja közé. Szóval mérföldkőhöz érkeztek a nyáron az STRT Holding portfóliójába tartozó oktatástechnológiai cégek.
VG
2026.09.21, 19:35

Az STRT Hoding mint korai befektető már évekkel ezelőtt felfigyelt az oktatástechnológiai startupok (edtech) világára, s a befektetett erőfeszítésünk már hozza gyümölcseit, hiszen egyszerre négy startupunk ért el jelentős sikereket az utóbbi időben - kezdte a BÉT Standard kategóriájában jegyzett STRT sajtótájékoztatóját hétfő reggel Langmár Péter befektetési igazgató. 

STRT: most ért be Balogh Petyáék több éves munkája, vonzzák a külföldi tőkét az edtech startupjaik  Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Az STRT idejekorán figyelt fel az edtechekre

Az STRT tézise anno az volt és ma is az, hogy az oktatás nagy megújulás előtt áll, s nagy szerepe lesz ezen a területen a tanároknak és diákoknak egyaránt segítséget nyújtó edtecheknek, amelyekből több mint 10 van a cég befektetési portfóliójában. 

Ezek közül most négy olyat mutatunk be, amelyek a legjobbak a kategóriájukban, nemzetközi színtéren is boldogulnak, és amelyek jelentős alapkezelőktől vontak be forrásokat

 - tette hozzá Langmár Péter, mielőtt átadta a szót a startupok képviselőinek.

Az első ilyen startup az AI-használatot és programozást tanító Imagi, mely oktatási réteget épít az AI-ökoszisztémában.

Saját tapasztalatainkból láttuk, hogy sem a gyerekek, sem például a nők nem igazán vonzódnak a programozáshoz vagy a technológiai iparhoz, pedig főleg az utóbbi területen óriási karrierlehetőségek adódnak

 - mondta el Pálfi Dóra az Imagit képviselve.

A cég munkáját visszaigazolja, hogy nyáron 4,5 millió dollárnyi befektetés érkezett a cégükbe, amúgy a fő piacuk az Egyesült Államok.  

Fontos hangsúlyozni, hogy az AI-jal nem az erőfeszítésektől akarják megkímélni a gyerekeket, nem az a cél, hogy a matekpéldákat oldják meg a mesterséges intelligenciával, vagy esszét írjon helyettük, hanem a jóval nagyobb kihívást jelentő feladatok kigondolásában, kódolásában jelent segítséget. 

A Logischool is egy jó pár éve kezdte meg tevékenységét az iskolai foglalkozások utáni világban, a gyerekeket a számítógépes játékok  programozásán keresztül vontuk be a technológiába, meglehetős sikerrel, mivel gomba módra szaporodnak a településeken a kurzusaink, olyannyira, hogy franchise-rendszert építettünk

 - mondta Breuer Anita startupalapító. 

"A gyerekek építőkockaszerűen rakják össze a kódokat, most már az AI-t is a platformunkba integráltuk, a délutáni foglalkozások szférájából például átkerültünk az iskolai - főként a magániskolai - oktatásba is" - tette hozzá.

Nyáron a brit Eton College-ban is használták az alkalmazásukat, és Romániában is terjed a modelljük a román állam támogatásával.

Jelentős nemzetközi sikerek

Az interaktív, élményalapú oktatási szoftverek és digitális könyvek fejlesztésével foglalkozó, egyebek között digitális mese- és nyelvtanulási platformot fejlesztő BOOKR Kids képviseletében Horváth Dorka is kiemelte, hogy zárt rendszerben - ami kizárja a más célra történő felhasználást - vonják be a gyerekeket koruknak megfelelő történetmesélős feladatokkal. 

A cég termékeit 30 országban alkalmazzák, fő piacai Dubaj és Brazília. Több mint 6 millió eurós tőkebefektetéseket helyeztek már el angyal- és egyéb befektetők a cégben. 

A tanárok és iskolák számára AI-asszisztenciát nyújtó Redmenta, melyet az EU-Startups magazin beválasztott Európa 10 legígéretesebb edtech startupja közé, szintén a diákokat szolgálja személyre szabott szolgáltatásokkal. 

Amint Visy Zoltán, a startup vezetője kiemelte: nemrég zártak le egy 2 millió eurós tőkebevonási kört. Brazíliában és Dél-Amerikában pedig a világ legnagyobb kiadóival folytatnak tárgyalásokat, de 

  • Törökországból 
  • és a Fülöp-Szigetekről is érkeztek komoly befektetőik. 

Elkészült az AI-manifesztó

A négy startup kezdeményezésére a hazai edtech ökoszisztéma és az AI-oktatók közös szakmai manifesztót fogalmaztak meg az oktatáspolitika számára.

Egyebek között arról, hogy az AI-oktatást hogyan kell beilleszteni a tantervbe. A helytelen használat ugyanis gátolja a gyerekek kognitív fejlődését és kritikus gondolkodását. Ha viszont tiltják, az egyenes út a lemaradáshoz. A startupperek nagy reményt fűznek hozzá, hogy kiáltványuk pozitív fogadtatásra talál az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumnál  is.   

A manifesztumot szerdán hozzák nyilvánosságra, remélve, hogy egy oktatási keretterv alapjául szolgálhat majd.   

 STRT részvény
STRT részvény17:20:00
Árfolyam: 915 HUF 0 / +0,55 %
Forgalom: 96 245 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az STRT részvényei 0,6 százalékkal, 915 forintra drágultak hétfőn, egy éve még 1000 forintnál járt a kurzus, azóta tehát 8,5 százalékkal gyengült a papír.

 

 

    

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