Tökéletes vihar az olajpiacon, szinte teljesen leállt a tankerforgalom a Hormuzi-szorosnál

Az elmúlt hétvégén mindösszesen 14 árufuvarozó hajó haladt át a Hormuzi-szoroson, vagyis naponta kevesebb, mint 10 kapitány manőverezett át a gyilkos átjárón, szemben a Perzsa-öbölbe be- és kifelé tartó hajók számának 10 napos átlagával, amely napi 14 hajó volt - derül ki a Reuters által összeállított hajókövetési adatokból.

A régi szép idők, amikor még normál tankerforgalom a Hormuzi-szorosnál / Fotó: Anadolu via AFP

Egyre csökken a tankerforgalom a Hormuzi-szorosnál

Szombaton és vasárnap mindössze négy áruszállító hajó indult el kifelé a Perzsa-öbölből, köztük egy nyersolajat vagy kondenzátumot szállító Suezmax-típusú hajó. Eközben tíz hajó érkezett be, amelyek többnyire ömlesztett száraz rakományt és fémeket szállítottak.

Azt persze tudni kell, hogy a nyomon követés nem veszi figyelembe azoknak a hajóknak a mozgását, amelyek kikapcsolták helymeghatározó rendszerüket, hogy ne fedezzék fel őket és ne váljanak támadások célpontjává.

Az adatok ettől függetlenül egyértelműen jelzik, hogy a hajótulajdonosok és az energiaexportőrök egyre óvatosabbak a Hormuzi-szoroson való áthaladással, mivel szeptemberben újra egymásnak estek az amerikaiak és a perzsák, s az ütésváltások során megszaporodtak a tartályhajók elleni támadások is.

S ha ez még nem volna elég, az Iránhoz lojális jemeni húszi milíciák is fokozták a Vörös-tengeren a szaúdi olajszállítmányok fenyegetését.

Az olajmonarchia a puskaporos helyzetre tekintettel kénytelen volt hétvégén leállítani kelet-nyugati csővezetéke működését, amelyen keresztül a világ legnagyobb nyersolajexportőre a Vörös-tengeri Janbu kikötőjébe szállította a fekete aranyat, hogy a tankerek elkerülhessék a Hormuzi-szoroson való kockázatos áthaladást.

Iraki drónok támadták a szaúdi vezetéket

Szaúd-Arábia azzal indokolta a lépést, hogy a leállítás óvintézkedés, miután csütörtökön Irak - Iránhoz közeli - tartományában felszálló drónok támadták meg a csővezetéket. Pénteken pedig a húszik bevették Mokka városát is a Vörös-Tenger partján, egyre közelebb jutva a Vörös-tengert az Ádeni-öböltől elválasztó Bab el-Mandeb szoroshoz is, ahonnan már az ottani átmenő tankerforgalmat is blokkolhatnák.

Minden az időtartamon múlik

– kommentálta a helyzetet June Goh, a Sparta Commodities vezető olajpiaci elemzője.

Ha a vezetékes szállítás gyorsan helyreáll, a hatás várhatóan korlátozott lesz, mivel addig a csővezeték nyugati végpontján, Janbuban található készleteket piacra lehet dobni. Egy hosszan tartó leállás viszont kikényszerítheti a termelés csökkentését

– tette hozzá.