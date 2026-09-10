Rendkívüli bejelentés: új tulajdonos jelent meg az egyik legnagyobb magyarországi bankban – Tiborcz Istvánék az eladók, ők a vevők

A BDPST Group megállapodást kötött az FZS Mag Investment Kft.-vel és két vele összehangoltan eljáró hazai befektető társasággal a Gránit Bankban fennálló részesedése egy részének értékesítéséről.

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A tranzakció keretében a cégek összesen 9,86 százaléknyi szavazatra jogosító részesedést szereznek a Gránit Bankban. Az adásvétel törzsrészvényeket és szavazatelsőbbségi részvényeket egyaránt érint. Az FZS Mag Investment Kft. a MagNet Bankban is tulajdonosi érdekeltséggel rendelkező Fáy Zsolthoz kötődik.

A tranzakció célja a Gránit Bank tulajdonosi szerkezetének diverzifikálása, valamint a pénzintézet hosszú távú növekedési lehetőségeinek erősítése. A tranzakció a Gránit Bank menedzsmentjében és vezetésében nem eredményez változást.

Tiborcz István az ügylettel nem lépett ki a Gránit Bank tulajdonosi köréből, mivel a hozzáköthető TiberisDigital Tanácsadó Kft.-nek összesen 39,19 százaléka volt a pénzintézetben, ám tulajdoni hányada mintegy negyedével csökken.

Tiborcz István zászlóshajócége, a BDPST Ingatlanforgalmazó és Beruházó Zrt. ugyanis közvetlenül tulajdonolja a TiberisDigital Tanácsadó Kft.-t.

A cég további tulajdonosai Gránit Bank Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezet, valamint a Pannónia Nyugdíjpénztár. Előbbinek 34,96 százalékos, utóbbinak 6,31 százalékos részvénypakettje van a bankban.

A közkézhányad pedig 19,54 százalék.

A vevői oldal tulajdonosa, Fáy Zsolt, a MagNet Közösségi Bank alapító-tulajdonosa és elnöke interjúiban többször is hangsúlyozta, hogy üzlettársaival már a kilencvenes évek közepén tudatosan elhatározták: semmilyen irányba nem kívánnak politizálni, és szigorúan őrzik a pénzintézet függetlenségét.