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Új csúcson a BUX – elakadhat a Mol ralija, izgalmas a Magyar Telekom helyzete

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Az OTP-nek nem sikerült áttörnie az ellenállást, a Richter felfelé korrigált, a Mol is szépen emelkedett. A Magyar Telekom technikai képe különösen izgalmas.
Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője
2026.09.21, 06:45

A hét első felében folytatódott az emelkedés a hazai részvénypiacon, majd a csütörtökön beállított csúcs után korrekció indult. A vezető részvények közül az OTP sávozó mozgást végez, egyelőre nem sikerült áttörni a 47 500 forintos ellenállást. A Richter felfelé korrigált, míg a Mol szépen emelkedett. Különösen izgalmas lehet a Magyar Telekom grafikonja.

tőzsde, BUX, OTP, Mol, Richter, Magyar Telekom
Új csúcsra ért előző héten a pesti tőzsde és a BUX / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az OTP árfolyama nem tudta áttörni a 47 500 forintos ellenállási szintet, ugyanakkor az indikátorok továbbra is felfelé mutatnak. Meghatározó támaszok a 45 950-46 280 forintos tartományban láthatóak, melyre a következő időszakban érdemes figyelni. A felső Bollinger-szalag kismértékben nyílik felfelé, de ez még nem egyértelmű jele a további emelkedés lehetőségének.

Fotó: Equilor / Equilor Trader

Az 50 napos mozgóátlag megtartotta a Richter árfolyamát, majd hirtelen emelkedés indult, és sikerült a 30 napos mozgóátlag felett zárni. Ez jelenleg 12 855 forintnál képez rövid távú támaszt, míg felül 13 010 forintnál adódik a következő ellenállási szint. Az RSI indikátor vételi jelzést adott, azonban az MACD még nem tette meg.

Fotó: Equilor / Equilor Trader

Továbbra is felfelé tart a Mol árfolyama, az osztalékszelvény levágása miatt csak technikai csökkenést láthattunk. Fontos támasz húzódik 5 160 forintnál, míg ellenállást 5 285 forintnál találunk. Az indikátorok már korábban negatív divergenciát kezdtek mutatni az árfolyammal szemben, mely növeli egy esetleges negatív korrekció esélyét a következő hetekre.

Fotó: Equilor / Equilor Trader

Fontos ellenállási szinteket lépett át a Magyar Telekom árfolyama, egy csökkenő trendvonalat és a 30 napos mozgóátlagot. Érdemes figyelni a következő napokban, mivel a Bollinger-szalagok beszűkültek, nagyobb elmozdulás készülődhet. A következő ellenállási szint az 50 napos mozgóátlag 2 620 forintnál.

Fotó: Equilor / Equilor Trader
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