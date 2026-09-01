A Richter és a Mol nyári szárnyalását is elhomályosítja a tőzsde új kedvence: egy hónap alatt 30 százalékot ralizott a magyar kisrészvény

Augusztusban tovább emelkedett a Budapesti Értéktőzsde irányadó indexe, a BUX, amely a hónap során új történelmi csúcsot ért el 150 ezer pont felett. A részvénypiacot élénk kereskedés jellemezte, összesen 411,7 milliárd forintos forgalomban cseréltek tulajdonost a magyar részvények, a napi átlagos kereskedési volumen pedig 21,67 milliárd forintot tett ki. A Richter és a Mol kétszámjegyű hozamokkal örvendeztette meg befektetőit, az OTP és a Magyar Telekom viszont csalódást okozott. A legjobban teljesítő hazai kisrészvénnyel 30 százalékot zsebelhettek be múlt hónapban a tőzsdézők.

Csúcsok dőltek augusztusban a pesti tőzsde parkettjén, a BUX 150 ezer pont felett járt, az Appeninn 30 százalékot tralizott / Fotó: NurPhoto via AFP

A nemzetközi tőkepiacokon augusztusban a geopolitikai fejlemények, az olajár alakulása és az amerikai kamatpályával kapcsolatos várakozások kerültek a befektetők figyelmének középpontjába. A hónap során a nemzetközi részvényindexek teljesítménye változatosan alakult: miközben az amerikai és európai piacokon több alkalommal is erősödött az eladói nyomás, az ázsiai piacokon is vegyesen alakult a kereskedés.

Történelmi szinten a pesti tőzsde

A hazai részvénypiac teljesítményét augusztusban is elsősorban a vezető blue chipek árfolyammozgása határozta meg. A BUX a hónap végén 149 161,68 ponton zárt, ami 1,7 százalékos változást jelent júliushoz képest. A pesti tőzsde fő mutatója augusztusban először lépte át a 150 ezer pontos lélektani szintet, a történelmi csúcsot pedig 152 421 ponton állította fel a részvénykosár.