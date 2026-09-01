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A Richter és a Mol nyári szárnyalását is elhomályosítja a tőzsde új kedvence: egy hónap alatt 30 százalékot ralizott a magyar kisrészvény

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A 150 ezer pontos lélektani szintet is meghódította augusztusban a hazai BUX index. A pesti tőzsde nyár végi menetelését a Richter és a Mol húzta, a hónap sztárja azonban egy kisrészvény volt.
K. T.
2026.09.01, 19:40

Augusztusban tovább emelkedett a Budapesti Értéktőzsde irányadó indexe, a BUX, amely a hónap során új történelmi csúcsot ért el 150 ezer pont felett. A részvénypiacot élénk kereskedés jellemezte, összesen 411,7 milliárd forintos forgalomban cseréltek tulajdonost a magyar részvények, a napi átlagos kereskedési volumen pedig 21,67 milliárd forintot tett ki. A Richter és a Mol kétszámjegyű hozamokkal örvendeztette meg befektetőit, az OTP és a Magyar Telekom viszont csalódást okozott. A legjobban teljesítő hazai kisrészvénnyel 30 százalékot zsebelhettek be múlt hónapban a tőzsdézők.

BUX, tőzsde, részvény, Appeninn
Csúcsok dőltek augusztusban a pesti tőzsde parkettjén, a BUX 150 ezer pont felett járt, az Appeninn 30 százalékot tralizott / Fotó: NurPhoto via AFP

A nemzetközi tőkepiacokon augusztusban a geopolitikai fejlemények, az olajár alakulása és az amerikai kamatpályával kapcsolatos várakozások kerültek a befektetők figyelmének középpontjába. A hónap során a nemzetközi részvényindexek teljesítménye változatosan alakult: miközben az amerikai és európai piacokon több alkalommal is erősödött az eladói nyomás, az ázsiai piacokon is vegyesen alakult a kereskedés.

Történelmi szinten a pesti tőzsde

A hazai részvénypiac teljesítményét augusztusban is elsősorban a vezető blue chipek árfolyammozgása határozta meg. A BUX a hónap végén 149 161,68 ponton zárt, ami 1,7 százalékos változást jelent júliushoz képest. A pesti tőzsde fő mutatója augusztusban először lépte át a 150 ezer pontos lélektani szintet, a történelmi csúcsot pedig 152 421 ponton állította fel a részvénykosár.

BUX részvényindex
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A kisebb kapitalizációjú hazai részvények teljesítményét követő BUMIX index 1,1 százalékos erősödéssel, 9 539,95 ponton fejezte be az augusztust, míg a BÉT Xtend piacának teljesítményét tükröző mutató 1 455,83 ponton állt a hónap végén, 4,2 százalékos emelkedést követően.

Az elmúlt hónapban élénk kereskedési aktivitás jellemezte a Budapesti Értéktőzsdét. Az azonnali részvénypiaci forgalom elérte az 411,7 milliárd forintot, ami napi átlagban 21,67 milliárd forintos kereskedési volument jelentett. A befektetői érdeklődés továbbra is a vezető hazai részvényekre összpontosult, miközben a hónap során több alkalommal is kiemelkedően magas napi forgalom mellett zajlott a kereskedés.

A Richter és a Mol is jól húzott, egy kisrészvény lett a hónap sztárja

Augusztusban ismét az OTP Bank részvényeivel zajlott a legnagyobb értékű kereskedés: a bankpapír az azonnali részvénypiaci forgalom közel felét adta. A forgalmi rangsorban a Mol és a Richter Gedeon követte, így a három vezető részvény együttesen az augusztusi részvénypiaci forgalom több mint 89 százalékát képviselte. A hónap végére az OTP 209 milliárd, a Mol 86,3 milliárd, a Richter pedig 73,6 milliárd forintos forgalmat ért el. A blue chipek közül 

  • a Mol és a Richter is 11 százalék feletti ralit mutatott, 
  • az OTP kurzusa ugyanakkor 3,4 százalékkal fordult le, 
  • a Magyar Telekom pedig közel nyolc százalékot zuhant.

A BUX teljes mezőnyét vizsgálva,

az indextagok közül az Appeninn szállította a legnagyobb, csaknem 30 százalékos hozamot a befektetőknek, megelőzve a Molt és a Richtert.

Átlag feletti, 8-9 százalékos árfolyamemelkedésnek örülhettek két zöldenergiát hasznosító közműtársaság, az Alteo és a PannErgy részvényesei is.

 APPENINN részvény
APPENINN részvény17:20:00
Árfolyam: 704 HUF 0 / -0,85 %
Forgalom: 16 160 552 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Az úgynevezett politikai papírok ezúttal is sereghajtónak bizonyultak: a 4iG kurzusa 10 százalékkal, az Opus árfolyama 11 százalékkal olvadt le.

A befektetési szolgáltatók közül a nyár utolsó hónapjában is a Wood & Company bonyolította a legnagyobb forgalmat, összesen 295,6 milliárd forint értékben. Az előző havi sorrend változatlan maradt, így a rangsor második helyén szereplő Concorde 209,5 milliárd forintos, a harmadik helyet elfoglaló Erste pedig 117,4 milliárd forintos kereskedési volumennel zárta a hónapot.

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