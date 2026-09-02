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tőzsde
UBM
takarmány
akvizíció

Hivatalos bejelentés: óriási üzletet kötött a magyarországi multi, megvette a görögök egyik legnagyobb agrárcégét – az egészet bekebelezi

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Az UBM sikeresen lezárta Görögország egyik vezető takarmánygyártója, az EL.VI.Z. A.E. többségi tulajdonrészének megvásárlását. Ezzel az UBM-nek, hazánk piacvezető takarmánygyártó és egyik legnagyobb takarmányalapanyag-kereskedő cégének teljes gyártási kapacitása immár meghaladhatja az évi egymillió tonnás szintet.
VG
2026.09.02, 18:30

Az UBM a most lezárt tranzakció keretében Görögország egyik legnagyobb, összesen 250 ezer tonna gyártókapacitással rendelkező takarmánygyártójának többségi, 65 százalékos részesedését szerezte meg, míg az EL.VI.Z. A.E. fennmaradó 35 százalékának megvásárlására a tervek szerint 2029-ig kerülhet sor - közölte a vállalat.

UBM
UBM: meg sem állt az Olümposzig a hazai agrármulti / Forrás: UBM

Az UBM újdonsült görög leányvállalata többek között baromfi-, sertés- és kérődzőtakarmányokat gyárt; a hazai agrármulti a görög piacról elsősorban a belföldi igényeket, másodsorban a délkelet-európai régiót szolgálja ki: célpiaca egyebek mellett a Balkán, a kelet-mediterrán térség és részben a közel-keleti országok. A Magyarországon piacvezető UBM eddigi, összesen mintegy 780 ezer tonnás kapacitása a görög akvizíciónak köszönhetően átlépi az egymillió tonnás gyártási képességet.

Az EL.VI.Z. eddigi tulajdonosai számára a tranzakció elsősorban stratégiai jellegű: egy olyan partnert kerestek, amely tőkét, modern technológiát, nemzetközi tapasztalatot és további növekedési lehetőséget tud biztosítani a vállalat számára. Az UBM pedig egy évek óta kiegyensúlyozott árbevételt és nyereséges működést produkáló, stabil piaci pozícióval rendelkező cégben szerzett többségi tulajdonrészt, amelynek köszönhetően kiváló kilátásokkal léphetünk be egy olyan piacra, ahonnan számos további országot is elérhetünk

 - mondta Horváth Péter, az UBM csoport vezérigazgatója.

Az idén 30 éves UBM 2,1 millió tonnás forgalmával hazánk egyik legnagyobb takarmányalapanyag-kereskedője és piacvezető takarmánygyártója. Magyarország meghatározó mezőgazdasági cégcsoportja a 2025/2026-os üzleti éve első felében, 2025. július 1. és 2025. december 31. között 131,6 milliárd forint árbevételt, 5,4 milliárd forint EBITDA-t és 2,4 milliárd forint adózás előtti eredményt ért el. 

A cégcsoport több mint 20 országba exportál, ezekből származik árbevételének nagyjából fele is. A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett piacvezető hazai takarmánygyártó, az UBM Holding részvényei szerdán 7,9 százalékkal, 960 forintra drágultak.

 

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