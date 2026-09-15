Váradi József: az AirBaltic az orosz piac nélkül életképtelenné vált, a drága kerozin még csődbe küldhet néhány légitársaságot

A Wizz Air korlátozott lehetőségeket lát az AirBaltic csődjéből származó előnyök kihasználására, ugyanakkor arra számít, hogy az emelkedő üzemanyagárak miatt további európai légitársaságok is csődbe mehetnek – mondta hétfőn Váradi József, a vállalat vezérigazgatója a Kereskedelmi Repülőgép-kereskedők Nemzetközi Társaságának (International Society of Transport Aircraft Trading; ISTAT) konferenciáján.

Váradi József: az AirBaltic az orosz piac nélkül életképtelenné vált / Fotó: AFP

Azok a légitársaságok, amelyek nem védekeztek, azaz nem fedezték kerozinköltségeiket, súlyos likviditási problémákkal szembesülhetnek az olajárak közelmúltbeli megugrása miatt, és nagyon nehéz helyzetbe kerülnek – tette hozzá Váradi.

A Wizz Air és a lett állami tulajdonú AirBaltic egyaránt profitált Európa keleti bővüléséből az elmúlt két évtized során, majd mindkettőt negatívan érintette az Oroszországgal fennálló kapcsolatok romlása.

Most már nincsenek orosz utasok, és az AirBaltic egyszerűen túl nagy egy olyan apró piac számára, mint Lettország

– emelte ki Váradi.

Lettország elhelyezkedése az Európai Unió peremén, az orosz határ közelében, a jelenlegi geopolitikai környezetben ráadásul erőteljesen korlátozza a térség vonzerejét is a vezérigazgató szerint, ezért a Wizz Air nemigen lát kínálkozó lehetőségeket azon a piacon.

Váradi József 2003-ban alapította társaival a Wizz Airt, amikor Magyarország, Lettország és további nyolc ország az Európai Unióhoz való csatlakozásra készült. Oroszország 2022-es ukrajnai inváziója és az azt követő szankciós politika azonban hatalmas károkat okozott a légitársaság útvonalhálózatában, a Wizz ennek ellenére tovább növekedett.

Az AirBaltic - amely eredetileg regionális csomóponti légitársasággá kívánt válni - ezzel szemben végzetes csapást szenvedett el, amikor elveszítette orosz útvonalait és az azokhoz kötődő forgalmat, miközben a magas üzemanyagárakkal is meg kellett küzdenie.

A világ többi légitársasága is a magas olajárak hatását nyögik az iráni háború kezdete óta. Váradi azt is elárulta az ISTAT konferencián, hogy a Wizz Air a következő 12 hónapra üzemanyag-szükségletének 80 százalékát már lefedezte, mégpedig a piaci ár körülbelül felén.