A hazai piacon nagyot gyengült a forint az euróval szemben hétfőn, s kedden reggel már 368 forint közelében, azaz csaknem egyhavi mélypontján járt az európai közösségi deviza kurzusa.

Visszalépett a szakadék széléről a forint / Fotó: Vémi Zoltán

A gyengülés egyik fő külső oka az amerikai kötvénypiaci hozamemelkedés volt

- írja az Erste.

A tízéves kincstárjegy (treasury) hozama hétfőn mintegy 5 bázisponttal 5,24 százalék környékére, 2007 óta nem látott szintre emelkedett, miután a Fed további szigorítást jelzett és a közelmúltbeli amerikai adatok is erős gazdasági aktivitást mutattak, ami kedvezőtlenül érintették a feltörekvő devizákat.

Napközben aztán megkezdte veszteségei ledolgozását a hazai fizetőeszköz , úgyhogy délután 3 óra után már 366,5 forinton állt az euró, mintegy 0,2 százalékkal erősödve az előző napi záróértékéhez mérten.