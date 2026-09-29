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Visszalépett a szakadék széléről a forint

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Erősödött az euróval szemben a magyar deviza. A dollár már keményebb diónak bizonyult a forint számára.
Murányi Ernő
2026.09.29, 15:57
Frissítve: 2026.09.29, 16:20

A hazai piacon nagyot gyengült a forint az euróval szemben hétfőn, s kedden reggel már 368 forint közelében, azaz csaknem egyhavi mélypontján járt az európai közösségi deviza kurzusa.

euró,_VEZ2871 forint
Visszalépett a szakadék széléről a forint / Fotó: Vémi Zoltán

A gyengülés egyik fő külső oka az amerikai kötvénypiaci hozamemelkedés volt 

- írja az Erste.

A tízéves kincstárjegy (treasury) hozama hétfőn mintegy 5 bázisponttal 5,24 százalék környékére, 2007 óta nem látott szintre emelkedett, miután a Fed további szigorítást jelzett és a közelmúltbeli amerikai adatok is erős gazdasági aktivitást mutattak, ami kedvezőtlenül érintették a feltörekvő devizákat.

Napközben aztán megkezdte veszteségei ledolgozását a hazai fizetőeszköz , úgyhogy délután 3 óra után már 366,5 forinton állt az euró, mintegy 0,2 százalékkal erősödve az előző napi záróértékéhez mérten. 

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Kedden nem érkezik hazai makroadat, így minden szem a nemzetközi folyamatokra és az energiaárakra szegeződik. Szerdán a hazai termelői infláció publikálása mutathat irányt a magyar fogyasztói árdinamikának.

A dollárral szemben azonban nem tudott szárnyra kapni a magyar pénznem. Sőt, a zöldhasú 0,14 százalékkal növelte forintban meghatározott árfolyamát, momentán 323,3 forint felé közeledik.  

USD / HUF árfolyam
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A nemzetközi devizapiacon enyhén a dollár  az euróval szemben is felértékelődött az amerikai deviza a hét második napján. A dollárt elsősorban az amerikai–iráni konfliktus elhúzódása támogatta, egészen az 1,1345 eurós szintig. 

EUR / USD árfolyam
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A Brent ára jelenleg is 103 dollár fölött tartózkodik, ami az energiaeredetű inflációs kockázatokat és ezzel együtt a Fed további kamatemelésének esélyét növelheti. 

Az eurózónában Christine Lagarde ugyan további inflációs kockázatokat hangsúlyozott, de egyúttal „mértékletes” jegybanki reakciót tartott indokoltnak, miközben Európa nagyobb energiaimport-függősége miatt a magas olajárak a növekedési kilátásokat és a külső egyensúlyt is jobban terhelhetik, ami korlátozza az euró erejét.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
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