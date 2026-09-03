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autóipar
Költségcsökkentés
Seat
Volkswagen
tőzsde

Kiszivárgott: megszüntetheti a Volkswagen az egyik legnagyobb autómárkáját, ez rendkívüli hír a győri Audi-gyárnak is – tömegeknek fog hiányozni

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Három éven belül kivezetheti a spanyol Seat autómárkát a számos porblémától szenvedő német konszern. A költségcsökkentés jegyében a Volkswagen kevesebb márkára összpontosítaná erőforrásait, és gyárakat is bezárhat, hogy felvegye a versenyt az egyre dinamikusabban terjeszkedő kínai riválisokkal.
Kadlót Tibor
2026.09.03, 12:47
Frissítve: 2026.09.03, 12:55

Drámai döntésre készül a Volkswagen csoport, amely friss német sajtóhírek szerint legkésőbb 2029-ig kivezetné a Seat márkát porfóliójából.

Volkswagen, Seat
Véget érhet egy európai autóipari történet: A Volkswagen elengedi a Seat kezét / Fotó: NurPhoto via AFP

A tervezett lépés összhangban van a német autóipari konszern közelmúltban bejelentett költségcsökkentési és portfólió átalakítási stratégiájával. A spanyol autómárka sorsáról pénteki ülésén dönthet a VW igazgatótanácsa – értesült a WirtschaftsWoche.

Lehet, hogy már nem éri meg 80. születésnapját a Seat

Az immár több mint 40 éve a Volkswagen portfóliójába tartozó Seat nem szerepel a wolfsburgi központú autóipari csoport 20230-as stratégiai víziójában, amely a költségek visszafogására valamint a portfólió áramvonalasítására összpontosít. A társaság kevesebb márkára és modellre fókuszálna az egyre erősödő piaci versenyben történő helytállás érdekében.

Ennek áldozata lehet a hazánkban is népszerű spanyol autómárka, amely három éven belül eltűnhet az újautópiacról. A Seat helyett a Cupra lehet a VW spanyolországi húzómárkája, a két gyártó párhuzamos fenntartása ugyanis túl sok erőforrást kötne le, miközben a Cupra lényegesen erősebb növekedési pályán van. 

Ezt tükrözik a két márka értékesítési trendjei is. A Seat és a Cupra együttes eladásai 5,1 százalékkal emelkedtek 2025-ben, az 586,3 ezres darabszám új rekordot is jelent a spanyol gyártó történetében. A növekedést ugyanakkor a Cupra hajtotta, melyből harmadával többet, 328,8 ezer darabot adtak el. A fennállása 75. évét tavaly ünneplő Seat modellek értékesítése ezzel szemben 17 százalékkal 257,4 ezerre zuhant.

A győri Audi pozícióját erősítheti a felsővezetés döntése

A friss értesülés jó hír a győri Audinak is, ahol a Cupra modellekhez is gyártanak motorokat. A VW döntése így erősítheti a magyarországi üzem pozícióit a felmerült gyárbezárások közepette.

A német Manager Magazin korábbi értesülései szerint ugyanis hosszabb távon már a győri Audi-gyár bezárásának lehetősége is szerepel a vállalat stratégiai forgatókönyvei között. A júliusi értesülésre az Audi Hungaria is reagált: a cégvezetés maximális rugalmasságot és lojalitást vár el a dolgozóktól a munkahelyük megőrzéséért cserébe. Ez a gyakorlatban komoly és megterhelő váltást jelenthet, hiszen olyan munkatársaknak kell akár nagyobb fizikai igénybevétellel járó járműgyári pozíciókba átülniük, akik 20–25 éve ugyanazt a gyártási munkát végzik. Az Audi vezetői szerint a dolgozók és a szakszervezet mindezek mellett felismerte, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben a meglévő állások megőrzése és a gyár stabilitása sokkal fontosabbá vált, mint a bérharc.

Sokasodnak a Volkswagen gondjai, lépéskényszerben a német autóipari csoport

A Volkswagen átszervezésének háttérben az európai autóipar strukturális problémái állnak: 

  • a magas németországi költségek, 
  • a kínai verseny erősödése, 
  • az elektromos átállás óriási beruházási igénye 
  • és a VW kínai piaci problémái.

A kiadáscsökkentés és a versenyképesség javítása jegyében a Volkswagen termelési kapacitásit is visszavágja: a legdrágábban termelő németországi gyárai közül négy, az emdeni, a zwickaui, a hannoveri és az Audihoz tartozó neckarsulmi is bezárhat.

Ezen létesítmények esetében ugyanis jelenleg nincs gazdaságilag életképes gyártási terv arra az időszakra, amikor a jelenlegi termékek a 2030-as évek elején kifutnak.

A Volkswagen részvényei 0,4 százalékkal ereszkedtek csütörtök délig a frankfurti tőzsdén. Az év eleje óta közel 30 százalékot veszített piaci kapitalizációjából a német autóipari konszern.

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