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autóipar
Volkswagen
tőzsde

Titkos dokumentum szivárgott ki a Volkswagentől: csoda, hogy egyáltalán gyártanak még autókat Németországban – veszélyben az Audi gyára is

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Súlyos versenyhátrányban vannak a német telephelyek. Nemcsak Kínában, hanem az Egyesült Államokban vagy Portugáliában is sokkal olcsóbb az autógyártás, mint a Volkswagen németországi gyáraiban.
Murányi Ernő
2026.09.04, 14:00
Frissítve: 2026.09.04, 14:25

A Volkswagen jövőjéről és költségcsökkentési programjáról zajló feszült viták közepette nyilvánosságra került egy titkos belső költségelemzés, amely a különböző országokban működő gyárak termelési költségeit hasonlítja össze. 

VolksWagen Employee Meeting with Group CEO Oliver Blume in Emden
Titkos dokumentum került ki a Volkswagen berkeiből: veszélyben az Audi gyára is / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Németország a vert mezőnyben a Volkswagen szerint

A Bild által megszerzett dokumentum alapján a németországi üzemek költségszintje jelentősen meghaladja a kínai, észak-amerikai, valamint más nemzetközi telephelyekét is, ami magyarázatot adhat arra, miért került napirendre akár négy német gyár bezárása is.

A jelentés szerint a legnagyobb különbség a munkaerőköltségekben mutatkozik. Egy németországi Volkswagen-alkalmazott éves személyi költsége átlagosan 163 ezer euró, miközben ugyanez Észak-Amerikában 92 ezer euró, Kínában 74 ezer euró, a világ többi részén pedig csupán 41 ezer euró. 

A gyártásban dolgozók óránkénti bérköltsége még szemléletesebbé teszi az eltéréseket: az emdeni üzem (Németország) esetében 74 euró óránként, a portugáliai Palmelában 37 euró, míg a kínai Tiencsinben mindössze 12 euró. 

A dokumentum arra is rámutat, hogy a német ipar versenyképességét nemcsak a bérek, hanem az energiaárak és a munkaerő rendelkezésre állása is rontja. Az elemzés szerint a németországi energiaköltségek körülbelül két és félszer magasabbak a kínaiaknál, miközben a betegállomány mértéke is lényegesen nagyobb. 

A beszámoló szerint Kínában a betegszabadságok aránya a németországinak körülbelül egytizede.

 Ezek az eltérések jelentősen befolyásolják az egy járműre jutó teljes gyártási költséget.

A költségelemzést állítólag egy felügyelőbizottsági ülésen mutatták be, bár az nem ismert, hogy a dokumentumot a Volkswagen saját szakértői vagy külső tanácsadók készítették. 

Több gyár sorsa is kérdéses

Jelenleg négy németországi üzem jövője különösen bizonytalan. A veszélyeztetett telephelyek között szerepel 

  • Hannover, ahol a VW Multivan és az ID.Buzz készül; 
  • Emden, amely az ID.4-et és az ID.7-et gyártja; 
  • Zwickau, ahol több elektromos modell, köztük az ID.3, a Cupra Born és az Audi Q4 készül; 
  • valamint Neckarsulm, ahol az Audi A5, A6 és A8 modellek gyártása zajlik. 

Különösen figyelemre méltó, hogy több olyan üzem is veszélybe került, amelyek jelenleg a Volkswagen sikeres elektromosautó-programjának fontos pillérei.

A legnagyobb bizonytalanság az Audi neckarsulmi gyárát övezi. Az információk szerint a jelenlegi A5 és A6 modellek kifutása után egyelőre nincs jóváhagyott utódmodell vagy új elektromos típus, amely biztosítaná a gyár hosszú távú kihasználtságát. 

Noha a helyi üzemi tanács igyekezett elérni, hogy az Audi Q4 e-tron gyártását Zwickauból Neckarsulmba helyezzék át, erre jelenleg kevés esély mutatkozik. 

A keletnémetországi Zwickau - a Trabant egykori fellegvára -  helyzete ugyanakkor kedvezőbbnek tűnik, mivel a négy érintett üzem közül ott a legversenyképesebb a költségstruktúra, és az is felmerült, hogy a jövőben a Kínában fejlesztett Volkswagen-modellek európai gyártását telepítsék oda. 

A kiszivárgott dokumentum szerint tehát a Volkswagen németországi gyártása egyre kevésbé versenyképes a globális piacokon. A magas bér- és energiaköltségek, valamint az alacsonyabb termelékenység miatt a vállalatnak olyan jelentős szerkezeti változtatásokat kell keresztülvinnie, amelyek az egész német autóipar jövője szempontjából is meghatározóak lehetnek.

A Volkswagen részvényei pénteken kora délutánig közel 6 százalékkal, 80,9 euróra drágultak, miután csütörtökön a konszern felügyelőbizottsága jóváhagyta az igazgatótanács által kidolgozott strukturális átalakítás végrehajtását. 

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