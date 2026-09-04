Titkos dokumentum szivárgott ki a Volkswagentől: csoda, hogy egyáltalán gyártanak még autókat Németországban – veszélyben az Audi gyára is
A Volkswagen jövőjéről és költségcsökkentési programjáról zajló feszült viták közepette nyilvánosságra került egy titkos belső költségelemzés, amely a különböző országokban működő gyárak termelési költségeit hasonlítja össze.
Németország a vert mezőnyben a Volkswagen szerint
A Bild által megszerzett dokumentum alapján a németországi üzemek költségszintje jelentősen meghaladja a kínai, észak-amerikai, valamint más nemzetközi telephelyekét is, ami magyarázatot adhat arra, miért került napirendre akár négy német gyár bezárása is.
A jelentés szerint a legnagyobb különbség a munkaerőköltségekben mutatkozik. Egy németországi Volkswagen-alkalmazott éves személyi költsége átlagosan 163 ezer euró, miközben ugyanez Észak-Amerikában 92 ezer euró, Kínában 74 ezer euró, a világ többi részén pedig csupán 41 ezer euró.
A gyártásban dolgozók óránkénti bérköltsége még szemléletesebbé teszi az eltéréseket: az emdeni üzem (Németország) esetében 74 euró óránként, a portugáliai Palmelában 37 euró, míg a kínai Tiencsinben mindössze 12 euró.
A dokumentum arra is rámutat, hogy a német ipar versenyképességét nemcsak a bérek, hanem az energiaárak és a munkaerő rendelkezésre állása is rontja. Az elemzés szerint a németországi energiaköltségek körülbelül két és félszer magasabbak a kínaiaknál, miközben a betegállomány mértéke is lényegesen nagyobb.
A beszámoló szerint Kínában a betegszabadságok aránya a németországinak körülbelül egytizede.
Ezek az eltérések jelentősen befolyásolják az egy járműre jutó teljes gyártási költséget.
A költségelemzést állítólag egy felügyelőbizottsági ülésen mutatták be, bár az nem ismert, hogy a dokumentumot a Volkswagen saját szakértői vagy külső tanácsadók készítették.
Több gyár sorsa is kérdéses
Jelenleg négy németországi üzem jövője különösen bizonytalan. A veszélyeztetett telephelyek között szerepel
- Hannover, ahol a VW Multivan és az ID.Buzz készül;
- Emden, amely az ID.4-et és az ID.7-et gyártja;
- Zwickau, ahol több elektromos modell, köztük az ID.3, a Cupra Born és az Audi Q4 készül;
- valamint Neckarsulm, ahol az Audi A5, A6 és A8 modellek gyártása zajlik.
Különösen figyelemre méltó, hogy több olyan üzem is veszélybe került, amelyek jelenleg a Volkswagen sikeres elektromosautó-programjának fontos pillérei.
A legnagyobb bizonytalanság az Audi neckarsulmi gyárát övezi. Az információk szerint a jelenlegi A5 és A6 modellek kifutása után egyelőre nincs jóváhagyott utódmodell vagy új elektromos típus, amely biztosítaná a gyár hosszú távú kihasználtságát.
Noha a helyi üzemi tanács igyekezett elérni, hogy az Audi Q4 e-tron gyártását Zwickauból Neckarsulmba helyezzék át, erre jelenleg kevés esély mutatkozik.
A keletnémetországi Zwickau - a Trabant egykori fellegvára - helyzete ugyanakkor kedvezőbbnek tűnik, mivel a négy érintett üzem közül ott a legversenyképesebb a költségstruktúra, és az is felmerült, hogy a jövőben a Kínában fejlesztett Volkswagen-modellek európai gyártását telepítsék oda.
A kiszivárgott dokumentum szerint tehát a Volkswagen németországi gyártása egyre kevésbé versenyképes a globális piacokon. A magas bér- és energiaköltségek, valamint az alacsonyabb termelékenység miatt a vállalatnak olyan jelentős szerkezeti változtatásokat kell keresztülvinnie, amelyek az egész német autóipar jövője szempontjából is meghatározóak lehetnek.
A Volkswagen részvényei pénteken kora délutánig közel 6 százalékkal, 80,9 euróra drágultak, miután csütörtökön a konszern felügyelőbizottsága jóváhagyta az igazgatótanács által kidolgozott strukturális átalakítás végrehajtását.