Titkos dokumentum szivárgott ki a Volkswagentől: csoda, hogy egyáltalán gyártanak még autókat Németországban – veszélyben az Audi gyára is

A Volkswagen jövőjéről és költségcsökkentési programjáról zajló feszült viták közepette nyilvánosságra került egy titkos belső költségelemzés, amely a különböző országokban működő gyárak termelési költségeit hasonlítja össze.

Titkos dokumentum került ki a Volkswagen berkeiből: veszélyben az Audi gyára is / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Németország a vert mezőnyben a Volkswagen szerint

A Bild által megszerzett dokumentum alapján a németországi üzemek költségszintje jelentősen meghaladja a kínai, észak-amerikai, valamint más nemzetközi telephelyekét is, ami magyarázatot adhat arra, miért került napirendre akár négy német gyár bezárása is.

A jelentés szerint a legnagyobb különbség a munkaerőköltségekben mutatkozik. Egy németországi Volkswagen-alkalmazott éves személyi költsége átlagosan 163 ezer euró, miközben ugyanez Észak-Amerikában 92 ezer euró, Kínában 74 ezer euró, a világ többi részén pedig csupán 41 ezer euró.

A gyártásban dolgozók óránkénti bérköltsége még szemléletesebbé teszi az eltéréseket: az emdeni üzem (Németország) esetében 74 euró óránként, a portugáliai Palmelában 37 euró, míg a kínai Tiencsinben mindössze 12 euró.

A dokumentum arra is rámutat, hogy a német ipar versenyképességét nemcsak a bérek, hanem az energiaárak és a munkaerő rendelkezésre állása is rontja. Az elemzés szerint a németországi energiaköltségek körülbelül két és félszer magasabbak a kínaiaknál, miközben a betegállomány mértéke is lényegesen nagyobb.

A beszámoló szerint Kínában a betegszabadságok aránya a németországinak körülbelül egytizede.

Ezek az eltérések jelentősen befolyásolják az egy járműre jutó teljes gyártási költséget.

A költségelemzést állítólag egy felügyelőbizottsági ülésen mutatták be, bár az nem ismert, hogy a dokumentumot a Volkswagen saját szakértői vagy külső tanácsadók készítették.

Több gyár sorsa is kérdéses

Jelenleg négy németországi üzem jövője különösen bizonytalan. A veszélyeztetett telephelyek között szerepel

Hannover, ahol a VW Multivan és az ID.Buzz készül;

Emden, amely az ID.4-et és az ID.7-et gyártja;

Zwickau, ahol több elektromos modell, köztük az ID.3, a Cupra Born és az Audi Q4 készül;

valamint Neckarsulm, ahol az Audi A5, A6 és A8 modellek gyártása zajlik.

Különösen figyelemre méltó, hogy több olyan üzem is veszélybe került, amelyek jelenleg a Volkswagen sikeres elektromosautó-programjának fontos pillérei.