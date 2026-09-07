Megszólalt a Waberer's: reagált a társaság Kapitány István feljelentésére – „szó sincs támogatásról!"
Közleménytben reagált a Waberer’s International Nyrt. a sajtóban megjelent állításokra, miszerint Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter ismeretlen tettes ellen feljelentést tett a társaság 2022-es és 2026-os kötvénykibocsátásaihoz kapcsolódó MFB-finanszírozások ügyében.
Tisztázta a fuvarozó: nem támogatásról, hanem forrásbevonásról van szó
A Waberer’s a feljelentés tartalmát és az annak alapjául szolgáló dokumentumokat nem ismeri, ezért az abban szereplő konkrét megállapításokat jelenleg nem áll módjában érdemben kommentálni. A Társaság ugyanakkor visszautasít minden olyan, a sajtóban megjelent állítást vagy sugalmazást, amely szerint a kötvénykibocsátások során jogellenesen járt volna el, vagy jogellenes előnyben részesült volna.
A Waberer’s a kötvénykibocsátások keretében kamatozó teljes egészében visszatérítendő forrást vont be. A sajtóban használt „támogatás” megnevezés ezért félrevezető
– hangsúlyozza a Világgazdasághoz eljuttatott közleményében a társaság.
A 2022-es és a 2026-os kötvénykibocsátások feltételeit a kibocsátási dokumentáció rögzítette, az MFB pedig a kötvények lejegyzésével ezeket a feltételeket elfogadta. Az MFB egyik ügylet esetében sem kezdeményezett a Waberer’s felé tárgyalást a kamat, a futamidő vagy más lényeges feltétel módosításáról.
Megszólalt a fuvarozó: minden szabályt betartottak a kötvénykibocsátás során
A kötvénykibocsátások transzparensen, a tőkepiaci szabályok maradéktalan betartásával történtek. A Waberer’s mindkét kibocsátásról haladéktalanul tájékoztatta a nyilvánosságot, beleértve a kibocsátások összegét, futamidejét, törlesztési rendjét és felhasználási céljait.
A 2022-ben bevont forrás teljes összege a nyilvánosan előre meghatározott célokra került felhasználásra. Ennek keretében megvalósult többek között a járműflotta átfogó megújítása, mintegy ezer jármű cseréje, a 47 ezer négyzetméteres ecseri logisztikai központ fejlesztése, korábbi vállalati hitelek refinanszírozása, valamint regionális akvizíciók és új logisztikai képességek kiépítése. A forrás tehát teljes egészében a magyar központú Waberer’s csoport fejlesztését szolgálta, ezzel is a magyar gazdaságot támogatva.
A 2026-ban bevont forrás a nyilvánosan bejelentett következő fejlesztési program finanszírozási hátterét biztosítja. Céljai között raktár- és logisztikai infrastruktúra fejlesztése, regionális akvizíciók, valamint a tehergépjármű- és autóbuszflotta cseréje és bővítése szerepel.
A Waberer’s finanszírozása nem kizárólag a társaság számára létrehozott, egyedi MFB-s konstrukció volt.
Az MFB és más állami tulajdonú pénzügyi és beruházás ösztönzési intézmények az elmúlt években több száz magyar és nemzetközi vállalat számára biztosított visszafizetendő vagy vissza nem térítendő fejlesztési finanszírozást különböző finanszírozási konstrukciókon keresztül.
Rengeteg pénzt fizet az államnak a Waberer's
A Waberer’s más beruházásait finanszírozó bankhitelek szintén kamatozó, visszafizetendő források, amelyek kamatszintje a kötvényfinanszírozáséval összevethető nagyságrendű. A finanszírozók forrásköltségére nincs rálátásunk és ráhatásunk.
A Waberer’s évente 32 milliárd forintot meghaladó adó és útdíj bevételt generál a magyar költségvetésnek 6000 főt foglalkoztatva. Az említett kötvényekből megvalósuló beruházásokkal is kalkulálva futamidejük alatt, ez közel 500 milliárd forintot tesz ki a munkavállalói létszám további bővülése mellett.
A Waberer’s tőzsdén jegyzett, jogkövető vállalatként valamennyi hatósági megkeresés esetén készséggel áll az illetékes szervek rendelkezésére, és minden szükséges információt átad.
A társaság részvényei öt százalékos zuhanással reagáltak a kormányzati feljelentés hírére, amit -3,8 százalékra korrigált később a kurzus. Az év eleje óta 18 százalékkal került lejjebb a Waberer's árfolyama.