Megszólalt a Waberer's: reagált a társaság Kapitány István feljelentésére – „szó sincs támogatásról!"

Közleménytben reagált a Waberer’s International Nyrt. a sajtóban megjelent állításokra, miszerint Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter ismeretlen tettes ellen feljelentést tett a társaság 2022-es és 2026-os kötvénykibocsátásaihoz kapcsolódó MFB-finanszírozások ügyében.

Közleményben reagált Kapotány István feljelentésére a Waberer's / Fotó: Shutterstock

Tisztázta a fuvarozó: nem támogatásról, hanem forrásbevonásról van szó

A Waberer’s a feljelentés tartalmát és az annak alapjául szolgáló dokumentumokat nem ismeri, ezért az abban szereplő konkrét megállapításokat jelenleg nem áll módjában érdemben kommentálni. A Társaság ugyanakkor visszautasít minden olyan, a sajtóban megjelent állítást vagy sugalmazást, amely szerint a kötvénykibocsátások során jogellenesen járt volna el, vagy jogellenes előnyben részesült volna.

A Waberer’s a kötvénykibocsátások keretében kamatozó teljes egészében visszatérítendő forrást vont be. A sajtóban használt „támogatás” megnevezés ezért félrevezető

– hangsúlyozza a Világgazdasághoz eljuttatott közleményében a társaság.

A 2022-es és a 2026-os kötvénykibocsátások feltételeit a kibocsátási dokumentáció rögzítette, az MFB pedig a kötvények lejegyzésével ezeket a feltételeket elfogadta. Az MFB egyik ügylet esetében sem kezdeményezett a Waberer’s felé tárgyalást a kamat, a futamidő vagy más lényeges feltétel módosításáról.

Megszólalt a fuvarozó: minden szabályt betartottak a kötvénykibocsátás során

A kötvénykibocsátások transzparensen, a tőkepiaci szabályok maradéktalan betartásával történtek. A Waberer’s mindkét kibocsátásról haladéktalanul tájékoztatta a nyilvánosságot, beleértve a kibocsátások összegét, futamidejét, törlesztési rendjét és felhasználási céljait.

A 2022-ben bevont forrás teljes összege a nyilvánosan előre meghatározott célokra került felhasználásra. Ennek keretében megvalósult többek között a járműflotta átfogó megújítása, mintegy ezer jármű cseréje, a 47 ezer négyzetméteres ecseri logisztikai központ fejlesztése, korábbi vállalati hitelek refinanszírozása, valamint regionális akvizíciók és új logisztikai képességek kiépítése. A forrás tehát teljes egészében a magyar központú Waberer’s csoport fejlesztését szolgálta, ezzel is a magyar gazdaságot támogatva.