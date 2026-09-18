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Wiener Börse
MBH Bank Nyrt
Waberer's Nyrt.
Cece
tőzsde

Mészáros Lőrinc bankja váltja Tiborcz István érdekeltségét a bécsi elitklubban – helyet cserél az MBH Bank és a Waberer's a CECE indexben

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Két magyar tőzsdei céget is érint a bécsi tőzsde által számított CECE index szeptemberi átsúlyozása. A Waberer's papírjai helyett az MBH Bank részvényei kerülnek be jövő héttől a régiós blue chip kosárba.
K. T.
2026.09.18, 12:00
Frissítve: 2026.09.18, 12:01

Két magyar tőzsdei cég váltja egymást ősztől a régiós CECE részvényindexben. A bécsi tőzsde által számított és jegyzett kosárba az MBH Bank papírjai is bekerülnek jövő héttől, a Waberer’s viszont kihullik belőle a tőzsdeüzemeltető pénteki bejelentése alapján.

MBH Bank, Waberer's, CECE index
Az MBH Bank váltja a Waberer's-t a bécsi tőzsde által számított CECE indexben / Fotó: Wiener Börse/Daniel Hinterramskogler

A vezető magyar, cseh és lengyel részvényeket tartalmazó részvényindex összetételét negyedévente vizsgálja felül a Wiener Börse. 

Waberer's-MBH Bank helycsere a régiós blue chip indexben

A legújabb, szeptemberi átsúlyozás alkalmával a BDPST Group-on keresztül Tiborcz István többségi tulajdonába tartozó magyar fuvarozó társaság részvényeit eltávolítják a kosárból, helyükre pedig az MBH Bank papírjai kerülnek. Utóbbi Mészáros Lőrinc érdekeltsége.

Az Erste korábbi  számításai alapján az MBH 0,31 százalékos súllyal debütálhat majd az indexben. Szintén fontos változás, hogy a Magyr Telekom esetében a részvényszám csökken, azonban a számításnál figyelembe vett közkézhányad az eddigi 30-ról 40 százalékra emelkedik, így összességében 23 bázisponttal emelkedhet az indexben elfoglalt súlya. Az Opus esetében viszont 50-ről 40 százalékra csökken a közkézhányad, így súlya minimálisan, 3 bázisponttal mérséklődhet.

Összességében kedvez a CECE-átsúlyozás a magyar tőzsdei cégeknek

A változások eredőjeként 

  • a magyar részvények összesített súlya 29 bázisponttal, 
  • a lengyel részvényeké pedig egy bázisponttal emelkedik, 
  • míg a cseh részvényeké 30 bázisponttal csökken 

nagyrészt a kiszorító hatás miatt – hangsúlyozza a bankház.

A CECE index új összetétele szeptember 21-én lép életbe, ami jövő hétfőn a Waberer’s részvényeire kisebb eladási nyomást helyezhet, az MBH számára pedig vételi erőt hozhat, ahogy az indexet követő alapok is végrehajtják portfóliójukban a változásokat.

A Waberer’s-MBH helycserét követően továbbra is nyolc hazai részvényt tartalmaz majd: a friss bekerülő mellett az OTP, a Mol, a Richter, a Magyar Telekom, továbbá az Opus, a 4iG és az ANY Biztonsági Nyomda papírjai alkotja a régiós elitmezőny magyar különítményét.

Ahogyan arról a Világgazdaság a héten beszámolt, változik a hazai BUX index összetétele is, a Budapesti Értéktőzsde féléves felülvizsgálata nyomán kihullik a magyar blue chip kosárból a Zwack, amely az egymást követő második alkalommal sem tudta teljesíteni az indextagság feltételeit.

Az Unicum gyártójának helyére új értékpapír nem kerül, a BUX így október 1-jétől 17 részvényt tartalmaz majd.

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