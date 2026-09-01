Megroppant a Wall Street: elszálló olajárak és kamatfélelmek rontják a befektetők hangulatát – gyengén indult a szeptember

Eséssel kezdte a szeptembert a Wall Street, miközben az olajárak ismét emelkedtek, az amerikai állampapírhozamok pedig többéves csúcsok közelébe kerültek. A közel-keleti háború elhúzódása és a szigorúbb amerikai monetáris politika veszélye egyszerre növeli az inflációs kockázatokat és rontja a befektetői hangulatot.

Nem hozott megnyugvást az új hónap a Wall Streeten: a geopolitikai feszültségek, az inflációs félelmek és a magasabb kamatok miatt ismét eladói hullám indult / Fotó: Yu Xichao

Az amerikai tőzsde számára rázósan indult a szeptember: mindhárom vezető amerikai részvényindex eséssel kezdte a hónapot, miközben a kötvénypiacokon tovább folytatódott az eladási hullám. Az olajárak ismét emelkedtek, miután a Közel-Keleten fokozódott a feszültség, és egyre kisebbnek tűnik egy gyors megállapodás esélye az Egyesült Államok és Izrael, valamint Irán között zajló konfliktusban.

A vezető indexek mind eséssel zárták a napot:

a Dow Jones Industrial Average 0,81 százalékkal, 431,78 ponttal 52 754,13 pontra esett;

az S&P 500 0,69 százalékkal, 52,88 ponttal 7633,26 pontra gyengült;

míg a technológiai részvényekben gazdag Nasdaq Composite 0,97 százalékkal, 256,93 ponttal 26 113,77 pontra csúszott vissza.

Az olaj és a kamatok egyszerre okoznak gondot Wall Streeten

A piac egyik legnagyobb félelme, hogy a közel-keleti konfliktus tartósan megzavarhatja az energiaellátást. Az amerikai légierő iráni célpontokat támadott a Hormuzi-szoros környékén, miközben Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter újabb, Irán elleni banki szankciók lehetőségéről beszélt. Teherán ezzel párhuzamosan az Öböl menti olajexport akadályozásával fenyegetett.

Az olaj drágulása újabb inflációs kockázatot jelent, ami különösen kellemetlen a befektetőknek. A piac egyre inkább arra számít, hogy az amerikai jegybanknak a vártnál szigorúbb monetáris politikát kell folytatnia. A szeptemberi kamatemelés esélyét a piac egy hét alatt 39,6 százalékról 68,2 százalékra árazta be.

A tízéves amerikai állampapír hozama hétfőn 19 havi csúcsot ért el, kedden pedig tovább kapaszkodott. A magasabb hozamok általában különösen rosszul érintik a magas értékeltségű technológiai vállalatokat.

A félvezetőipar különösen gyengén teljesített: a Philadelphia Semiconductor Index 2,5 százalékkal esett, közel egyhavi mélypontra.

Az Nvidia, az Intel és az AMD árfolyama egyaránt csökkent, 1 és 3,2 százalék közötti mértékben.