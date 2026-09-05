Wizz Air: elkerülhetetlen lesz a viteldíjak megemelése

A tartósan magas olaj- és repülőgépüzemanyag-árak elkerülhetetlenül költségnyomást gyakorolnának az európai légiközlekedési ágazatra, különösen ahogy a légitársaságok meglévő fedezeti pozíciói fokozatosan kifutnak. Ugyanakkor még korai lenne számszerűsíteni ennek a 2027-es viteldíjakra gyakorolt lehetséges hatását – közölte a 24.hu érdeklődésére a Wizz Air.

A Wizz Air szerint is magasan szállnak majd a jegyárak /Fotó: Xavier Bonilla / AFP

A magyar fapados légitársaság szerint először a kapacitások csökkentése várható, ezt követhetik a kereslet és kínálat alakulása által meghatározott árazási lépések.

A légitársaságot a portál azt követően kereste meg, hogy a Ryanair a repjegyárak drágulását vetítette előre, valamint csökkentette az utasszámra vonatkozó várakozásait a 2027. március 31-ig terjedő időszakra.

Az ír diszkont szolgáltató egészen pontosan azt közölte, hogy

amennyiben a magas olajárak 2027 nyaráig fennmaradnak, az európai rövid távú repülőjegyek ára jelentősen emelkedni fog, mivel egyes, kevésbé jól fedezett versenytársak nehezen fogják tudni fenntartani kapacitásukat, vagy akár túlélni a közelgő téli szezont.

Visszatérve a Wizz Airhez, a budapesti székhelyű légitársaság a 24.hunak adott válaszában továbbá kifejtette, hogy a Brent hordónkénti árának tartósan 90–100 dolláros vagy ennél magasabb szintje további költségnyomást gyakorolna az ágazatra, és idővel magasabb piaci viteldíjakhoz vezethetne, amennyiben a légitársaságok kapacitást csökkentenek, vagy megpróbálják költségeik egy részét érvényesíteni áraikban.

A Wizz Air esetében a cég álláspontja szerint a közvetlen, rövid távú hatást mérsékelné a fedezeti portfóliójuk és az üzemanyag-hatékony flotta. A tartósan magas árak ugyanakkor elkerülhetetlenül nyomást gyakorolnának üzemanyagköltségeik fedezetlen részére, ezáltal pedig a jövedelmezőségre is.