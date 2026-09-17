Emberek százmillióit fogja fuvarozni a Wizz Air, úgy látják, ehhez már csak pár év kell
A Wizz Air a korábbi gyors növekedési szakasz után a fenntartható nyereségességre, a hatékonyság javítására és a mérleg megerősítésére helyezi a hangsúlyt - hangzott el a légitársaság csütörtökön Londonban megtartott tőkepiaci napján, amelyen a menedzsment ismertette a vállalat 2030-ig (F30) szóló középtávú stratégiáját.
Wizz Air: kiemelt cél a nyereséges működés
A társaság négy kiemelt pénzügyi célt fogalmazott meg 2030-ra:
- 10 milliárd eurós éves árbevételt,
- 3 eurocentes üzemanyagköltség nélküli egységköltséget
- és 10 százalékos EBIT-marzsot,
- valamint befektetésre ajánlott hitelminősítéshez megfelelő mérlegszerkezetet kíván a cégvezetés elérni.
Az árbevétel-célkitűzés meglehetősen ambíciózus, hiszen tavaly 5,69 milliárd euróra emelkedett a Wizz forgalma, azaz csaknem 76 százalékos bővítéssel számolnak a következő négy évre.
A vállalat tehát a jövőben a profitabilitást és a pénzügyi stabilitást legalább olyan fontosnak tartja, mint a kapacitás bővítését.
A stratégia egyik kulcseleme a hálózat fókuszálása. A Wizz Air a továbbiakban elsősorban közép- és kelet-európai piacaira, illetve néhány szelektíven kiválasztott növekedési régióra koncentrál.
A menedzsment szerint a már kiépített útvonalhálózat lehetőséget teremt rá, hogy egy üléskilométerre vetítve magasabb bevételt termeljenek. Ezt a célcsoportok bővítésével, a szolgáltatások fejlesztésével és a kulcspiacokon meglévő vezető pozíció jobb kihasználásával kívánják elérni. Emellett az üzemanyag nélküli költségek további csökkentése is fontos cél marad.
Marad az alacsony költségszint
Váradi József vezérigazgató hangsúlyozta, hogy a vállalat alapvető versenyelőnye továbbra is a rendkívül alacsony költségszint. Elmondása szerint a következő évek feladata ennek az előnynek a magasabb és stabilabb megtérüléssé alakítása.
A tervek szerint 2030-ra a légitársaság teljes flottája Airbus neo típusú repülőgépekből áll majd, összesen 335 darabból.
A cél évente 127 millió utas szállítása, miközben a vállalat iparági szinten is kiemelkedő nyereségesség mellett üzemelne.
Ez a szám sem nélkülözi a merészséget, lévén tavaly még valamivel kevesebb, mint 70 millió utast fuvaroztak.
Továbbra sincs előrejelzés 2027-re
A jelenlegi üzleti teljesítményről szólva a társaság nem adott új eredmény-előrejelzést a 2027-es pénzügyi évre, ugyanakkor több fontos frissítést közölt. A vártnál erősebb nyári bevételi teljesítmény miatt a második negyedéves RASK-várakozást (egy ülés kilométerre jutó bevétel) javították: a korábban prognosztizált alacsony egy számjegyű visszaesés helyett immár az előző évivel megegyező szinttel számolnak.
Az üléskilométer-, valamint az - üzemanyagköltség nélküli - egy utaskilométerre jutó költségelőrejelzések változatlanok maradtak. A vállalat likviditása továbbra is meghaladja a 2,2 milliárd eurót, ami erős pénzügyi helyzetet jelez. a geopolitikai bizonytalanságok és az üzemanyagárak ingadozása miatt ugyanakkor a menedzsment az eredetileg tervezett második féléves kapacitást 5 százalékkal csökkentette.
A Wizz Air részvényei csütörtök délutánig 4,4 százalékkal, 994,5 pennyre drágultak Londonban és 5,1 százalékkal, 4250 forintra erősödtek Budapesten.