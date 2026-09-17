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tőzsde
légitársaság
Wizz Air

Emberek százmillióit fogja fuvarozni a Wizz Air, úgy látják, ehhez már csak pár év kell

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Pályakorrekciót hajtott végre a magyar fapados légitársaság. A Wizz Air a következő években a költségkontrollra, a bevételek minőségi növelésére, az adósságállomány fokozatos leépítésére és a fenntartható nyereségesség megteremtésére összpontosít, miközben továbbra is a közép- és kelet-európai régió egyik meghatározó légitársasága kíván maradni.
Murányi Ernő
2026.09.17, 15:37
Frissítve: 2026.09.17, 15:58

A Wizz Air a korábbi gyors növekedési szakasz után a fenntartható nyereségességre, a hatékonyság javítására és a mérleg megerősítésére helyezi a hangsúlyt - hangzott el a légitársaság csütörtökön Londonban megtartott tőkepiaci napján, amelyen a menedzsment ismertette a vállalat 2030-ig (F30) szóló középtávú stratégiáját. 

repülőtérrepülőreptér Wizz Air
Néhány éven belül 100 milliókat fuvarozna a Wizz Air / Fotó: Havran Zoltán/Világgazdaság

Wizz Air: kiemelt cél a nyereséges működés 

A társaság négy kiemelt pénzügyi célt fogalmazott meg 2030-ra:

  • 10 milliárd eurós éves árbevételt, 
  • 3 eurocentes üzemanyagköltség nélküli egységköltséget 
  • és 10 százalékos EBIT-marzsot, 
  • valamint befektetésre ajánlott hitelminősítéshez megfelelő mérlegszerkezetet kíván a cégvezetés elérni. 

Az árbevétel-célkitűzés meglehetősen ambíciózus, hiszen tavaly 5,69 milliárd euróra emelkedett a Wizz forgalma, azaz csaknem 76 százalékos bővítéssel számolnak a következő négy évre.

A vállalat tehát a jövőben a profitabilitást és a pénzügyi stabilitást legalább olyan fontosnak tartja, mint a kapacitás bővítését.

A stratégia egyik kulcseleme a hálózat fókuszálása. A Wizz Air a továbbiakban elsősorban közép- és kelet-európai piacaira, illetve néhány szelektíven kiválasztott növekedési régióra koncentrál. 

A menedzsment szerint a már kiépített útvonalhálózat lehetőséget teremt rá, hogy egy üléskilométerre vetítve magasabb bevételt termeljenek. Ezt a célcsoportok bővítésével, a szolgáltatások fejlesztésével és a kulcspiacokon meglévő vezető pozíció jobb kihasználásával kívánják elérni. Emellett az üzemanyag nélküli költségek további csökkentése is fontos cél marad.

Marad az alacsony költségszint 

Váradi József vezérigazgató hangsúlyozta, hogy a vállalat alapvető versenyelőnye továbbra is a rendkívül alacsony költségszint. Elmondása szerint a következő évek feladata ennek az előnynek a magasabb és stabilabb megtérüléssé alakítása. 

A tervek szerint 2030-ra a légitársaság teljes flottája Airbus neo típusú repülőgépekből áll majd, összesen 335 darabból. 

A cél évente 127 millió utas szállítása, miközben a vállalat iparági szinten is kiemelkedő nyereségesség mellett üzemelne. 

Ez a szám sem nélkülözi a merészséget, lévén tavaly még valamivel kevesebb, mint 70 millió utast fuvaroztak.

Továbbra sincs előrejelzés 2027-re

A jelenlegi üzleti teljesítményről szólva a társaság nem adott új eredmény-előrejelzést a 2027-es pénzügyi évre, ugyanakkor több fontos frissítést közölt. A vártnál erősebb nyári bevételi teljesítmény miatt a második negyedéves RASK-várakozást (egy ülés kilométerre jutó bevétel) javították: a korábban prognosztizált alacsony egy számjegyű visszaesés helyett immár az előző évivel megegyező szinttel számolnak. 

Az üléskilométer-, valamint az - üzemanyagköltség nélküli - egy utaskilométerre jutó költségelőrejelzések változatlanok maradtak. A vállalat likviditása továbbra is meghaladja a 2,2 milliárd eurót, ami erős pénzügyi helyzetet jelez. a geopolitikai bizonytalanságok és az üzemanyagárak ingadozása miatt ugyanakkor a menedzsment az eredetileg tervezett második féléves kapacitást 5 százalékkal csökkentette.

 

A Wizz Air részvényei csütörtök délutánig 4,4 százalékkal, 994,5 pennyre drágultak Londonban és 5,1 százalékkal, 4250 forintra erősödtek Budapesten.

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