Emberek százmillióit fogja fuvarozni a Wizz Air, úgy látják, ehhez már csak pár év kell

A Wizz Air a korábbi gyors növekedési szakasz után a fenntartható nyereségességre, a hatékonyság javítására és a mérleg megerősítésére helyezi a hangsúlyt - hangzott el a légitársaság csütörtökön Londonban megtartott tőkepiaci napján, amelyen a menedzsment ismertette a vállalat 2030-ig (F30) szóló középtávú stratégiáját.

Néhány éven belül 100 milliókat fuvarozna a Wizz Air / Fotó: Havran Zoltán/Világgazdaság

Wizz Air: kiemelt cél a nyereséges működés

A társaság négy kiemelt pénzügyi célt fogalmazott meg 2030-ra:

10 milliárd eurós éves árbevételt,

3 eurocentes üzemanyagköltség nélküli egységköltséget

és 10 százalékos EBIT-marzsot,

valamint befektetésre ajánlott hitelminősítéshez megfelelő mérlegszerkezetet kíván a cégvezetés elérni.

Az árbevétel-célkitűzés meglehetősen ambíciózus, hiszen tavaly 5,69 milliárd euróra emelkedett a Wizz forgalma, azaz csaknem 76 százalékos bővítéssel számolnak a következő négy évre.

A vállalat tehát a jövőben a profitabilitást és a pénzügyi stabilitást legalább olyan fontosnak tartja, mint a kapacitás bővítését.

A stratégia egyik kulcseleme a hálózat fókuszálása. A Wizz Air a továbbiakban elsősorban közép- és kelet-európai piacaira, illetve néhány szelektíven kiválasztott növekedési régióra koncentrál.

A menedzsment szerint a már kiépített útvonalhálózat lehetőséget teremt rá, hogy egy üléskilométerre vetítve magasabb bevételt termeljenek. Ezt a célcsoportok bővítésével, a szolgáltatások fejlesztésével és a kulcspiacokon meglévő vezető pozíció jobb kihasználásával kívánják elérni. Emellett az üzemanyag nélküli költségek további csökkentése is fontos cél marad.

Marad az alacsony költségszint

Váradi József vezérigazgató hangsúlyozta, hogy a vállalat alapvető versenyelőnye továbbra is a rendkívül alacsony költségszint. Elmondása szerint a következő évek feladata ennek az előnynek a magasabb és stabilabb megtérüléssé alakítása.

A tervek szerint 2030-ra a légitársaság teljes flottája Airbus neo típusú repülőgépekből áll majd, összesen 335 darabból.

A cél évente 127 millió utas szállítása, miközben a vállalat iparági szinten is kiemelkedő nyereségesség mellett üzemelne.

Ez a szám sem nélkülözi a merészséget, lévén tavaly még valamivel kevesebb, mint 70 millió utast fuvaroztak.