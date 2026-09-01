Fifikás eszközt vet be az Egyesült Államok a kötvényhozamok védelmére

Az idei augusztus nem úgy fog bekerülni a kötvénypiaci portfóliómenedzserek emlékezetébe, mint egy igazi nyári uborkaszezon. Az amerikai adminisztráció bőven tartogatott meglepetéseket a piacnak.

Yield Curve Control: monetáris politikai eszköz / Fotó: christianthiel.net

A legnagyobb meglepetés azonban talán nem a Hormuzi-szorosnál hónapok óta tartó konfliktus fejleményei vagy a Fed új elnöke okozta, hanem Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter bejelentése: szeptembertől megduplázzák a hosszú kötvények (10–30 éves szegmens) visszavásárlására fordított összeget, a korábbi 2 milliárd dollárról legalább 4 milliárd dollárra.

A bejelentés hátterében az állhat, hogy az amerikai 30 éves államkötvény-hozamok augusztus közepére elérték az 5,3 százalékot, ami közel két évtizede nem látott hozamszintnek felel meg.

A hosszú lejáratú állampapír-hozamok emelkedését három meghatározó trenddel lehet magyarázni. Az első a költségvetési hiány és az államadósság romló pályája, a második az inflációs félelmek erősödése a geopolitikai feszültségek miatt, a harmadik pedig az AI-beruházási hullám miatti óriási kötvénykibocsátás.

Ha felbontjuk a tízéves állampapír hozamát inflációs várakozási és reálhozam-komponensre, akkor láthatjuk, hogy az inflációs várakozások mérsékeltebb változást mutatnak a reálhozam emelkedéséhez képest,

azaz a hozamemelkedés inkább az elszálló hiányokkal és az AI-beruházási hullámmal magyarázható.

De mi is az a Yield Curve Control (YCC)? Olyan monetáris politikai eszköz, amellyel a jegybank konkrét célszintet határoz meg a kötvények hozamára – jellemzően felső korlátot –, amelyet kötvényvásárlásokkal véd.

A legjobb példa talán a japán jegybank (Bank of Japan, BoJ) gyakorlata volt, amely éveken keresztül a japán tízéves állampapír hozamát próbálta meghatározott sávban tartani. A YCC tehát akkor jó eszköz, amikor a hagyományos monetáris politika már nem elég hatásos, mozgástere korlátozott.

Jelen esetben azonban nem a monetáris politikáért felelős Fed, hanem a fiskális politikáért felelős Treasury, azaz a pénzügyminisztérium hajtja végre a lépést.