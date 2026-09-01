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stratégia
monetáris politika
pénzügyminiszter

Fifikás eszközt vet be az Egyesült Államok a kötvényhozamok védelmére

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A Yield Curve Control olyan monetáris politikai eszköz, amely során a jegybank konkrét célszintet határoz meg az egyes lejáratú kötvények hozamára – jellemzően felső korlátot –, amelyet kötvényvásárlásokkal véd. A legjobb példa talán a japán jegybank gyakorlata volt, amely éveken keresztül a japán tízéves állampapír hozamát próbálta meghatározott sávban tartani. A Yield Curve Control tehát akkor jó eszköz, amikor a hagyományos monetáris politika már nem elég hatásos, mozgástere korlátozott.
Vályi Bence, a Gránit Alapkezelő junior portfóliókezelője
2026.09.01, 06:59

Az idei augusztus nem úgy fog bekerülni a kötvénypiaci portfóliómenedzserek emlékezetébe, mint egy igazi nyári uborkaszezon. Az amerikai adminisztráció bőven tartogatott meglepetéseket a piacnak.

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 Yield Curve Control: monetáris politikai eszköz / Fotó: christianthiel.net

A legnagyobb meglepetés azonban talán nem a Hormuzi-szorosnál hónapok óta tartó konfliktus fejleményei vagy a Fed új elnöke okozta, hanem Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter bejelentése: szeptembertől megduplázzák a hosszú kötvények (10–30 éves szegmens) visszavásárlására fordított összeget, a korábbi 2 milliárd dollárról legalább 4 milliárd dollárra. 

A bejelentés hátterében az állhat, hogy az amerikai 30 éves államkötvény-hozamok augusztus közepére elérték az 5,3 százalékot, ami közel két évtizede nem látott hozamszintnek felel meg.

A hosszú lejáratú állampapír-hozamok emelkedését három meghatározó trenddel lehet magyarázni. Az első a költségvetési hiány és az államadósság romló pályája, a második az inflációs félelmek erősödése a geopolitikai feszültségek miatt, a harmadik pedig az AI-beruházási hullám miatti óriási kötvénykibocsátás. 

Ha felbontjuk a tízéves állampapír hozamát inflációs várakozási és reálhozam-komponensre, akkor láthatjuk, hogy az inflációs várakozások mérsékeltebb változást mutatnak a reálhozam emelkedéséhez képest,

 azaz a hozamemelkedés inkább az elszálló hiányokkal és az AI-beruházási hullámmal magyarázható.

 

De mi is az a Yield Curve Control (YCC)? Olyan monetáris politikai eszköz, amellyel a jegybank konkrét célszintet határoz meg a kötvények hozamára – jellemzően felső korlátot –, amelyet kötvényvásárlásokkal véd. 

A legjobb példa talán a japán jegybank (Bank of Japan, BoJ) gyakorlata volt, amely éveken keresztül a japán tízéves állampapír hozamát próbálta meghatározott sávban tartani. A YCC tehát akkor jó eszköz, amikor a hagyományos monetáris politika már nem elég hatásos, mozgástere korlátozott. 

Jelen esetben azonban nem a monetáris politikáért felelős Fed, hanem a fiskális politikáért felelős Treasury, azaz a pénzügyminisztérium hajtja végre a lépést. 

 

Nevezhetnénk tehát YCC helyett inkább Operation Twistnek? Az Operation Twist a Federal Reserve (Fed) által először az 1960-as években alkalmazott eszköz volt, amelynek célja a hosszú lejáratú kamatok csökkentése volt anélkül, hogy a jegybank érdemben növelte volna a mérlegét. 

Ennek érdekében a Fed rövid lejáratú állampapírokat adott el, és az így befolyó összegeket hosszú lejáratú állampapírok vásárlására fordította, ezzel „twist” (csavart) mozgást eredményezve a hozamgörbén: a görbe hosszú vége csökkent, az eleje emelkedett. A különbséget itt is az adja, hogy ezúttal a Treasury tesz hasonló lépést.

Az amerikai adósságkezelés az elmúlt évtizedben jelentősen meghosszabbította az államadósság súlyozott átlagos futamidejét (WAM), amely jelenleg nagyjából hat év körül alakul. Ez magasabb a historikus átlagnál, és nagyobb mozgásteret adhat a Treasury számára, hogy a visszavásárlási programokon keresztül támogassa a hosszú lejáratú kötvények piacát.

Forrás: treasury.gov, Gránit Alapkezelő

Ha a Treasury a jövőben is aktívan reagál a hosszú oldali hozamemelkedésre, a befektetők könnyen arra a következtetésre juthatnak, hogy Washington informális hozamküszöböt alakít ki a kötvénypiacon. Ebben a környezetben a Treasury visszavásárlási programja legfeljebb átmenetileg enyhítheti a hozamemelkedési nyomást, de a hosszú oldal fundamentális irányát továbbra is ezek a makrogazdasági erők határozzák meg.

A szerző további elemzései a Grandio Blog-on olvashatóak.

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