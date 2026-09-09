Vitték a Zara portékáit, mint a cukrot, csakhogy porszem került a gépezetbe

A Zara-tulajdonos spanyol Inditex árbevétele éves bázison 7,6 százalékkal, 19,8 milliárd euróra nőtt az első fél évben, míg a devizahatások kiszűrésével 9,2 százalékos volt a növekedés, ám a divatcég emelkedő költségei miatt a működési eredménye (EBIT) gyengébb lett az elemzői várakozásoknál - derült ki a vállalat szerdán publikált gyorsjelentéséből. A befektetők zokon vették az elmaradást, a részvény árfolyama Madridban közel 5 százalékkal esett.

Vitték a Zara portékáit, mint a cukrot / Fotó: Angel Garcia

Néhány tétel lecsavarta az Inditex üzemi eredményét

A csalódást elsősorban az okozta, hogy az elmúlt két évben végrehajtott, összesen 1,8 milliárd eurós logisztikai beruházások után jelentősen megnőttek az értékcsökkenési leírások. Emellett emelkedtek a szállítási, online rendeléskiszolgálási és disztribúciós költségek is.

Az EBIT ugyan szintén 7,6 százalékkal, 3,8 milliárd euróra bővült, de nem olyan mértékben, mint amire a piac számított.

A vállalat további 200 millió euróval növelte beruházási programját, amelynek fókuszában az új barcelonai központ felépítése áll.

A logisztikai fejlesztéseket időközben már használatba is vették, de a beruházás értékcsökkenése megcsapolta az EBIT-et, miközben a működési költségek is gyorsabban nőttek, mint az értékesítés.

Elemzők szerint ráadásul a következő időszakban is nyomás alatt maradhat az Inditex üzemi marzsa. A Bloomberg Intelligence szerint az év második felében a működési eredménynek 11 százalékkal kellene bővülnie ahhoz, hogy év végére összejöjjön az elemzői konszenzus.

Az EBIT vártnál lassabb növekedése ugyanakkor elfedi a vállalat továbbra is bivalyerős kereskedelmi teljesítményét. Az árbevétel árfolyamhatások nélkül számolva augusztus 1. és szeptember 7. között 9 százalékkal nőtt, ami azt jelzi, hogy a magasabb megélhetési költségek és a gyengülő fogyasztói bizalom ellenére viszik a Zara portékáit, mint a cukrot.

Az első féléves nettó nyereség 6,8 százalékkal, 3 milliárd euróra gyarapodott.

Az Inditex növekedési üteme továbbra is meghaladja a ruházati szektor átlagát, mások mellett a H&M-ét is.

Gőzerővel tör előre a Zara

A társaság stratégiai fókusza változatlanul a Zara prémium pozicionálására irányul. Marta Ortega elnök vezetése alatt a vállalat nagy alapterületű zászlóshajóüzleteket nyitott, valamint ismert divattervezőkkel és fotósokkal működik együtt a cél érdekében.