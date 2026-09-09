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tőzsde
Inditex
Zara

Vitték a Zara portékáit, mint a cukrot, csakhogy porszem került a gépezetbe

Továbbra is lendületesen nő a Zara értékesítése, a piaci pozíciója is kedvező. A Zara-tulajdonos Inditex üzemi nyeresége viszont elmaradt a várttól, amit nagyon zokon vettek a befektetők.
Murányi Ernő
2026.09.09., 16:25

A Zara-tulajdonos spanyol Inditex árbevétele éves bázison 7,6 százalékkal, 19,8 milliárd euróra nőtt az első fél évben, míg a devizahatások kiszűrésével 9,2 százalékos volt a növekedés, ám a divatcég emelkedő költségei miatt a működési eredménye (EBIT)  gyengébb lett az elemzői várakozásoknál - derült ki a vállalat szerdán publikált gyorsjelentéséből. A befektetők zokon vették az elmaradást, a részvény árfolyama Madridban közel 5 százalékkal esett.

Zara
Vitték a Zara portékáit, mint a cukrot / Fotó: Angel Garcia

Néhány tétel lecsavarta az Inditex üzemi eredményét  

A csalódást elsősorban az okozta, hogy az elmúlt két évben végrehajtott, összesen 1,8 milliárd eurós logisztikai beruházások után jelentősen megnőttek az értékcsökkenési leírások. Emellett emelkedtek a szállítási, online rendeléskiszolgálási és disztribúciós költségek is. 

Az EBIT ugyan szintén 7,6 százalékkal, 3,8 milliárd euróra bővült, de nem olyan mértékben, mint amire a piac számított. 

A vállalat további 200 millió euróval növelte beruházási programját, amelynek fókuszában az új barcelonai központ felépítése áll.

A logisztikai fejlesztéseket időközben már használatba is vették, de a beruházás értékcsökkenése megcsapolta az EBIT-et, miközben a működési költségek is gyorsabban nőttek, mint az értékesítés. 

Elemzők szerint ráadásul a következő időszakban is nyomás alatt maradhat az Inditex üzemi marzsa. A Bloomberg Intelligence szerint az év második felében a működési eredménynek 11 százalékkal kellene bővülnie ahhoz, hogy év végére összejöjjön az elemzői konszenzus.

Az EBIT vártnál lassabb növekedése ugyanakkor elfedi a vállalat továbbra is bivalyerős kereskedelmi teljesítményét. Az árbevétel árfolyamhatások nélkül számolva augusztus 1. és szeptember 7. között 9 százalékkal nőtt, ami azt jelzi, hogy a magasabb megélhetési költségek és a gyengülő fogyasztói bizalom ellenére viszik a Zara portékáit, mint a cukrot.

Az első féléves nettó nyereség 6,8 százalékkal, 3 milliárd euróra gyarapodott.

Az Inditex növekedési üteme továbbra is meghaladja a ruházati szektor átlagát, mások mellett a H&M-ét is.

Gőzerővel tör előre a Zara

A társaság stratégiai fókusza változatlanul a Zara prémium pozicionálására irányul. Marta Ortega elnök vezetése alatt a vállalat nagy alapterületű zászlóshajóüzleteket nyitott, valamint ismert divattervezőkkel és fotósokkal működik együtt a cél érdekében. 

Hatalmas feltűnést keltett például a tárgyidőszakban John Galliano, a Dior korábbi kreatív igazgatójának a szerződtetése, aki vendégtervezőként készít új kollekciót a Zara számára.

A prémium termékek dacára a kínálat többsége továbbra is az 50 euró alatti árszinten marad, megőrizve a Zara hagyományos tömegpiaci pozícióját.

A csoporton belül a Lefties diszkontlánc volt az egyetlen márka, amely bővítette üzlethálózatát. A Sheinnel és a Primarkkal küzdő diszkontlánc nemrég nyitotta meg első nagy-britanniai üzletét Liverpoolban. A korábban a Zara megmaradt készleteinek értékesítésére létrehozott márka mára önálló kollekciókkal és nemzetközi jelenléttel bír.

Az Inditex amerikai terjeszkedése is folytatódik. A vállalat nemrég megnyitotta első Bershka üzletét az Egyesült Államokban, és vizsgálja a lehetőségét, hogy további márkáit, köztük 

  • a Stradivarius, 
  • a Pull&Bear 
  • és az Oysho láncokat 

is bevezesse a tengerentúli piacra. Az Egyesült Államok Spanyolország után a csoport második legfontosabb piaca.

Mit mondanak az elemzők?

Georgina Johanan, a JPMorgan elemzője stabil első féléves eredményekről beszélt. Szerinte bár az üzleti eredmény kissé elmaradt a várakozásoktól, ezt a rendkívül erős árbevétel ellensúlyozta. Ráadásul a második negyedévben, azaz - a cég esetében - július végéig a növekedés üteme tovább gyorsult, ami a harmadik negyedévben is folytatódott. 

Adam Cochrane a Deutsche Banktól viszont vegyes eredményekről beszélt. 

Bár az árbevétel robusztus volt, a költségnyomás nyilvánvaló

- emelte ki.

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