Új kínai elektromos autókat hoz Európába az AutoWallis: tőlünk nyugatra és keletre már idén megérkezik a Zeekr

Megállapodott a Zeekr ausztriai és lengyelországi forgalmazásáról az AutoWallis cégcsoport, amely ezzel újabb prémium, technológiaorientált autómárkával bővíti portfólióját. Ausztriában önállóan, Lengyelországban portugál partnerével, a Salvador Caetano csoporttal közösen látja majd el a Zeekr nagykereskedelmi képviseletét.

A Zeekr hat elektromos modelljét hozza Közép-Európába az AutoWallis / Fotó: AutoWallis

A megállapodás révén az AutoWallis két stratégiai jelentőségű piacon erősíti tovább jelenlétét és márkaportfólióját, miközben támogatja a Zeekr európai terjeszkedésének következő szakaszát.

Széles palettával érkezik Közép-Európába a Zeekr

A Zeekr piaci bevezetése mindkét országban 2026 utolsó negyedévében várható. A forgalmazás rögtön hat modellel, a Zeekr

001,

X,

7X,

8X,

9X

és 7GT

portfólióval indul, így a márka széles kínálattal jelenik meg a prémiumautó-piac több szegmensében is. A márka modelljei európai kutatási és fejlesztési központok közreműködésével készülnek, kínálata pedig az elektromos hajtásláncokra, a korszerű digitális és vezetőasszisztens technológiákra, valamint a prémium kialakításra épül.

A 2021-ben alapított Zeekr gyorsan növekvő autómárka, amely a fejlett elektromos és digitális technológiákat európai formatervezési és mérnöki szakértelemmel ötvözi. A svédországi Göteborgban található vállalati globális tervezőközpontban kidolgozott design alapján készülő Zeekr járművei három alappillérre épülnek: innovatív kidolgozás, jövőbe mutató technológia és izgalmas teljesítmény. A márka egyesíti egy globális autóipari csoport méretét és technológiai tudását az európai formatervezés és felhasználói élmény jellemzőivel.

A Zeekr a világ egyik vezető autóipari vállalatcsoportjához, a Geely Auto Grouphoz tartozik, amellyel az AutoWallis már több területen is együttműködik.

Ausztriában az AutoWallis saját nagykereskedelmi tapasztalataira, helyi piacismeretére és kiépített partnerkapcsolataira alapozva kezdi meg a Zeekr forgalmazását. Lengyelországban a vállalat a Salvador Caetano csoporttal közösen gondoskodik a márka piaci bevezetéséről, a két cégcsoport regionális jelenlétére, autóipari forgalmazási tapasztalatára és márkaépítési szakértelmére építve. A megállapodás hozzájárul ahhoz, hogy a Zeekr két stratégiai jelentőségű európai piacon is megjelenjen prémium elektromos mobilitási márkaként.

A Zeekr ausztriai és lengyelországi bevezetése fontos stratégiai lépés regionális jelenlétünk további erősítésében, miközben portfóliónk egy prémium, technológiaorientált márkával bővül. Mindkét piacon többéves disztribúciós tapasztalatunkra, helyi piacismeretünkre és kiépített partnerkapcsolatainkra támaszkodhatunk. A Zeekr márkapozíciója lehetőséget ad számunkra, hogy piacépítési szakértelmünkkel egy olyan gyorsan növekvő márka bevezetését támogassuk, amely vonzó új alternatívát kínál a prémiumautó-vásárlók számára

– mondta el Ormosy Gábor, az AutoWallis csoport vezérigazgatója.