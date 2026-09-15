Keserű ősz a Zwacknál: két hét múlva búcsúzik az elitklubból az Unicum gyártója

Változik a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) blue chip indexének összetétele az ősszel, a BUX mezőnye 17 tagúra szűkül a friss, féléves index felülvizsgálat eredményeként. A Zwacknak sorban második alkalommal sem sikerült megugrania az elitbe tartozás feltételeit, ezért részvényei októbertől kikerülnek a kosárból.

Kihullik a BUX indexből a Zwack / Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság

A BÉT félévente vizsgálja felül a hazai részvényindexek összetételét, a legújabb, szeptemberi áttekintés eredménye az Unicum gyártója számára lehet keserű.

A Zwack ugyanis egymást követő második alkalommal sem tudta megugrani a BUX indextagsághoz szükséges, forgalmi és közkézányad kapitalizációs kritériumokat, ezért október 1-én kihullik az első számú magyar részvénykosárból.

A távozó társaság helyére új részvény nem kerül, így a BUX 17 tagot számlál majd.