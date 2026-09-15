Keserű ősz a Zwacknál: két hét múlva búcsúzik az elitklubból az Unicum gyártója

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Változik a magyar részvényindexek összetétele októbertől. A Zwack második nekifutásra sem tudta teljesíteni a BUX-tagság kritériumait, a BUMIX viszont három új részvénnyel bővül.
2026.09.15, 11:12
Frissítve: 2026.09.15, 11:12

Változik a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) blue chip indexének összetétele az ősszel, a BUX mezőnye 17 tagúra szűkül a friss, féléves index felülvizsgálat eredményeként. A Zwacknak sorban második alkalommal sem sikerült megugrania az elitbe tartozás feltételeit, ezért részvényei októbertől kikerülnek a kosárból.

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Kihullik a BUX indexből a Zwack / Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság

A BÉT félévente vizsgálja felül a hazai részvényindexek összetételét, a legújabb, szeptemberi áttekintés eredménye az Unicum gyártója számára lehet keserű.

A Zwack ugyanis egymást követő második alkalommal sem tudta megugrani a BUX indextagsághoz szükséges, forgalmi és közkézányad kapitalizációs kritériumokat, ezért október 1-én kihullik az első számú magyar részvénykosárból.

A távozó társaság helyére új részvény nem kerül, így a BUX 17 tagot számlál majd.

BUX részvényindex
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A magyar tőzsde elitjét ennek megfelelően a 4iG, az Alteo, az ANY Biztonsági Nyomda, az Appeninn, az AutoWallis, a Graphisoft Park SE, a Gránit Bank,  Magyar Telekom, a Masterplast, az MBH Bank, a Mol, az Opus Global, a OTP Bank, a PannErgy, a Richter Gedeon, a Shopper Park Plusés a Waberer’s alkotja.

A kis- és közepes tőzsdei kapializációjú vállalatok indexe, a BUMIX öszsetételében is változást hoz az ősz: a msáodik számú kosár három új részvénnyel bővül, mert 

  • az Opus mellett 
  • az Urban Plaza Plus 
  • és a Rába is teljesítette 

a BÉT erre vonatkozó kritériumait. 

A 4iG ugyancsak megfelelt a BUMIX-tagság feltételeinek, ám mivel a legutóbbi felülvizsgálat során kerül ki a BUMIX-ból, a vonatkozó szabályok alapján egyelőre nem kerül vissza az indexbe.

BUM részvényindex
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3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Zwack számára öröm az ürömben, hogy a kisrészvényeket tartalmazó kosárban továbbra is bent tudott maradni.

A BUMIX így a BUX-hoz hasonlóan 17 részvényt tartalmaz majd. Az indexek új összetétele október 1-jétől lép érvénybe.

Erősen kezdte az évet a Zwack

Az italgyártó 9,43 milliárd forintos bruttó árbevétele lényegében stagnált az első üzleti negyedévben, jövedelmezősége viszont számottevően javult a június 30-án lezárt három hónapban.  Adózott eredménye22,7 százalékkal 947 millió forintra ugrott. 

A Zwack Unicum vezetősége szerint a jó eredmény mögött részben a vártnál kedvezőbb devizaárfolyamok, részben pedig bizonyos működési költségek későbbre halasztott elszámolása áll. Pont a veszélybe került Diageo-portfólió teljesített a legjobban.

 ZWACK részvény
ZWACK részvény10:09:18
Árfolyam: 39 500 HUF 0 / 0 %
Forgalom: 1 267 800 HUF
Napi
Heti
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Zwack részvényei 15 százalékot emelkedtek az év eleje óta.