Keserű ősz a Zwacknál: két hét múlva búcsúzik az elitklubból az Unicum gyártója
Változik a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) blue chip indexének összetétele az ősszel, a BUX mezőnye 17 tagúra szűkül a friss, féléves index felülvizsgálat eredményeként. A Zwacknak sorban második alkalommal sem sikerült megugrania az elitbe tartozás feltételeit, ezért részvényei októbertől kikerülnek a kosárból.
A BÉT félévente vizsgálja felül a hazai részvényindexek összetételét, a legújabb, szeptemberi áttekintés eredménye az Unicum gyártója számára lehet keserű.
A Zwack ugyanis egymást követő második alkalommal sem tudta megugrani a BUX indextagsághoz szükséges, forgalmi és közkézányad kapitalizációs kritériumokat, ezért október 1-én kihullik az első számú magyar részvénykosárból.
A távozó társaság helyére új részvény nem kerül, így a BUX 17 tagot számlál majd.
A magyar tőzsde elitjét ennek megfelelően a 4iG, az Alteo, az ANY Biztonsági Nyomda, az Appeninn, az AutoWallis, a Graphisoft Park SE, a Gránit Bank, Magyar Telekom, a Masterplast, az MBH Bank, a Mol, az Opus Global, a OTP Bank, a PannErgy, a Richter Gedeon, a Shopper Park Plusés a Waberer’s alkotja.
A kis- és közepes tőzsdei kapializációjú vállalatok indexe, a BUMIX öszsetételében is változást hoz az ősz: a msáodik számú kosár három új részvénnyel bővül, mert
- az Opus mellett
- az Urban Plaza Plus
- és a Rába is teljesítette
a BÉT erre vonatkozó kritériumait.
A 4iG ugyancsak megfelelt a BUMIX-tagság feltételeinek, ám mivel a legutóbbi felülvizsgálat során kerül ki a BUMIX-ból, a vonatkozó szabályok alapján egyelőre nem kerül vissza az indexbe.
A Zwack számára öröm az ürömben, hogy a kisrészvényeket tartalmazó kosárban továbbra is bent tudott maradni.
A BUMIX így a BUX-hoz hasonlóan 17 részvényt tartalmaz majd. Az indexek új összetétele október 1-jétől lép érvénybe.
Erősen kezdte az évet a Zwack
Az italgyártó 9,43 milliárd forintos bruttó árbevétele lényegében stagnált az első üzleti negyedévben, jövedelmezősége viszont számottevően javult a június 30-án lezárt három hónapban. Adózott eredménye22,7 százalékkal 947 millió forintra ugrott.
A Zwack Unicum vezetősége szerint a jó eredmény mögött részben a vártnál kedvezőbb devizaárfolyamok, részben pedig bizonyos működési költségek későbbre halasztott elszámolása áll. Pont a veszélybe került Diageo-portfólió teljesített a legjobban.
A Zwack részvényei 15 százalékot emelkedtek az év eleje óta.