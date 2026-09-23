A baj nem jár egyedül: bye-bye Johnnie Walker, elbukott a Zwack Unicum a tenderen – zuhanó profitra kell felkészülni
Elbukta a Zwack Unicum a Diageo csoport teljes portfoliójának - sörök, égetett szeszesital és ready-to-drink fogyasztásra kész alkoholos koktélok és long drinkek - magyarországi forgalmazóját kiválasztó tendert, így 2027. január 1-től nem a tőzsdei társaság forgalmazza a brit italkereskedő termékeit - közölte a magyar vállalat szerdán.
A fenti döntésnek a 2027. március végén záruló folyó üzleti év eredményére értelemszerűen nem lesz érdemi hatása, hiszen az üzleti év első 9 hónapjában a Zwack forgalmazza a termékeket, s ez az időszak mintegy 85 százalékos részét adja az érintett portfolió teljes éves árbevételének.
A 2027/2028-as üzleti évtől azonban az idei eredményhez mérten 15 százalék körüli mértékben csökkenhet a BÉT-en jegyzett cég nyeresége a Diageo-portfólió forgalmazásának megszűnésével, mivel a brit italkereskedő portfóliója összességében a Zwack céges árbevételében közel 20 százalékos súllyal bír.
A Zwack Unicum július 12-én rendkívüli tájékoztatás keretében hozta nyilvánosságra, hogy meghívást kapott a Diageo csoport teljes portfoliójának magyarországi forgalmazóját kiválasztó tenderére, miután évek óta szerződéses alapon volt kizárólagos forgalmazója a termékeknek.
A társaság dolgozik a kieső árbevétel pótlásán. Vizsgálja saját innovációk és további nemzetközi márkák forgalmazásának lehetőségét. Ezek érdemben csökkenthetik, illetve akár teljes egészében ellensúlyozhatják a fenti profitkiesést.
A korábbi tájékoztatás szerint a Diageot képviselő 2-2 igazgatósági, illetve felügyelőbizottsági tag megbízatása december 31-én megszűnik.
A Zwackot az ág is húzza, a múlt héten írtuk meg, hogy a részvényei idén októbertől kikerülnek a BUX kosarából, mivel zsinórban második alkalommal sem sikerült megugrania az elitbe tartozás feltételeit, vagyis a közkézhányad- és forgalmi kapitalizációs kritériumokat.
A vállalat június 30-án lezárt első üzleti negyedévében amúgy a növekedés fő motorját éppen a Diageo-portfólió adta, különösen a Don Papa rum, amelynek forgalmazása 2025 második felében indult, valamint az egyre népszerűbb ready-to-drink (RTD) termékek.
A Diageo-portfolió árbevétele 18,5 százalékkal, míg az egyéb forgalmazott termékek árbevétele 16,5 százalékkal nőtt az üzleti év első három hónapjában.
A Zwack Unicum részvényei szerda délelőtt 2,4 százalékkal, 37 100 forintra gyengültek, az elmúlt egy évben ezzel együtt csaknem 20 százalékkal nőtt az árfolyamuk.