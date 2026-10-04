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Gáláns ajánlatot tettek Jászai Gellérték, 30 milliárdos ajándékot ad az államnak a 4iG – a túlárazásra is reagált a vállalat

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A Gondosóra Programban nyújtott szolgáltatások díja hazai és nemzetközi piaci összehasonlításban versenyképesek az üzemeltető szerint. A 4iG 30 milliárd forint értékű fejlesztést ad át a magyar államnak.
K. T.
2026.10.28, 16:09
Frissítve: 2026.10.28, 16:30
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Tőzsdei közleményben reagált a Gondosóra Programot üzemeltető 4iG a programmal kapcsolatban az elmúlt időszakban megjelent, félreérthető és a piac befolyásolására alkalmas információk tisztázása érdekében.

4iG, Okosóra Program
A 4iG szerint versenyképes árazást alkalmazott az Okosóra Programban / Fotó: MEDIAWORKS

A Jászai Gellért vezette társaság szerint a Gondosóra Program társadalmi hasznossága vitán felül áll. A 4iG ezért üdvözli, hogy a magyar állam tovább működteti a társaság által kiépített szolgáltatást, és a jövőben is együttműködik az állammal annak érdekében, hogy azt a felhasználók folyamatosan és változatlan minőségben vehessék igénybe. 

Közleményük szerint a társaság a kezdetektől konstruktív partnerként támogatja az átadás-átvételt. Habár a szerződés alapján a programhoz fejlesztett szoftvereket és azok dokumentációját, valamint az eszközöket a szolgáltatási időszak végén, 2026. december 31-én kellene átadnia, ezeknek a legfontosabb részeit már szeptemberben az állam rendelkezésére bocsátotta. Ezzel is azt kívánja elősegíteni, hogy a januári átállás több, mint 1 millió felhasználó számára a lehető legzökkenőmentesebben történjen meg. 

Nem történt túlárazás a 4iG szerint

A 4iG határozottan cáfolja ugyanakkor a Gondosóra Programban nyújtott szolgáltatásainak túlárazására vonatkozó állításokat. A társaság a 2022–2026 os szolgáltatási időszak egészére nettó 66,8 milliárd forint árbevétellel és az öt év átlagában mindössze 4,8 százalékos árbevétel-arányos eredménnyel számol. A szolgáltatás díja a program működtetése és a gondosórák biztosítása mellett a teljes informatikai fejlesztést és a műszaki háttérinfrastruktúra kiépítését is fedezte. 

A társaság a szerződés lezárásával – fejlesztési költségen számolva – mintegy 30 milliárd forint értékű szoftvereket és eszközöket, valamint az ezekhez tartozó dokumentációt ad térítésmentesen az állam tulajdonába. 

A korábbi szolgáltatási díjak és a jövőbeni üzemeltetési költségek összehasonlításakor ezért figyelembe kell venni, hogy az átadott, több tízmilliárd forint használati értékű szoftver és eszközvagyon révén a kiépítés, a beszerzés és a fejlesztés költségeit a jövőbeni üzemeltetőnek már nem kell teljes egészében viselnie. 

Ezért a jövő évi költségvetési keretet csak az eltérő tartalmú üzemeltetési feladatokkal lehet összevetni, és abból következtetést levonni az átadás-átvétel után érdemes. 

A Gondosóra Programban a 4iG által nyújtott szolgáltatások díja a fenti adatok és tények mellett, mind hazai, mind nemzetközi piaci összehasonlításban versenyképesek. 

 4IG részvény
4IG részvény17:05:09
Árfolyam: 1 524 HUF -50 / -3,28 %
Forgalom: 61 977 345 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A programmal kapcsolatban október közepén a Világgazdaság arról számolt be, hogy egy új szereplő, a MOHAnet Mobilsystems Zrt. saját fejlesztésű segélyhívó eszközével és távfelügyeleti rendszerével akár a szolgáltatás működtetését is átvenné.

A kérdés azért vált sürgetővé, mert a Gondosóra jelenlegi üzemeltetési konstrukciója december 31-én megszűnik, miközben a kormány már jelezte, hogy a programot fenn akarja tartani, de új alapokra helyezné.

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4iG
Gondosóra Program
tőzsde
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