Gáláns ajánlatot tettek Jászai Gellérték, 30 milliárdos ajándékot ad az államnak a 4iG – a túlárazásra is reagált a vállalat

Tőzsdei közleményben reagált a Gondosóra Programot üzemeltető 4iG a programmal kapcsolatban az elmúlt időszakban megjelent, félreérthető és a piac befolyásolására alkalmas információk tisztázása érdekében.

A 4iG szerint versenyképes árazást alkalmazott az Okosóra Programban / Fotó: MEDIAWORKS

A Jászai Gellért vezette társaság szerint a Gondosóra Program társadalmi hasznossága vitán felül áll. A 4iG ezért üdvözli, hogy a magyar állam tovább működteti a társaság által kiépített szolgáltatást, és a jövőben is együttműködik az állammal annak érdekében, hogy azt a felhasználók folyamatosan és változatlan minőségben vehessék igénybe.

Közleményük szerint a társaság a kezdetektől konstruktív partnerként támogatja az átadás-átvételt. Habár a szerződés alapján a programhoz fejlesztett szoftvereket és azok dokumentációját, valamint az eszközöket a szolgáltatási időszak végén, 2026. december 31-én kellene átadnia, ezeknek a legfontosabb részeit már szeptemberben az állam rendelkezésére bocsátotta. Ezzel is azt kívánja elősegíteni, hogy a januári átállás több, mint 1 millió felhasználó számára a lehető legzökkenőmentesebben történjen meg.

Nem történt túlárazás a 4iG szerint

A 4iG határozottan cáfolja ugyanakkor a Gondosóra Programban nyújtott szolgáltatásainak túlárazására vonatkozó állításokat. A társaság a 2022–2026 os szolgáltatási időszak egészére nettó 66,8 milliárd forint árbevétellel és az öt év átlagában mindössze 4,8 százalékos árbevétel-arányos eredménnyel számol. A szolgáltatás díja a program működtetése és a gondosórák biztosítása mellett a teljes informatikai fejlesztést és a műszaki háttérinfrastruktúra kiépítését is fedezte.

A társaság a szerződés lezárásával – fejlesztési költségen számolva – mintegy 30 milliárd forint értékű szoftvereket és eszközöket, valamint az ezekhez tartozó dokumentációt ad térítésmentesen az állam tulajdonába.

A korábbi szolgáltatási díjak és a jövőbeni üzemeltetési költségek összehasonlításakor ezért figyelembe kell venni, hogy az átadott, több tízmilliárd forint használati értékű szoftver és eszközvagyon révén a kiépítés, a beszerzés és a fejlesztés költségeit a jövőbeni üzemeltetőnek már nem kell teljes egészében viselnie.