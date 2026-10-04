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Külföldön jutott többmilliárdos megrendeléshez a 4iG csoport, drágulnak a részvények

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A most megkötött megállapodás erősíti a 4iG csoport nyugat-balkáni piaci jelenlétét, és a távközlés mellett a digitalizációs szolgáltatások és a rendszerintegráció területén is bővíti regionális tevékenységét. A projekt támogatja a 4iG IT hazai rendszerintegrációs tapasztalatának nemzetközi hasznosítását, valamint hozzájárul a magyar infokommunikációs szaktudás exportjához.
Murányi Ernő
2026.10.20, 12:15
Frissítve: 2026.10.20, 12:15
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A 4iG leányvállalata, a 4iG Informatikai Zrt. (4iG IT) és a Montenegrói Közmunkaügyi Minisztérium kedden, a Porto Noviban megrendezett AIM 2026 EU-Montenegró Befektetési Konferencián ünnepélyes keretek között írta alá a montenegrói rendvédelmi szervek digitalizációját és technológiai fejlesztését célzó végleges szerződést. 

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Külföldön jutott többmilliárdos megrendeléshez a 4iG csoport, drágulnak a részvények / Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

A megállapodás rögzíti a márciusban előzetesen bejelentett projekt megvalósításának feltételeit, és megteremti a végrehajtás szerződéses kereteit. 

Ez a 4iG csoport első külföldi kormánnyal kötött olyan IT szolgáltatási szerződése, melynek keretében a vállalatcsoport komplex technológiai fejlesztést valósít meg, és integrált informatikai megoldásokat biztosít a kormányzati megrendelő számára.

 A 4iG Montenegró egyik legnagyobb befektetője, 2021 óta van jelen az ország távközlési piacán. Leányvállalata, a ONE Crna Gora a mobilpiac egyik vezető szereplője.

Az 54,25 millió eurós, azaz csaknem 20 milliárd forintos teljes egészében lehívható szerződéses keret a montenegrói rend- illetve határvédelmi szervek munkáját támogató technológiai eszközök és rendszerek korszerűsítésére használható fel. 

A fejlesztések végfelhasználója a montenegrói Belügyminisztérium, amely a műszaki követelmények meghatározásában és a megoldások jóváhagyásában is részt vesz. A beruházás célja a rendvédelmi és határvédelmi képességek erősítése, összhangban Montenegró európai uniós csatlakozási felkészülésével.

A program többek között a határellenőrzést támogató technológiák, a kommunikációs rendszerek és az informatikai háttér fejlesztését foglalja magában. 

A 4iG IT feladata az eszközök és rendszerek szállítása, a kapcsolódó telepítési, üzembehelyezési és rendszerintegrációs feladatok ellátása, valamint a szakmai képzés és szakértői támogatás biztosítása.

 A megoldások a rendvédelmi szervek mindennapi feladatellátását és a határellenőrzés technológiai feltételeinek javítását szolgálják.

A 4iG csoport öt éve van jelen Montenegróban. A montenegrói kormánnyal való együttműködésünket eddig is a kölcsönös bizalom és az ország hosszú távú fejlődése iránti elkötelezettség határozta meg, és a jövőben is erre építünk. Közös célunk, hogy a korszerű technológia mellé a hatékony alkalmazásához szükséges tudást is biztosítsuk. A rendvédelem és a határigazgatás megerősítése fontos lépés Montenegró uniós csatlakozási felkészülésében, megtiszteltetés számunkra, hogy ebben az ország szakmai partnerei lehetünk

– mondta Radó Gábor, a 4iG Informatikai Zrt. vezérigazgatója.

A magyar partnereinkkel ma aláírt megállapodás új fejezetet nyit Montenegró határvédelmi eszközeinek fejlesztését és korszerűsítését célzó együttműködésben. A megállapodás fontos lépést jelent határrendészeti képességeink megerősítése, a korszerű technológiai megoldások bevezetése, valamint az európai uniós csatlakozási tárgyalások 24. fejezetének lezárásához szükséges feltételek megteremtése felé. Az együttműködés új lehetőségeket teremt a szakmai tudás és tapasztalatok megosztására, valamint az európai szabványok és követelmények alkalmazására. A Montenegrói Közmunkaügyi Minisztérium továbbra is elkötelezett az ország modernizációját, a kiegyensúlyozott regionális fejlődést és az állampolgárok életminőségének javítását szolgáló stratégiai projektek megvalósítása mellett. A mai aláírás egyúttal megerősíti Montenegró és Magyarország partnerségét, valamint közös törekvéseinket Montenegró hosszú távú, fenntartható fejlődése és európai uniós integrációja iránt

– emelte ki Majda Adžović, Montenegró közmunkaügyi minisztere.

A most megkötött megállapodás erősíti a 4iG nyugat-balkáni piaci jelenlétét, és a távközlés mellett a digitalizációs szolgáltatások és a rendszerintegráció területén is bővíti regionális tevékenységét. 

  • A projekt támogatja a 4iG IT hazai rendszerintegrációs tapasztalatának nemzetközi hasznosítását, 
  • valamint hozzájárul a magyar infokommunikációs szaktudás exportjához.

A 4iG csoport a montenegrói kormány stratégiai partnereként az elmúlt években jelentős hálózatfejlesztéseket hajtott végre, részt vesz az 5G-infrastruktúra kiépítésében, és aktív szerepet vállal a digitális ökoszisztéma fejlesztésében, innovatív technológiák bevezetésében.

 4IG részvény
4IG részvény13:56:11
Árfolyam: 1 583 HUF +14 / +0,88 %
Forgalom: 105 291 761 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A 4iG árfolyama kedden délig közel 2 százalékkal, 1600 forintra emelkedett. 

 

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