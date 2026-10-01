4iG Távközlési Holding: a befektetésre ajánlott sáv küszöbén a Moody's-nál Jászai Gellérték

A Moody's első alkalommal minősítette a 4iG Távközlési Holding Zrt.-t, és Ba1 hitelminősítést adott a társaságnak, pozitív kilátással. A minősítés a befektetésre ajánlott kategória alatti sáv felső részében található, és a pozitív kilátás későbbi felminősítés lehetőségét jelzi – közölte csütörtökön a Moody's és a 4iG.

4iG Távközlési Holding: a befektetésre ajánlott sáv küszöbén a Moody's-nál / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A nemzetközi hitelminősítő elemzésében kedvezően értékeli a 4iG csoport magyarországi és nyugat-balkáni piaci pozícióit, kiterjedt saját infrastruktúráját és kiemelkedő készpénztermelő képességét.

A független értékelés Ba1 besorolása pozitív kilátás mellett kedvező kiindulópontot jelent a későbbi felminősítéshez is: a Moody’s Ratings arra számít, hogy a holding megőrzi meghatározó piaci pozícióit, tovább javítja jövedelmezőségét és következetesen érvényesíti pénzügyi politikáját, építve a bizonyítottan eredményes adósságcsökkentési lépéseire is.

Nemzetközi visszajelzés a 4iG tőkepiaci felkészültségéről

A független értékelés nemzetközileg összehasonlítható képet ad a holding hitelképességéről, üzleti működéséről és pénzügyi kilátásairól. Támogatja a társaság nemzetközi tőkepiaci megjelenését, és további támpontot nyújt az intézményi befektetőknek a vállalat megítéléséhez. Az értékelés eredménye erősítheti a holding iránti bizalmat, és hozzájárulhat finanszírozói, illetve befektetői körének bővítéséhez is.

A hitelminősítő elemzése pozitív üzenet a piac és a befektetők számára. A Ba1 besorolás a befektetésre ajánlott (investment grade) sáv alatti legfelső fokozat, a minősítő értékelése támogatja, hogy a 4iG Távközlési Holding Zrt. a nemzetközi kötvénypiacra lépjen. A Moody’s értékelése megerősíti, hogy a 4iG távközlési üzletága nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, stabil és tőkeerős piaci szereplővé érett.

Az októberre tervezett kötvénykibocsátás előkészítése

A Moody’s értékelése a 4iG Távközlési Holding októberre tervezett nemzetközi kötvénykibocsátásának előkészítése során készült. A tranzakció egyik fő célja az akvizíciós hitelek refinanszírozása, illetve a forrásbevonás a holding további nemzetközi terjeszkedését is támogatná. A hitelminősítő a kibocsátani tervezett kötvényekhez szintén Ba1 besorolást rendelt.