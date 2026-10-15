Egymásnak adják a milliárdokat az AI-óriások: ki fizet, ha megáll a pénzkörhinta?

A mesterséges intelligencia üzleti története első pillantásra egyszerű: a vállalatok csipet vásárolnak, adatközpontokat építenek, és egyre fejlettebb modelleket kínálnak. A finanszírozás azonban jóval összetettebb. Ugyanaz a szereplő lehet egy AI-fejlesztő tulajdonosa, beszállítója és vásárlója. A beruházások egy része így olyan cégek között valósul meg, amelyek egymás növekedését is finanszírozzák. Ezt az átfedést vizsgálja a Nemzetközi Fizetések Bankjának, a BIS-nek október 1-jén megjelent kutatása.

AI-finanszírozás: az Amazon és az OpenAI együttműködése jól szemlélteti a mechanizmust / Fotó: Below the Sky

Ez önmagában nem bizonyít visszaélést vagy mesterséges bevételtermelést. Arra viszont figyelmeztet, hogy a látványos megrendelések mögött nem mindig független keresleti döntések állnak: a beszállító befektetése segítheti a vevőt a beszállító termékének megvásárlásában. A BIS szerint ezek a kapcsolatok gazdaságilag indokolhatók, de növelhetik az átláthatatlanságot és a kockázatokat.

AI-finanszírozás – a vevő pénzt kap, majd vásárol a befektetőtől

Az Amazon és az OpenAI februárban bejelentett együttműködése jól szemlélteti a mechanizmust. Az Amazon 50 milliárd dolláros befektetést jelentett be, kezdetben egy 15 milliárdos részlettel, a fennmaradó összeg folyósítását feltételekhez kötve. Ugyanebben a megállapodásban az OpenAI a korábbi, 38 milliárd dolláros AWS-szerződését további 100 milliárd dollárral bővítette nyolc évre.

A befektető tehát egyben jelentős beszállító is.

Hasonló szerkezet látható az Anthropic, a Microsoft és az Nvidia 2025 novemberében bejelentett partnerségében. A Microsoft legfeljebb 5 milliárd, az Nvidia legfeljebb 10 milliárd dolláros befektetést vállalt az Anthropicban, amely közben 30 milliárd dollárnyi Azure-kapacitás megvásárlására kötelezte el magát.

A CoreWeave esetében az Nvidia nemcsak befektető és csipbeszállító, hanem kapacitásvásárló is. A tavaly szeptemberben nyilvánosságra került, legalább 6,3 milliárd dolláros megállapodás alapján 2032 áprilisáig megvásárolja a szerződés hatálya alá tartozó, másoknak el nem adott számítási kapacitást.

A konstrukció ereje és kockázata ugyanabból fakad: a beszállító nemcsak eladja a technológiát, hanem részt vállal az arra épülő üzlet finanszírozásából és keresletéből is.

Nem minden milliárd ugyanaz

A bejelentések értelmezésénél különösen fontos megkülönböztetni a tőkebefektetést, a többéves megrendelést, a feltételes vállalást és a tulajdonrész becsült értékét.