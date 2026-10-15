Egymásnak adják a milliárdokat az AI-óriások: ki fizet, ha megáll a pénzkörhinta?
A mesterséges intelligencia üzleti története első pillantásra egyszerű: a vállalatok csipet vásárolnak, adatközpontokat építenek, és egyre fejlettebb modelleket kínálnak. A finanszírozás azonban jóval összetettebb. Ugyanaz a szereplő lehet egy AI-fejlesztő tulajdonosa, beszállítója és vásárlója. A beruházások egy része így olyan cégek között valósul meg, amelyek egymás növekedését is finanszírozzák. Ezt az átfedést vizsgálja a Nemzetközi Fizetések Bankjának, a BIS-nek október 1-jén megjelent kutatása.
Ez önmagában nem bizonyít visszaélést vagy mesterséges bevételtermelést. Arra viszont figyelmeztet, hogy a látványos megrendelések mögött nem mindig független keresleti döntések állnak: a beszállító befektetése segítheti a vevőt a beszállító termékének megvásárlásában. A BIS szerint ezek a kapcsolatok gazdaságilag indokolhatók, de növelhetik az átláthatatlanságot és a kockázatokat.
AI-finanszírozás – a vevő pénzt kap, majd vásárol a befektetőtől
Az Amazon és az OpenAI februárban bejelentett együttműködése jól szemlélteti a mechanizmust. Az Amazon 50 milliárd dolláros befektetést jelentett be, kezdetben egy 15 milliárdos részlettel, a fennmaradó összeg folyósítását feltételekhez kötve. Ugyanebben a megállapodásban az OpenAI a korábbi, 38 milliárd dolláros AWS-szerződését további 100 milliárd dollárral bővítette nyolc évre.
A befektető tehát egyben jelentős beszállító is.
Hasonló szerkezet látható az Anthropic, a Microsoft és az Nvidia 2025 novemberében bejelentett partnerségében. A Microsoft legfeljebb 5 milliárd, az Nvidia legfeljebb 10 milliárd dolláros befektetést vállalt az Anthropicban, amely közben 30 milliárd dollárnyi Azure-kapacitás megvásárlására kötelezte el magát.
A CoreWeave esetében az Nvidia nemcsak befektető és csipbeszállító, hanem kapacitásvásárló is. A tavaly szeptemberben nyilvánosságra került, legalább 6,3 milliárd dolláros megállapodás alapján 2032 áprilisáig megvásárolja a szerződés hatálya alá tartozó, másoknak el nem adott számítási kapacitást.
A konstrukció ereje és kockázata ugyanabból fakad: a beszállító nemcsak eladja a technológiát, hanem részt vállal az arra épülő üzlet finanszírozásából és keresletéből is.
Nem minden milliárd ugyanaz
A bejelentések értelmezésénél különösen fontos megkülönböztetni a tőkebefektetést, a többéves megrendelést, a feltételes vállalást és a tulajdonrész becsült értékét.
A Microsoft például 2025 októberében mintegy 135 milliárd dollárra értékelte az OpenAI-ban fennálló, körülbelül 27 százalékos részesedését. Ez nem egy akkor átutalt új befektetés volt. Ugyanebben a közlésben szerepelt az OpenAI további 250 milliárd dolláros Azure-szolgáltatásvásárlási vállalása: a két összeg eltérő gazdasági tartalmat ír le.
Az ilyen hálózati ábrák ezért kapcsolati térképként hasznosak, de a nyilak összeadása nem mutatja meg, mennyi új pénz érkezett az ágazatba, vagy mekkora annak adóssága.
A BIS kutatói 1246 AI-vállalatot vizsgáltak, és 972 ágazaton belüli befektetési kapcsolatot azonosítottak 2021 és 2025 között.
Az ágazaton belüli ügyletek értékének 46,4 százalékánál a befektető és a célvállalat között kereskedelmi kapcsolat is fennállt.
Fontos korlát, hogy a kutatás a teljes finanszírozási kör értékével számol, nem kizárólag az adott AI-befektető hozzájárulásával. Az eredmény így elsősorban a kapcsolatok jelentős átfedését mutatja, nem a körbejáró pénz pontos összegét.
Valódi kereslet, valódi kamatszámla
A körfinanszírozásnak racionális magyarázata is van. A beszállító jobban ismerheti a vevő technológiai igényeit, mint egy külső befektető, a vevő pedig biztosíthatja hozzáférését a szűkös kapacitásokhoz. A BIS mindkét szempontot az együttműködések lehetséges indokaként említi.
A kereslet sem pusztán ígéret. Az OpenAI március végén havi 2 milliárd dolláros bevételről számolt be, miközben 122 milliárd dollárnyi vállalt tőkét tartalmazó finanszírozási kört zárt le. A CNBC ugyanakkor jelezte, hogy a vállalat továbbra sem volt nyereséges. A növekvő bevétel tehát még nem azonos a beruházások megtérülésével.
A CoreWeave számai ugyanezt a feszültséget mutatják. A vállalat 2026 második negyedévében 2,575 milliárd dolláros bevételt ért el az egy évvel korábbi 1,212 milliárddal szemben. Korrigált EBITDA-ja 1,510 milliárd dollár volt, miközben nettó vesztesége 626 millió, nettó kamatráfordítása pedig 640 millió dollárt tett ki. A gyors növekedéssel szemben tehát jelentős finanszírozási teher áll.
A június végén közölt, körülbelül 104 milliárd dolláros szerződésállomány komoly üzleti lehetőség, de valós bevétellé válása a szolgáltatási és rendelkezésre állási feltételek teljesítésétől függ, nem azonos a már befolyt készpénzzel.
A BIS januári elemzése szerint az AI-beruházások mérete egyre inkább az adósságfinanszírozás felé tereli a vállalatokat, növekvő szerepet adva a magánhitelezésnek. Ez a mérlegen kívüli tőkeáttétel és a fedezetek hosszú távú értékének kockázatát is előtérbe helyezi.
Három lehetséges végkifejlet
Az adatokból nem következik elkerülhetetlen összeomlás. Három elemzési forgatókönyv azonban jól mutatja a tétet:
- Az első a sikeres felfutás. A felhasználás gyorsan nő, az infrastruktúra kihasználtsága javul, és az alkalmazások bevétele fokozatosan kiváltja az újabb tőkebevonásokat. A körfinanszírozás ebben az esetben egy nagy beruházási hullám induló mechanizmusa.
- A második a technológiai siker, befektetői csalódással. Az AI elterjed, de a verseny és az olcsóbb számítási kapacitás miatt a bevételek vagy az árrések elmaradnak a várakozásoktól. A felhasználók jól járhatnak, miközben egyes infrastruktúra-tulajdonosok nem keresik meg a remélt hozamot. Egy hasznos technológia nem tesz automatikusan minden kapcsolódó befektetést jó üzletté.
- A harmadik a finanszírozási láncreakció. Ha egy jelentős vevő kevesebb kapacitást igényel, vagy nehezebben jut tőkéhez, az érintheti a szolgáltató bevételét, hitelképességét és beruházásait. A beszállító egyszerre szembesülhet kisebb megrendeléssel és befektetésének értékvesztésével. Ugyanaz a keresleti csalódás több vállalat mérlegében jelenhet meg.
Ez nem jelenti, hogy az új pénzügyi válság elkerülhetetlen. A BIS januári kutatása a pénzügyi stabilitási kockázatokat még mérsékeltnek ítélte, miközben hangsúlyozta: a fellendülés fenntarthatósága a magas eredményvárakozások teljesülésétől függ.
A kör végén valódi ügyfélnek kell állnia
Befektetőként nem elég az új szerződések milliárdjait figyelni. A lényeg az, mennyi tőkét folyósítottak ténylegesen, ki viseli a kihasználatlan infrastruktúra költségét, és mennyi pénz marad a beruházások és az adósságszolgálat után.
A körfinanszírozás felgyorsíthatja a fejlődést, de nem helyettesíti a megtérülést. A befektetői pénz induló üzemanyag lehet; tartós üzleti modellként azonban kevés, ha az ágazat szereplői egymás számláit finanszírozzák.
Az AI-forradalom pénzügyi próbája nem az lesz, milyen gyorsan jár körbe a pénz a technológiai óriások között. Hanem az, hogy a körön kívüli ügyfelek mennyit hajlandók fizetni azért, ami belőle felépült.