Politikai forgatókönyvek és tőzsdei kilátások az AI-szektorban, avagy mi várható a jövő heti amerikai választás után
Ariana Salvatore, a Morgan Stanley vezető elemzője és Stephen C. Byrd átfogó tanulmányukban rámutatnak, hogy a félidei választások érdemi törvényhozási fordulatot várhatóan nem hoznak, mivel a gazdaságot és a technológiai szektort meghatározó főbb döntések (vámok, exporttilalmak) az elnöki hatáskörben maradnak. Hozzáteszik, hogy a Kongresszus valószínű megosztottsága vagy minimális többsége miatt átfogó, új szövetségi törvénycsomagok átvitele nehéz lehet.
Változhatnak a jogalkotási keretek
Azt is hozzáteszik, hogy az AI-adatközpontok sorsát döntően nem a kongresszusi jogalkotás, hanem a tagállami és helyi engedélyezések határozzák meg. Így mégiscsak változhatnak azok a jogalkotási keretek, amelyek az adatközpont-építésekkel szembeni állami és helyi szintű ellenállásokra valamint a sürgető AI-biztonsági szabályozásra vonatkoznak.
A tőkepiaci hatásokat és a tőzsdei következtetéseket vizsgálva az elemzés három fő politikai forgatókönyvet különít el az AI-vállalatok számára.
A három forgatókönyv
- Egységes republikánus győzelem esetén az AI adatközponti szektor számára a legkedvezőbb szcenárió valósulna meg, mivel a piacok a szabályozási és engedélyezési akadályok csökkenését várják, ami megkönnyíti a szövetségi területek kihasználását és a hálózati csatlakozásokat. Matthew Hornbach és Martin Tobias, a Morgan Stanley kamatstratégái szerint a költségvetési hiány növekedése és a védelmi kiadások emelkedése a hozamgörbe 2–7 éves szegmensében emelhetné a hozamokat, ez pedig közvetve erősítené az amerikai dollárt is. Ebben a környezetben az AI beruházási ciklus (capex) zavartalanul haladhatna tovább, közvetlenül támogatva a félvezető- és hardvergyártókat.
- Megosztott kormányzat vagy törékeny demokrata többség esetén a hatás semleges és a státusz quo-nak felel meg. Bár a helyi szintű ellenállások miatt úgynevezett kondicionális építkezés valósulna meg, a szövetségi szintű jogalkotási patthelyzet megakadályozná a szigorúbb ágazati tilalmak életbe lépését. Michael Gapen, a Morgan Stanley vezető közgazdásza kiemeli, hogy a csökkenő költségvetési kibocsátási nyomás ebben az esetben ceteris paribus alacsonyabb kamatvolatilitást eredményezne. Az adatközponti korlátozások miatti ellátási aggodalmak végül alacsonyabb hosszú távú hozamokban csapódnának le, így az AI capex beruházások mégsem szenvednének nagyobb megrázkódtatást.
- Egy egységes demokrata győzelem az AI-infrastruktúra részvénypiaci megítélése szempontjából a legkevésbé kedvező szcenárió. Michael Wilson és Andrew Pauker részvénystratégák elemzése rámutat, hogy ebben az esetben a piac korán elkezdheti árazni a 2028-as elnökválasztási kockázatokat, az OBBBA adókedvezmények esetleges visszavonását vagy az adatközpontokra kivetett szövetségi adókat. A Morgan Stanley elemzői kiemelik, hogy ha a szigorúbb környezetvédelmi és helyi szabályozások miatt az adatközpont-építések lassulnának, a számítási kapacitás szűkössége tovább fokozódna. Ez a kapacitásokkal rendelkező technológiai óriások (hyperscalers) árazási erejét és marzsait erősítené, míg az AI-t alkalmazó (adopter) vállalatok növekedési kilátásait rontaná a magasabb infrastruktúra-költségek miatt.
Erős marad az AI-szektor keresleti háttere
Végső soron a Morgan Stanley arra a következtetésre jut, hogy az AI-szektor fundamentális keresleti háttere a politikai ciklusoktól függetlenül erős marad,
de a politikai kimenetel kijelölheti a potenciális nyerteseket.
Egy esetleges szabályozási szigorodás a kapacitással már rendelkező „hyperscaler” óriásoknak kedvez, míg a lazább republikánus keretek az egész infrastruktúra-ökoszisztéma beruházási ütemét gyorsíthatják.
A lehetséges „negatív” forgatókönyv nem a szektor zsugorodásáról szól, hanem a növekedés problémáiról és az átrendezésről. Ebben az esetben nem az AI-költések állnának le, hanem inkább lassulhat az adatközpontok engedélyezése. Ez növelné az infrastruktúra kiépítésének költségeit és átfutási idejét. Erre elsősorban a már korábban említett, az AI-t alkalmazó vállalatok és a kisebb piaci szereplők lehetnek érzékenyek, mert számukra drágulhat meg a számítási kapacitás bérlése.
A lazább (republikánus) keretek közt a hardver- és félvezetőgyártók és az infrastruktúra-fejlesztők: profitálhatnak a legszélesebb körben, mert a gyorsabb engedélyeztetés és a szövetségi területek gyorsabb felhasználhatósága a teljes ellátási láncnak növekedési lendületet adhat.
Forrás: Ariana Salvatore, Stephen C Byrd, Yimin Huang, Jasper Lin, Wen Zhang, Michael T Gapen, Matthew Hornbach, Michael J Wilson, Vishwanath Tirupattur, Mark T Schmidt, Diego Anzoategui, Andrew M Watrous, Martin W Tobias, Eli P Carter, Nicholas Lentini et al., Four Takeaways for the Midterm Elections, Morgan Stanley Research, 2026. szeptember 28.
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