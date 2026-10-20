Az állam és az AI ugyanazért a pénzért versenyez, véget ért a fiskális alkoholizmus korszaka

Az elmúlt évek fiskális alkoholizmusa után a piacok egyre kevésbé hajlandók ingyen finanszírozni az államokat. A magas államadósság, a tartósan magasabb hozamkörnyezet és a refinanszírozási kockázat azonban csak a történet egyik fele. A másik fele az, hogy az államok mellé megérkezett egy új, hatalmas hitelfelvevő: a mesterséges intelligencia által hajtott beruházási ciklus. Az állam és az AI-ökoszisztéma most ugyanabból a korlátozott globális megtakarítási medencéből merít — és ez alapjaiban alakítja át a kamatok, a részvényárak és a portfóliók logikáját.

Az állam és az AI-beruházások ugyanazért a pénzért versenyeznek / Fotó: Funtap

Államadósság és AI-beruházás –a legnagyobb hitelfelvevők versenye

A fejlett gazdaságok államadóssága idén várhatóan meghaladja a 75 ezer milliárd dollárt, miközben a hosszú lejáratú állampapírhozamok több piacon meredeken emelkednek. Ez nem egyszerűen a jegybanki kamatok következménye: a befektetők azt árazzák be, hogy a kormányoknak évekig nagy mennyiségű kötvényt kell kibocsátaniuk, miközben a fiskális deficit csökkentésére kevés politikai hajlandóság mutatkozik.

Az IMF is figyelmeztetett, hogy a magas adósság, a gördítési kockázat és a kereslet-kínálat egyensúlyának felborulása miatt a szuverén kötvénypiacokon akár „rendezetlen” hozamugrás is kialakulhat.

Ehhez társul az AI-beruházási hullám. Az adatközpontok, csipgyártó kapacitások, energiaellátó rendszerek és távközlési hálózatok kiépítése több ezer milliárd dolláros tőkeigényt teremt. A becslések szerint a következő évek AI-infrastruktúra-bővítése mintegy 6000 milliárd dollárt tehet ki, ebből jelentős rész külső finanszírozást igényel.

A nagy technológiai vállalatok korábban főként saját cash flow-ból és részvénykibocsátásból finanszírozták a beruházásaikat; most egyre inkább a kötvény- és magánhitelpiac felé fordulnak.

Ez azt jelenti, hogy az AI nemcsak technológiai forradalom, hanem a globális tőkepiac egyik legnagyobb új hitelfelvevője is.

A következmény kettős. Egyrészt az AI beruházások támogatják a növekedést: új kapacitások, magasabb produktivitás és jelentős vállalati nyereség jelenhet meg. Másrészt viszont a tőke iránti kereslet tartósan magas marad. Ha az államoknak és az AI-vállalatoknak egyszerre kell forrást találniuk, akkor a hosszú kamatok nem feltétlenül térnek vissza gyorsan az alacsony szintre — még akkor sem, ha a rövid kamatokat a jegybankok csökkentik.

A piac számára ez azt jelenti, hogy a „magasabb hosszú hozam” már nem átmeneti anomália, hanem a rendszer új egyensúlyának egyik eleme lehet.

Európában különösen éles a verseny

Ez a verseny különösen éles Európában. A kontinensnek egyszerre kell kezelnie az energiabiztonság kérdését, a védelmi kapacitások újjáépítését, a digitalizációt és a versenyképesség helyreállítását. Mindezek beruházásigénye óriási, ugyanakkor a kormányzati költségvetések már most feszült helyzetbe kerültek.