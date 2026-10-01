A kötvénypiac visszavág: véget ért a fiskális alkoholizmus kora

Az elmúlt évtizedben a fejlett világ kormányai rászoktak a zéró kamatok és a jegybanki eszközvásárlások nyújtotta korlátlan, olcsó likviditásra. A koronavírus-járvány és a geopolitikai válságok alatt felhalmozott államadóssághegyek finanszírozása addig nem fájt, amíg a pénz ingyen volt.

Államadósság – véget ért a fiskális alkoholizmus kora / Fotó: CL STOCK

Mára azonban a globális adósságállomány elérte a rekordot jelentő 365 ezer milliárd dollárt, ami a globális GDP 310 százalékát teszi ki. Ezzel a gigantikus teherrel érkeztünk meg a tartósan magas nemzetközi hozamkörnyezetbe, ahol az amerikai tízéves állampapír hozama 5 százalék fölé emelkedett. Az amerikai jegybank pedig várhatóan további kamatemelésre kényszerül az infláció leszorítása érdekében, ami tovább emeli az ország kamatterheit.

A probléma lényege a „gördítési kockázatban” rejlik. A korábban 0-1 százalékos kuponnal kibocsátott állampapírok folyamatosan lejárnak, a kormányok pedig kénytelenek azokat a mai, drasztikusan magasabb piaci hozamok mellett megújítani.

A fejlett gazdaságok az elmúlt évben több mint 3300 milliárd dollárt fizettek ki kizárólag kamatokra – ez az összeg magasabb, mint a világ összesített védelmi kiadásai vagy a zöld átállásra fordított tőke. A magasabb piaci hozamon kibocsátott állampapír automatikusan megemeli az adott állam kamatkiadását, ami beszűkíti a költségvetés mozgásterét és növeli a költségvetési hiányt és az államadósságot is.

Államadósság – a csapdák és a stagflációs kockázat

Amikor egy állam adósságszolgálati terhe átlépi a GDP 3 százalékát, a költségvetés mozgástere strukturálisan beszűkül. Az USA (3,4 százalék), Franciaország (2,8 százalék) vagy a régiós éllovas Magyarország (4 százalék felett) már beléptek ebbe a veszélyzónába. Hogyan lehet kezelni a fiskális alkoholizmus ezen akut fázisát?

A hagyományos gazdaságpolitikai válaszok súlyos csapdákat rejtenek.

A költségvetési szigor (kiadáscsökkentés, adóemelés) azonnal megfojtja a gazdasági növekedést, ami recesszióhoz vezet, rontva az adósság/GDP rátát.

A másik út az adósság elinflálása lenne, ami az USA burkolt stratégiájának tűnik. Ez azonban rendkívül veszélyes kötéltánc: ha a mesterségesen magasan tartott infláció mellé a reálbérek eróziója és a beruházások elmaradása miatt a gazdasági növekedés elhalványul, a rendszer egyenesen a stagflációba rohan.