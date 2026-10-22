Állampapír: rendesen felcsillant a szemük, rákaptak a befektetők a növekvő kamatozású magyar kötvényre – lassan a testtel, könnyen elolvadhat a nyereség

Első blikkre rendkívül vonzóvá teszi az Euró Magyar Állampapírt (EMÁP), hogy a jelenleg kapható 2029/U sorozat éves kamata október 25-től a korábbi 2,493 százalékról 2,642 százalékra nő, ami 2027. január 25-ig marad érvényben, sőt a Magyar Állampapír Kalkolátor szerint valószínűleg azután még tovább emelkedik.

Állampapír: rákaptak a befektetők a növekvő kamatozású magyar kötvényre, de csak lassan a testtel / Fotó: isak55

Az EURIBOR-hoz kötött kamatozású magyar állampapír

A változás hátterében a 3 havi EURIBOR emelkedése áll, mivel az EMÁP kamata közvetlenül ehhez a piaci kamatlábhoz igazodik. A kamatemelkedés ugyan pozitív fejlemény, ám a gyakorlati jelentősége korlátozott.

A 0,149 százalékpontos emelés ugyanis egymillió forintnyi befektetés esetén évente mindössze mintegy 1 500 forint többletkamatot eredményez. Ötmillió forintnál ez körülbelül 7 500 forintot, tízmilliónál pedig közel 15 000 forintot jelent évente.

A negyedéves kamatfizetés miatt egymillió forintos befektetésnél egy-egy kamatfordulókor alig néhány száz forinttal magasabb kifizetés várható.

Az EMÁP kamatának alakulását az eurózóna pénzpiaci folyamatai befolyásolják. Az Európai Központi Bank idén kétszer is kamatot emelt, ennek hatására a háromhavi EURIBOR 2 százalék körüli szintről 2,64 százalék közelébe emelkedett. Az EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) amúgy az európai irányadó bankközi kamatláb, amely azt mutatja meg, hogy az eurózóna bankjai milyen átlagos kamattal adnak egymásnak kölcsönt euróban.

Mivel az EMÁP nem tartalmaz kamatprémiumot, kamata gyakorlatilag leköveti ezt a mutatót.

A piaci várakozások szerint decemberben újabb EKB-kamatemelés következhet, ami jövő januárban ismét magasabb EMÁP-kamatot eredményezhet, bár ez egyelőre csak előrejelzés.

A forintban mért hozamot azonban elsősorban nem a kamat, hanem az euró-forint árfolyam határozza meg. Mivel az EMÁP euróban kamatozik, a magyar befektető eredménye attól függ, hogy a futamidő alatt hogyan változik az euró árfolyama.

Ha a forint erősödik, a kamatnyereség részben vagy akár teljes egészében elolvadhat.

A 2,642 százalékos kamat mellett már körülbelül 2,6 százalékos forinterősödés elegendő ahhoz, hogy a befektetés forintban számított éves hozama nullára csökkenjen. Ez azt jelenti, hogy ha az euró árfolyama 365 forintról nagyjából 356 forintra esik vissza, a teljes kamatnyereséget elviszi az árfolyamveszteség.