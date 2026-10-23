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Magyar gazdaság

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Állampapír: óriásit lehet kaszálni a magyar euró bevezetésén, ha jól választunk, az elemző elárulta, mibe fektessük a pénzünket – nagyon figyelni kell a kamatokra

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Mégis mibe éri meg fekteti a pénzünket, ha azt szeretnénk, hogy megfelelő profitra tegyünk szert? Sok szempontot figyelembe kell venni, főleg, hogy kilátásban van, hogy Magyarország csatlakozik az eurózónához. Megkérdeztük Aradványi Pétert, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzőjét.
Murányi Ernő
2026.10.23, 08:00
Frissítve: 2026.10.23, 08:00
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Magyarország eurócsatlakozásával csinos profitra tehetnek szert az állampapírba fektető lakossági és intézményi befektetők – mondta a Világgazdaságnak Aradványi Péter, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője. 

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Állampapír: melyik kötvénnyel lehet a legjobban meglovagolni az eurócsatlakozást? / Fotó: Szabó Miklós/Mediaworks

Az elemző azt is elárulta, hogy mely államkötvények a legkecsegtetőbbek. 

Melyik kötvénytípus befektetői járnának a legjobban? A rövideket egyáltalán érintené-e? A fix vagy a változó hozamúak lennének előnyben?

A befektetők a hosszú lejáratú, fix kamatozású államkötvénnyel járnának legjobban, amelynek futamideje túlnyúlik az euróbevezetés várható időpontján. 

A konvergenciafolyamat során, az euróbevezetés időpontjához közeledve ugyanis a Magyar Nemzeti Bank irányadó rátájának közelednie kell az Európai Központi Bank mindenkori irányadó rátájához, amivel párhuzamosan a magyar állampapírok hozama is besimulna az eurózóna-tagországok tartományába, nagyjából 100 bázisponttal a német hozam fölötti szintre. 

E folyamat során az állampapírokat is folyamatosan csökkenő kamattal bocsátaná ki az Államadósság Kezelő Központ, tehát a belépés pillanata előtt és közvetlenül azt követően kibocsátott állampapírok kamata között nem lesz különbség. 

Az jár tehát a legjobban, aki a lehető leghamarabb megvásárolja a jelenleg még magas kamatozású hosszú lejáratú, fix kamatozású  forintos állampapírokat és lejáratig tartja azokat.

Valóban euróban kapnák vissza a tőkét és kapnák a kamatokat a befektetők?

Igen, a már kibocsátott és az euróbevezetés pillanatában még piacon lévő, jelenleg forintban denominált magyar államkötvények 

az euróbevezetés napjától eurós kötvénnyé válnának,

 így a befektetők a kamat- és tőketörlesztést is euróban kapnák az eredeti kondíciók szerint.

Jól járnának a hazai és külföldi intézményi befektetők is a nekik szóló kötvények vásárlásával?

Igen, a lakosságihoz hasonló mechanizmusok érvényesülnek az intézményi állampapírok esetében is.

Akkor ezt most hogy kell alkalmazni? 

A fentiek alapján - s ezt már mi tesszük hozzá - a magyar eurócsatlakozásra spekulálva, az intézményi befektetők a legnagyobb hozamot elméletileg a hosszú távú, fix kamatozású, forint alapú államkötvényekkel (MÁK) érhetik el, míg a lakossági papírok közül a Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz) vagy a Fix Magyar Állampapír (FixMÁP)  termelhet stabil profitot. 

Ha tudniillik Magyarország látványosan elindul az euróövezet felé, a forintkamatoknak közelíteniük kell az eurós kamatokhoz, azaz lefelé fognak mozogni.

Amikor pedig a piaci kamatok csökkennek, a korábban kibocsátott, magasabb fix kamatot fizető kötvények árfolyama megugrik. Minél hosszabb a kötvény futamideje  - például 10 vagy 20 éves fix kamatozású forintos államkötvények -, annál nagyobb árfolyamnyereség áll a házhoz, ha a lejárat előtt adják el őket a másodlagos piacon.

A klasszikus (nem lakossági), hosszú távú, intézményi Magyar Államkötvények (MÁK) éves piaci hozama jelenleg kb. 5,45 és 5,80 százalék között alakul a futamidőtől függően.

Kockázatot is rejt azonban ez a spekuláció. 

Mivel ugyanis nem lakossági papírokról van szó, így az árfolyamuk naponta ingadozik. Ha a csatlakozás céldátuma kitolódik vagy a forint gyengül, átmenetileg veszteséget is mutathat a pozíció.

A FixMÁP és a MÁP Plusz esetében is hasonló a mechanizmus, ám vannak lényeges különbségek is. 

Az első, hogy előbbi futamideje 3 év, míg utóbbié 5 év, ergo jelenleg nincs olyan fix kamatozású magyar állampapír, amelynek futamideje a 2032-re várt eurócsatlakozás időpontján túlnyúlna, tehát ezeket később érdemes megvenni, ha a kamatozás addig nem változik lényegesen.

Ettől függetlenül ha a közeledésre tekintettel a jegybanki alapkamat és a piaci hozamok 3-4 százalék alá süllyednek, a FixMÁP 5,5 százalékos fix kamata rendkívül értékes lesz, akárcsak a MÁP Plusz 5 és 6 százalék között idővel sávosan növekvő kamatozása. 

A lakossági papírok előnye ezen felül, hogy a Magyar Államkincstár fix (jelenleg 1 százalékos) büntetéssel bármikor visszaváltja őket, így piaci árfolyamkockázattal sem kell számolni.

Összességében azonban valószínűleg a lakossági befektetők is akkor járnak a legjobban, ha az alapvetően nem nekik értékesített hosszú lejáratú MÁK-ot veszik, ami egyébként lehetséges, mivel a lakosság vehet intézményi befektetőknek szánt kötvényeket a Magyar Államkincstárnál, csak ennek a fordítottja nem megy, azaz az intézmények, jogi személyek nem vehetnek lakossági állampapírt.

 

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