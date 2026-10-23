Állampapír: óriásit lehet kaszálni a magyar euró bevezetésén, ha jól választunk, az elemző elárulta, mibe fektessük a pénzünket – nagyon figyelni kell a kamatokra

Magyarország eurócsatlakozásával csinos profitra tehetnek szert az állampapírba fektető lakossági és intézményi befektetők – mondta a Világgazdaságnak Aradványi Péter, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője.

Állampapír: melyik kötvénnyel lehet a legjobban meglovagolni az eurócsatlakozást? / Fotó: Szabó Miklós/Mediaworks

Az elemző azt is elárulta, hogy mely államkötvények a legkecsegtetőbbek.

Melyik kötvénytípus befektetői járnának a legjobban? A rövideket egyáltalán érintené-e? A fix vagy a változó hozamúak lennének előnyben?

A befektetők a hosszú lejáratú, fix kamatozású államkötvénnyel járnának legjobban, amelynek futamideje túlnyúlik az euróbevezetés várható időpontján.

A konvergenciafolyamat során, az euróbevezetés időpontjához közeledve ugyanis a Magyar Nemzeti Bank irányadó rátájának közelednie kell az Európai Központi Bank mindenkori irányadó rátájához, amivel párhuzamosan a magyar állampapírok hozama is besimulna az eurózóna-tagországok tartományába, nagyjából 100 bázisponttal a német hozam fölötti szintre.

E folyamat során az állampapírokat is folyamatosan csökkenő kamattal bocsátaná ki az Államadósság Kezelő Központ, tehát a belépés pillanata előtt és közvetlenül azt követően kibocsátott állampapírok kamata között nem lesz különbség.

Az jár tehát a legjobban, aki a lehető leghamarabb megvásárolja a jelenleg még magas kamatozású hosszú lejáratú, fix kamatozású forintos állampapírokat és lejáratig tartja azokat.

Valóban euróban kapnák vissza a tőkét és kapnák a kamatokat a befektetők?

Igen, a már kibocsátott és az euróbevezetés pillanatában még piacon lévő, jelenleg forintban denominált magyar államkötvények

az euróbevezetés napjától eurós kötvénnyé válnának,

így a befektetők a kamat- és tőketörlesztést is euróban kapnák az eredeti kondíciók szerint.

Jól járnának a hazai és külföldi intézményi befektetők is a nekik szóló kötvények vásárlásával?

Igen, a lakosságihoz hasonló mechanizmusok érvényesülnek az intézményi állampapírok esetében is.

Akkor ezt most hogy kell alkalmazni?

A fentiek alapján - s ezt már mi tesszük hozzá - a magyar eurócsatlakozásra spekulálva, az intézményi befektetők a legnagyobb hozamot elméletileg a hosszú távú, fix kamatozású, forint alapú államkötvényekkel (MÁK) érhetik el, míg a lakossági papírok közül a Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz) vagy a Fix Magyar Állampapír (FixMÁP) termelhet stabil profitot.