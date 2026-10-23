Állampapír: óriásit lehet kaszálni a magyar euró bevezetésén, ha jól választunk, az elemző elárulta, mibe fektessük a pénzünket – nagyon figyelni kell a kamatokra
Magyarország eurócsatlakozásával csinos profitra tehetnek szert az állampapírba fektető lakossági és intézményi befektetők – mondta a Világgazdaságnak Aradványi Péter, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője.
Az elemző azt is elárulta, hogy mely államkötvények a legkecsegtetőbbek.
Melyik kötvénytípus befektetői járnának a legjobban? A rövideket egyáltalán érintené-e? A fix vagy a változó hozamúak lennének előnyben?
A befektetők a hosszú lejáratú, fix kamatozású államkötvénnyel járnának legjobban, amelynek futamideje túlnyúlik az euróbevezetés várható időpontján.
A konvergenciafolyamat során, az euróbevezetés időpontjához közeledve ugyanis a Magyar Nemzeti Bank irányadó rátájának közelednie kell az Európai Központi Bank mindenkori irányadó rátájához, amivel párhuzamosan a magyar állampapírok hozama is besimulna az eurózóna-tagországok tartományába, nagyjából 100 bázisponttal a német hozam fölötti szintre.
E folyamat során az állampapírokat is folyamatosan csökkenő kamattal bocsátaná ki az Államadósság Kezelő Központ, tehát a belépés pillanata előtt és közvetlenül azt követően kibocsátott állampapírok kamata között nem lesz különbség.
Az jár tehát a legjobban, aki a lehető leghamarabb megvásárolja a jelenleg még magas kamatozású hosszú lejáratú, fix kamatozású forintos állampapírokat és lejáratig tartja azokat.
Valóban euróban kapnák vissza a tőkét és kapnák a kamatokat a befektetők?
Igen, a már kibocsátott és az euróbevezetés pillanatában még piacon lévő, jelenleg forintban denominált magyar államkötvények
az euróbevezetés napjától eurós kötvénnyé válnának,
így a befektetők a kamat- és tőketörlesztést is euróban kapnák az eredeti kondíciók szerint.
Jól járnának a hazai és külföldi intézményi befektetők is a nekik szóló kötvények vásárlásával?
Igen, a lakosságihoz hasonló mechanizmusok érvényesülnek az intézményi állampapírok esetében is.
Akkor ezt most hogy kell alkalmazni?
A fentiek alapján - s ezt már mi tesszük hozzá - a magyar eurócsatlakozásra spekulálva, az intézményi befektetők a legnagyobb hozamot elméletileg a hosszú távú, fix kamatozású, forint alapú államkötvényekkel (MÁK) érhetik el, míg a lakossági papírok közül a Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz) vagy a Fix Magyar Állampapír (FixMÁP) termelhet stabil profitot.
Ha tudniillik Magyarország látványosan elindul az euróövezet felé, a forintkamatoknak közelíteniük kell az eurós kamatokhoz, azaz lefelé fognak mozogni.
Amikor pedig a piaci kamatok csökkennek, a korábban kibocsátott, magasabb fix kamatot fizető kötvények árfolyama megugrik. Minél hosszabb a kötvény futamideje - például 10 vagy 20 éves fix kamatozású forintos államkötvények -, annál nagyobb árfolyamnyereség áll a házhoz, ha a lejárat előtt adják el őket a másodlagos piacon.
A klasszikus (nem lakossági), hosszú távú, intézményi Magyar Államkötvények (MÁK) éves piaci hozama jelenleg kb. 5,45 és 5,80 százalék között alakul a futamidőtől függően.
Kockázatot is rejt azonban ez a spekuláció.
Mivel ugyanis nem lakossági papírokról van szó, így az árfolyamuk naponta ingadozik. Ha a csatlakozás céldátuma kitolódik vagy a forint gyengül, átmenetileg veszteséget is mutathat a pozíció.
A FixMÁP és a MÁP Plusz esetében is hasonló a mechanizmus, ám vannak lényeges különbségek is.
Az első, hogy előbbi futamideje 3 év, míg utóbbié 5 év, ergo jelenleg nincs olyan fix kamatozású magyar állampapír, amelynek futamideje a 2032-re várt eurócsatlakozás időpontján túlnyúlna, tehát ezeket később érdemes megvenni, ha a kamatozás addig nem változik lényegesen.
Ettől függetlenül ha a közeledésre tekintettel a jegybanki alapkamat és a piaci hozamok 3-4 százalék alá süllyednek, a FixMÁP 5,5 százalékos fix kamata rendkívül értékes lesz, akárcsak a MÁP Plusz 5 és 6 százalék között idővel sávosan növekvő kamatozása.
A lakossági papírok előnye ezen felül, hogy a Magyar Államkincstár fix (jelenleg 1 százalékos) büntetéssel bármikor visszaváltja őket, így piaci árfolyamkockázattal sem kell számolni.
Összességében azonban valószínűleg a lakossági befektetők is akkor járnak a legjobban, ha az alapvetően nem nekik értékesített hosszú lejáratú MÁK-ot veszik, ami egyébként lehetséges, mivel a lakosság vehet intézményi befektetőknek szánt kötvényeket a Magyar Államkincstárnál, csak ennek a fordítottja nem megy, azaz az intézmények, jogi személyek nem vehetnek lakossági állampapírt.