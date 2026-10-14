Állampapír megadóztatása: kiszámoltuk, mekkora kamat maradna a magyaroknál, a FixMÁP-nál pontosan látszik az elvonás mértéke – feladta a leckét Brüsszel Magyar Péteréknek

Ezúttal a magyar kisbefektetők és a hazai államadósság-finanszírozás elevenébe talált az Európai Bizottság, amikor október 1-én közölte, hogy a lakossági államkötvényekre vonatkozó adószabályok miatt kötelezettségszegési eljárást indít az ország ellen, hiszen az elmúlt időszak kamatcsökkentései után már más sem hiányzott, minthogy még meg is adóztassák az állampapírok után járó kamatjövedelmet.

Állampapír: az EU véget vethet a lakossági kötvények aranykorának / Fotó: AFP

Az Európai Bizottság által adott kéthónapos határidőn belül a magyar kormány amúgy alapvetően három fajta jogalkotási választ adhat a felszólításra, illetve időhúzásra is játszhat a lakossági állampapírok adózása kapcsán.

A brüsszeli testület kifogása ugyanis nem magát a magyar állampapírok adómentességét célozza, hanem azt az eltérő adózási bánásmódot, amely szerinte diszkriminatív helyzetet teremt, mivel más EU- és EGT-tagállamok állampapírjainak kamata Magyarországon adóköteles szemben a hazai papírok 2019 óta élő kamatadó-mentességével.

Ez pedig a bizottság olvasatában sérti a tőke uniós jog által garantált szabad áramlását.

A Pénzügyminisztérium jelzése alapján a kormány jelenleg is vizsgálja az adózási és finanszírozási alternatívákat. A Világgazdaság elküldte kérdéseit a tárcának, de egyelőre nem érkezett válasz.

Szakértők szerint mindenesetre az alábbi megoldások képzelhetők el:

Az adómentesség kiterjesztése a többi EU/EGT állampapírra

A kormány dönthet úgy, hogy a vélt diszkrimináció megszüntetése érdekében minden más európai uniós és EGT-tagállam által kibocsátott állampapír kamatát is adómentessé teszi a magyar lakossági befektetők számára.

Az adómentesség kiterjesztésének az lenne az előnye, hogy megmaradna a hazai lakossági állampapírok adómentessége, így nem csökkenne a magyar papírok vonzereje, ám kockázata is lenne a lépésnek, ami nem más, mint hogy megnyitná az utat a magyar lakossági tőke előtt a külföldi (például euróalapú, stabilabb minősítésű) államkötvények felé, ami fokozott tőkekiáramláshoz vezethet, rontva a hazai lakossági adósságfinanszírozást. Ráadásul még az adóbevétel is elmaradna egy olyan költségvetés számára, amelynek nagy szüksége van rá.