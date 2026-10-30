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Állampapír: odáig van a Citigroup a magyar kötvényekért

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Agyondicsérte az MNB-t az amerikai nagybank. A Citigroup szerint Magyarországon még maradt érdemi mozgástér a monetáris enyhítésre, vagyis a kamatvágásokra.
Murányi Ernő
2026.10.30, 15:08
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Határozottan optimista jelzéseket küldött a magyar adósságpiaccal kapcsolatban a Citigroup globális pénzügyi szolgáltató, miután a bankcsoport delegációja hivatalos egyeztetéseken vett részt Budapesten a gazdaságpolitikai döntéshozókkal - írja a Bloomberg amerikai hírügynökség.

Citi Tower Citigroup EMEA Headquarters In London
Állampapír: odáig van a Citigroup a magyar kötvényekért / Fotó: NurPhoto via AFP

Luis Costa, a Citi vezető stratégája befektetőknek kiküldött elemzésében megerősítette: a bank növeli a helyi devizás, azaz forintalapú magyar államadósság részarányát a modellportfóliójában, ezzel párhuzamosan pedig 5 éves magyar kamatcsere-ügyletek (IRS) vételébe kezd.

A Citi elemzői csoportja kiemelte, hogy a magyar szabályozók a cseh államkötvényeket és kamatszinteket tekintik középtávú konvergenciacélnak. 

Ez a fajta felzárkózási törekvés a szakértők szerint pedig jelentős teret enged a további hozamcsökkenésnek és a magyar eszközök felértékelődésének. 

Costa úgy véli, a Magyar Nemzeti Bank jó irányba halad, és kifejezetten dicsérte a jegybank által követett óvatos monetáris politikát, amely stabilitást ad a piacoknak.

A stratéga előretekintő elemzése szerint Magyarország 2027 elején azon kevés feltörekvő piaci gazdaság közé tartozhat, ahol még marad érdemi mozgástér a monetáris enyhítésre, vagyis a kamatvágásokra. 

Ez a makrogazdasági háttér pedig tartósan támogathatja a magyar kötvények teljesítményét.

 

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