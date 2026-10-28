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Állampapír: uniós adócsapda és olvadó kamatelőny, kihívások előtt áll a lakossági piac

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Izgalmas napokat él a hazai állampapírpiac. A háttérben olyan jogi és piaci folyamatok zajlanak, amelyek alaposan átrajzolhatják a lakossági állampapír-megtakarítások jövőjét.
Murányi Ernő
2026.10.28, 17:00
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 A terítéken lévő uniós adóvita és a csökkenő piaci kamatelőny miatt az állampapírpiacon befektetőknek érdemes fokozottan figyelniük.

ákk állampapír
Állampapír: uniós adócsapda és olvadó kamatelőny, kihívások előtt áll a piac / Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

A TBSZ-csapda: hogyan reagálhat a kormány az EU nyomására?

Az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárása – amely a magyar lakossági állampapírok egyoldalú adómentességét kifogásolja – a hét elején a szakmai viták gyújtópontjába került.

 A piacot foglalkoztató legújabb forgatókönyv az úgynevezett kamatbruttósítás.

 Eszerint, ha a kormány kénytelen lenne adót kivetni a papírokra, a kamatlábakat megemelhetné annyival, hogy a levont adó után a befektetők pontosan a jelenlegi nettó hozamot kapják meg.

Az elemzők azonban egy komoly szabályozási visszásságra, az úgynevezett TBSZ-csapdára is figyelmeztettek. 

Ha ugyanis az így megemelt, bruttósított kamatú állampapírokat a lakossági befektető  Tartós Megtakarítási Számlára (TBSZ) tenné – amely jogilag adómentességet biztosít –, a befektetők a megemelt kamat miatt indokolatlan extra profithoz jutnának. Ez a torzulás pedig fejtörést okozhat a szabályozónak a jogharmonizáció során.

FixMÁP: olvad a lakossági kamatelőny

A piac másik kritikus kérdése, hogy meddig tarthat ki a jelenlegi legnépszerűbb lakossági papír, a FixMÁP 5,5 százalékos fix kamata. Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) idei stratégiáját elemző anyagok rámutatnak, hogy az adósságkezelő eddig olyankor nyúlt a kamatvágás eszközéhez, amikor a lakossági FixMÁP hozama közel 1 százalékponttal magasabb volt az intézményi kötvényhozamoknál.

Kérdés, mit tesz most fordított helyzetben az ÁKK. A piaci hozamok ugyanis az elmúlt időszakban megemelkedtek, ez a lakossági kamatelőny a napokban gyakorlatilag teljesen elfogyott. A piac emiatt árgus szemmel figyeli az ÁKK lépéseit - írja a Magyar Állampapír Kalkulátor.

Devizadilemma: kockázatos az eurós állampapír?

Bár az Euró Magyar Állampapír (EMÁP) kamata a napokban évi 2,642 százalékra emelkedett, a hét elején frissített pénzügyi modellek óvatosságra intik a megtakarítókat, lévén ez a hozamszint jelentősen elmarad a forintos FixMÁP 5,5 százalékos szintjétől.

Az EMÁP valós, forintban mért hozamát tisztán a devizaárfolyam fogja eldönteni. Amennyiben a forint a jövőben akár kismértékben is erősödne az euróval szemben, például a 355-ös vagy 350-es szintek irányában, az eurós papír tartása forintban kifejezve azonnal nulla hozamot vagy közvetlen tőkeveszteséget eredményezne a befektetőknek.

Kilőttek a heti eladások: a FixMÁP a vitathatatlan kedvenc

Az ÁKK legfrissebb adatai alapján amúgy a lakossági állampapírok iránti múltheti kereslet messze az utóbbi időben szokásos piaci átlag felett alakult, 

64,84 milliárd forint értékben vették a kötvényeket a háztartások.

 A befektetők egyértelműen a fix hozamokat keresik, mivel az inflációkövető Prémium Magyar Állampapír (PMÁP) a mérséklődő inflációs környezetben már nem tudja hozni a korábbi évek kiugró nyereségét.

A hét abszolút nyertese ezért a FixMÁP lett, amely a maga évi 5,5 százalékos, 3 éven át garantált fix kamatával továbbra is a legvonzóbb alternatívát jelenti a piacon. Nem véletlen, hogy ebből egy hét alatt 40,65 milliárd forintért vittek a magánszemélyek. 

Szintén népszerű a sávos kamatozású, megújult Magyar Állampapír Plusz (MÁP+) is, amelynél a rugalmasság és az évente elérhető ingyenes visszaváltás vonzza a lakosságot, ezekért 10,73 milliárd forintot adtak ki a magunk mögött hagyott héten a kisbefektetők.

A Prémium Magyar Állampapírból (PMÁP) viszont továbbra is menekül a lakosság. Lejárt a korábbi masszív, inflációkövető prémiumok kora lejárt - a PMÁP kamatbázisául szolgáló 2025-ös infláció 4,4% lett -, a múlt héten is mindössze - értsd és mondd - 80 millió forint értékben vásároltak belőle.

Ennél kevesebbet csak nyomdai Magyar Állampapír Pluszra költöttek (nyomdai MÁP Plusz), összesen 40 millió forint folyt be ezen államkötvényfajta értékesítéséből.

Jól fogytak viszont a Kincstári Takarékjegyek (KTJ), a 9,26 milliárd forintos értékesítéssel a dobogó harmadik fokára léptek fe ezek a rövid - 1 vagy két éves - futamidejű értékpapírok.

Végül, de nem utolsó sorban a Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP) 3,72 milliárd forintos forgalmat hozott össze.   

 

 

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