Állampapír: uniós adócsapda és olvadó kamatelőny, kihívások előtt áll a lakossági piac

A terítéken lévő uniós adóvita és a csökkenő piaci kamatelőny miatt az állampapírpiacon befektetőknek érdemes fokozottan figyelniük.

Állampapír: uniós adócsapda és olvadó kamatelőny, kihívások előtt áll a piac / Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

A TBSZ-csapda: hogyan reagálhat a kormány az EU nyomására?

Az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárása – amely a magyar lakossági állampapírok egyoldalú adómentességét kifogásolja – a hét elején a szakmai viták gyújtópontjába került.

A piacot foglalkoztató legújabb forgatókönyv az úgynevezett kamatbruttósítás.

Eszerint, ha a kormány kénytelen lenne adót kivetni a papírokra, a kamatlábakat megemelhetné annyival, hogy a levont adó után a befektetők pontosan a jelenlegi nettó hozamot kapják meg.

Az elemzők azonban egy komoly szabályozási visszásságra, az úgynevezett TBSZ-csapdára is figyelmeztettek.

Ha ugyanis az így megemelt, bruttósított kamatú állampapírokat a lakossági befektető Tartós Megtakarítási Számlára (TBSZ) tenné – amely jogilag adómentességet biztosít –, a befektetők a megemelt kamat miatt indokolatlan extra profithoz jutnának. Ez a torzulás pedig fejtörést okozhat a szabályozónak a jogharmonizáció során.

FixMÁP: olvad a lakossági kamatelőny

A piac másik kritikus kérdése, hogy meddig tarthat ki a jelenlegi legnépszerűbb lakossági papír, a FixMÁP 5,5 százalékos fix kamata. Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) idei stratégiáját elemző anyagok rámutatnak, hogy az adósságkezelő eddig olyankor nyúlt a kamatvágás eszközéhez, amikor a lakossági FixMÁP hozama közel 1 százalékponttal magasabb volt az intézményi kötvényhozamoknál.

Kérdés, mit tesz most fordított helyzetben az ÁKK. A piaci hozamok ugyanis az elmúlt időszakban megemelkedtek, ez a lakossági kamatelőny a napokban gyakorlatilag teljesen elfogyott. A piac emiatt árgus szemmel figyeli az ÁKK lépéseit - írja a Magyar Állampapír Kalkulátor.

Devizadilemma: kockázatos az eurós állampapír?

Bár az Euró Magyar Állampapír (EMÁP) kamata a napokban évi 2,642 százalékra emelkedett, a hét elején frissített pénzügyi modellek óvatosságra intik a megtakarítókat, lévén ez a hozamszint jelentősen elmarad a forintos FixMÁP 5,5 százalékos szintjétől.