Méltatlanul elfelejtkezett a Wall Street egy csodálatos részvényről, pedig bőven van potenciál Jeff Bezos cégében

Miközben a befektetők figyelme a Wall Streeten a mesterséges intelligencia, a félvezetőipar és a tőzsdeújonc a SpaceX felé fordult, elhanyagoltak egy régi kedvencet, a Big Tech és a Magnificent 7 (csodálatos hetes) oszlopos tagját, vagyis az Amazont, melynek értékeltsége abszolút nem tükrözi a vállalat növekedési kilátásait és összetett üzleti portfólióját.

Már túlzás, hogy mennyire hanyagolják az Amazont a Wall Streeten / Fotó: Hans Lucas via AFP

Lenyomja a Walmart az Amazont?

A piac fő aggálya persze érthető, hiszen Jeff Bezos cége idén mintegy 220 milliárd dollárt költ beruházásokra, elsősorban az AI-adatközpontok és az infrastruktúra fejlesztésére. Ez pedig sokak szerint kockázatos befektetés, mert a megtérülés a mesterséges intelligencia iránti jövőbeli kereslettől függ, ám még ez sem indokolja az Amazon részvényének diszkont árfolyamát.

Az Amazon várható árbevétel-növekedése ugyanis körülbelül háromszorosa régi riválisa, a Walmart növekedési ütemének, mégis alacsonyabb értékeltségen forog.

A Walmart előretekintő P/E mutatója (árfolyam / egy részvényre jutó nettó nyereség) 37, míg az Amazoné csupán 29, ami különösen meglepő annak fényében, hogy Walmart "csak" egy hagyományos kiskereskedelmi lánc, míg az Amazon rendkívül diverzifikált technológiai vállalat.

Az Amazon legfontosabb üzletágai közé tartozik:

a domináns online kiskereskedelmi platform, amelynek forgalma az első félévben 13 százalékkal nőtt;

az AWS, a világ vezető felhőszolgáltatója;

a film- és televíziós üzletág;

a reklámtevékenység;

valamint a fejlődő Leo műholdas internetszolgáltatás, amely a SpaceX műholdas hálózatával verseng.

Elemzők szerint az AWS önmagában legalább 1000 milliárd dollárt érhet. A film- és televíziós üzletág értéke pedig a Netflix mintegy 300 milliárd dolláros piaci értékéhez hasonlítható.

Az online értékesítési és kereskedői szolgáltatások üzletága az elmúlt tizenkét hónapban 468 milliárd dollár bevételt termelt, és idén akár 500 milliárd dollár fölé emelkedhet. A reklámüzletág már most éves szinten 80 milliárd dolláros bevételt generál, a szegmens növekedési üteme 20-25 százalék.