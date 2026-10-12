Méltatlanul elfelejtkezett a Wall Street egy csodálatos részvényről, pedig bőven van potenciál Jeff Bezos cégében
Miközben a befektetők figyelme a Wall Streeten a mesterséges intelligencia, a félvezetőipar és a tőzsdeújonc a SpaceX felé fordult, elhanyagoltak egy régi kedvencet, a Big Tech és a Magnificent 7 (csodálatos hetes) oszlopos tagját, vagyis az Amazont, melynek értékeltsége abszolút nem tükrözi a vállalat növekedési kilátásait és összetett üzleti portfólióját.
Lenyomja a Walmart az Amazont?
A piac fő aggálya persze érthető, hiszen Jeff Bezos cége idén mintegy 220 milliárd dollárt költ beruházásokra, elsősorban az AI-adatközpontok és az infrastruktúra fejlesztésére. Ez pedig sokak szerint kockázatos befektetés, mert a megtérülés a mesterséges intelligencia iránti jövőbeli kereslettől függ, ám még ez sem indokolja az Amazon részvényének diszkont árfolyamát.
Az Amazon várható árbevétel-növekedése ugyanis körülbelül háromszorosa régi riválisa, a Walmart növekedési ütemének, mégis alacsonyabb értékeltségen forog.
A Walmart előretekintő P/E mutatója (árfolyam / egy részvényre jutó nettó nyereség) 37, míg az Amazoné csupán 29, ami különösen meglepő annak fényében, hogy Walmart "csak" egy hagyományos kiskereskedelmi lánc, míg az Amazon rendkívül diverzifikált technológiai vállalat.
Az Amazon legfontosabb üzletágai közé tartozik:
- a domináns online kiskereskedelmi platform, amelynek forgalma az első félévben 13 százalékkal nőtt;
- az AWS, a világ vezető felhőszolgáltatója;
- a film- és televíziós üzletág;
- a reklámtevékenység;
- valamint a fejlődő Leo műholdas internetszolgáltatás, amely a SpaceX műholdas hálózatával verseng.
Elemzők szerint az AWS önmagában legalább 1000 milliárd dollárt érhet. A film- és televíziós üzletág értéke pedig a Netflix mintegy 300 milliárd dolláros piaci értékéhez hasonlítható.
Az online értékesítési és kereskedői szolgáltatások üzletága az elmúlt tizenkét hónapban 468 milliárd dollár bevételt termelt, és idén akár 500 milliárd dollár fölé emelkedhet. A reklámüzletág már most éves szinten 80 milliárd dolláros bevételt generál, a szegmens növekedési üteme 20-25 százalék.
Küszöbön a robotizáció
Az Amazon jövőbeni növekedésén nagyot lendíthet a robotizáció is. A logisztikai és szállítási folyamatok automatizálásán keresztül a cégóriás jelentősen javíthatja nyereségességét. Kockázatot jelent ugyanakkor , hogy az AI-ügynökök elterjedése miként alakítja át a fogyasztói szokásokat, illetve hogy ez milyen hatással lesz a vállalat rendkívül nyereséges reklámüzletágára.
Az Amazon konglomerátum-jellege miatt a részvény valószínűleg továbbra is diszkonttal forog majd a részek összértékéhez képest. Ennek ellenére a vállalat akár jövőbeli feldarabolása, különösen az AWS esetleges leválasztása, további értéket szabadíthat fel.
A vállalat részvényei az utóbbi időben egyébként - az alulértékeltség ellenére vagy éppen amiatt - stabil növekedési pályán haladnak, amit a mesterséges intelligencia (MI) infrastruktúra bővítésére irányuló törekvések, például a Decart AI felvásárlásáról szóló tárgyalások híre és az erős negyedéves pénzügyi mutatók is támogattak.
Az Amazon részvényei pénteken 262,43 dolláron zártak New Yorkban, míg a londoni tőzsdecsoport, vagyis az LSEG elemzői konszenzusa 325 dolláros medián célárat ad a papírra. Az ajánlás pedig egyértelműen vétel.