Kifulladt az aranyrali, miközben rekordközeli összegek áramlanak a piacára, de mi várható?
Noha az arany továbbra is történelmileg magas árszinteken forog, már messzire került a tavalyi csúcsoktól, pedig keresletből nincs hiány. Akkor az miért nem látszik meg a jegyzésen - teszi fel a kérdést a Morningstar.
Az arany elvesztette lendületét, de a történet még nem ért véget
Az elmúlt másfél év egyik leglátványosabb befektetési története az arany rendkívüli szárnyalása volt. A nemesfém 2025-ben 64 százalékkal emelkedett, majd 2026 januárjában történelmi csúcsra, 5 595 dollárra ugrott unciánként.
Azóta azonban jelentős korrekció következett: október közepén az árfolyam 4 100 dollár körül mozgott, nagyjából 26 százalékkal a tavalyi rekordár alatt.
Kedden délelőtt amúgy 0,6 százalékkal, unciánként 4145 dollárra csökkent a jegyzése.
A fordulat legfontosabb oka az amerikai monetáris politikában rejlik. Az amerikai jegybank, vagyis a Fed ugyanis szeptemberben negyed százalékponttal emelte az irányadó kamatot, ami felhajtotta az államkötvények hozamát.
A tízéves amerikai kötvény hozama meghaladta az 5,3 százalékot, ami több mint két évtizedes csúcsot jelent.
Az arany pedig nem fizet sem kamatot, sem osztalékot. Így amikor a befektetők magasabb hozamot érhetnek el kötvényekkel, az arany relatív vonzereje csökken. Számos elemző szerint a mostani árfolyamgyengülés közvetlenül a reálkamatok emelkedésének következménye.
A helyzetet tovább bonyolítja, hogy az amerikai infláció ugyan továbbra is makacsul magas, ám a Fed egyelőre kivár a kamatemeléssel.
A piac ugyan jelenleg arra számít, hogy az októberi ülésen nem srófolják feljebb az alapkamatot, ellenben az év végéig még mindig jelentős esélyt áraz egy további szigorításra, ami bizonytalanságot szül az aranypiacon, mivel a befektetők egyszerre próbálják értelmezni az inflációs adatokat és a jegybank kommunikációját.
Ritka együttállás az aranypiacon
Érdekes módon a befektetői kereslet nem gyengült olyan mértékben, mint amit az árfolyam esése alapján várni lehetne. Az év első felében a tőzsdén kereskedett aranyalapokból, azaz az ETF-ekből még jelentős tőke távozott, nyáron azonban fordulat következett be.
Augusztusban rekordközeli pénz áramlott vissza ezekbe az alapokba, szeptemberben pedig tovább folytatódott a vásárlási hullám.
A jelenség azért figyelemre méltó, mert közben az arany ára csökkent.
A World Gold Council szerint pedig
rendkívül ritka, hogy a fizikai arannyal fedezett ETF-ekbe jelentős pénz érkezzen egy olyan időszakban, amikor a nemesfém árfolyama látványosan esik.
A fizikai kereslet viszont gyengül. Az ékszeripari felhasználás jelentősen visszaesett, különösen a feltörekvő piacokon. Indiában, amely a világ egyik legfontosabb aranyfogyasztója, a magas árak érezhetően visszafogták a vásárlásokat.
A második negyedévben a globális ékszerkereslet a pandémia óta nem látott mélységbe süllyedt, ami szintén hozzájárult az árfolyam korrekciójához.
Továbbra is fontos támaszt jelentenek az aranynak ugyanakkor a jegybanki vásárlások. Bár 2026-ban lassult a központi bankok aranyfelhalmozása, a legtöbb jegybank továbbra is növelni kívánja tartalékait. Különösen
- Kína,
- Lengyelország
- és Üzbegisztán aktív vásárló.
A háttérben a devizatartalékok diverzifikálása és a dollárfüggőség csökkentésének szándéka áll. Több elemző szerint ez a folyamat évekig fennmaradhat, és tartós keresleti támaszt nyújthat a piacnak.
Nem minden szakértő ért azonban egyet ezzel az érveléssel. Egyes alapkezelők arra mutatnak rá, hogy a globális aranyderivatíva-piac nagysága messze meghaladja a jegybankok fizikai vásárlásait.
Szerintük az árfolyamot elsősorban a határidős és tőzsdén kívüli ügyletek alakítják, nem pedig a fizikai kereslet. Ezt támaszthatja alá, hogy szeptemberben az erős ETF-vásárlások ellenére is csökkent az arany ára.
Mi várható a következő hónapokban?
A következő hónapok sorsa nagyrészt az amerikai kamatkörnyezettől függ. Ha a Fed kénytelen lesz a vártnál agresszívebben emelni a kamatokat, az komoly nyomást helyezhet az aranyra. Ezzel szemben, ha a kötvényhozamok emelkedése megáll, vagy a jegybank a gazdasági növekedés támogatása érdekében lazább hangnemre vált, az ismét lendületet adhat a nemesfémnek.
Egyes piaci szereplők még azt sem zárják ki, hogy az Egyesült Államok egyszer napirendre tűzi hivatalos aranytartalékainak piaci átértékelését, ami jelentős pszichológiai támogatást nyújthatna az árfolyamnak.
Az aranypiac tehát jelenleg átmeneti konszolidációs szakaszban van.
A 2025-ös raliból kifulladás lett, de a hosszú távú emelkedést támogató tényezők - a magas államadósságok, a geopolitikai feszültségek, az inflációs kockázatok és a jegybanki kereslet - továbbra sem tűntek el.
A befektetők számára ezért a fő kérdés már nem az, hogy emelkedhet-e újra az arany árfolyama, hanem az, hogy ehhez mikor fordulnak újra kedvező irányba a kamat- és hozamkilátások.