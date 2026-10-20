Noha az arany továbbra is történelmileg magas árszinteken forog, már messzire került a tavalyi csúcsoktól, pedig keresletből nincs hiány. Akkor az miért nem látszik meg a jegyzésen - teszi fel a kérdést a Morningstar.

Kifulladt az aranyrali, miközben rekordközeli összegek áramlanak a piacára, de mi várható? / Fotó: Damian Lemanski

Az arany elvesztette lendületét, de a történet még nem ért véget

Az elmúlt másfél év egyik leglátványosabb befektetési története az arany rendkívüli szárnyalása volt. A nemesfém 2025-ben 64 százalékkal emelkedett, majd 2026 januárjában történelmi csúcsra, 5 595 dollárra ugrott unciánként.

Azóta azonban jelentős korrekció következett: október közepén az árfolyam 4 100 dollár körül mozgott, nagyjából 26 százalékkal a tavalyi rekordár alatt.

Kedden délelőtt amúgy 0,6 százalékkal, unciánként 4145 dollárra csökkent a jegyzése.

A fordulat legfontosabb oka az amerikai monetáris politikában rejlik. Az amerikai jegybank, vagyis a Fed ugyanis szeptemberben negyed százalékponttal emelte az irányadó kamatot, ami felhajtotta az államkötvények hozamát.

A tízéves amerikai kötvény hozama meghaladta az 5,3 százalékot, ami több mint két évtizedes csúcsot jelent.

Az arany pedig nem fizet sem kamatot, sem osztalékot. Így amikor a befektetők magasabb hozamot érhetnek el kötvényekkel, az arany relatív vonzereje csökken. Számos elemző szerint a mostani árfolyamgyengülés közvetlenül a reálkamatok emelkedésének következménye.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy az amerikai infláció ugyan továbbra is makacsul magas, ám a Fed egyelőre kivár a kamatemeléssel.

A piac ugyan jelenleg arra számít, hogy az októberi ülésen nem srófolják feljebb az alapkamatot, ellenben az év végéig még mindig jelentős esélyt áraz egy további szigorításra, ami bizonytalanságot szül az aranypiacon, mivel a befektetők egyszerre próbálják értelmezni az inflációs adatokat és a jegybank kommunikációját.

Ritka együttállás az aranypiacon

Érdekes módon a befektetői kereslet nem gyengült olyan mértékben, mint amit az árfolyam esése alapján várni lehetne. Az év első felében a tőzsdén kereskedett aranyalapokból, azaz az ETF-ekből még jelentős tőke távozott, nyáron azonban fordulat következett be.

Augusztusban rekordközeli pénz áramlott vissza ezekbe az alapokba, szeptemberben pedig tovább folytatódott a vásárlási hullám.

A jelenség azért figyelemre méltó, mert közben az arany ára csökkent.