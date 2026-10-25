Jelentősen átalakulhatnak a banki átutalások költségei 2027-től Magyarországon. A kormány megháromszorozná a lakossági átutalások illetékmentes értékhatárát, ugyanakkor megemelné az egy tranzakció után fizetendő illeték maximumát is. A Bankmonitor szerint a kisebb utalások olcsóbbá válhatnak, a nagyobb összegeket mozgató ügyfelek és különösen a vállalkozások viszont rosszabbul járhatnak.

Nagy változás jön a magyarok bankszámláinál: rengeteg átutalás olcsóbb lehet, de van, aki sokkal rosszabbul jár / Fotó: VideoAir

Átalakítaná a pénzügyi tranzakciós illeték szabályait a kormány a 2027-es költségvetés részeként. Kármán András pénzügyminiszter bejelentése szerint a magánszemélyek átutalásainál az illetékmentes összeghatár 50 ezerről 150 ezer forintra nőne. Ezzel párhuzamosan az illeték tranzakciónkénti maximumát 20 ezerről 30 ezer forintra emelnék.

A változtatás célja, hogy a lakosságot a készpénz helyett a digitális fizetés felé tereljék, miközben a költségvetés 40 milliárd forinttal több bevételt vár az illetéktől – írja a Bankmonitor.

Rengeteg banki átutalás válhat olcsóbbá

Jelenleg a lakossági átutalások 50 ezer forint feletti részére 0,45 százalékos illeték jut, legfeljebb 20 ezer forint. Ha az illetékmentes sáv 150 ezer forintra emelkedik, az ennél kisebb utalások után a bankoknak már nem kell tranzakciós illetéket fizetniük.

Az MNB adatai szerint 2026 második negyedévében az összes átutalás közel 73 százaléka nem haladta meg a 100 ezer forintot.

A Bankmonitor becslése alapján legalább háromnegyedük beleférhet az új, 150 ezer forintos értékhatárba.

Egy 175 748 forintos, vagyis a lakossági egyedi átutalások átlagértékének megfelelő megbízás után jelenleg 566 forint az illeték. Az új szabályok alapján ez mindössze 116 forintra csökkenne, ami 450 forintos megtakarítást jelentene a banknak.

A nagy összegek után viszont jóval többet kellhet fizetni

A könnyítéssel párhuzamosan az illetékplafon is emelkedne. Mintegy 4,6 millió forint feletti lakossági átutalásnál már magasabb lehetne a teher. Közel 6,82 millió forinttól pedig elérné a 30 ezer forintos maximumot, ami 10 ezer forintos növekedést jelentene.

Különösen a cégek járhatnak rosszul.

A vállalkozói átutalásoknál ugyanis nincs illetékmentes rész, így a lakosságnak szánt könnyítésből sem részesülnének.

A felső korlát emelése viszont őket is érintené: a vállalati átutalásoknál mintegy 4,44 millió forint felett nőne az illeték, 6,67 millió forinttól pedig már a 30 ezres maximumot kellene megfizetni.