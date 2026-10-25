Nagy változás jön a magyarok bankszámláinál: rengeteg átutalás olcsóbb lehet, de van, aki sokkal rosszabbul jár
Jelentősen átalakulhatnak a banki átutalások költségei 2027-től Magyarországon. A kormány megháromszorozná a lakossági átutalások illetékmentes értékhatárát, ugyanakkor megemelné az egy tranzakció után fizetendő illeték maximumát is. A Bankmonitor szerint a kisebb utalások olcsóbbá válhatnak, a nagyobb összegeket mozgató ügyfelek és különösen a vállalkozások viszont rosszabbul járhatnak.
Átalakítaná a pénzügyi tranzakciós illeték szabályait a kormány a 2027-es költségvetés részeként. Kármán András pénzügyminiszter bejelentése szerint a magánszemélyek átutalásainál az illetékmentes összeghatár 50 ezerről 150 ezer forintra nőne. Ezzel párhuzamosan az illeték tranzakciónkénti maximumát 20 ezerről 30 ezer forintra emelnék.
A változtatás célja, hogy a lakosságot a készpénz helyett a digitális fizetés felé tereljék, miközben a költségvetés 40 milliárd forinttal több bevételt vár az illetéktől – írja a Bankmonitor.
Rengeteg banki átutalás válhat olcsóbbá
Jelenleg a lakossági átutalások 50 ezer forint feletti részére 0,45 százalékos illeték jut, legfeljebb 20 ezer forint. Ha az illetékmentes sáv 150 ezer forintra emelkedik, az ennél kisebb utalások után a bankoknak már nem kell tranzakciós illetéket fizetniük.
Az MNB adatai szerint 2026 második negyedévében az összes átutalás közel 73 százaléka nem haladta meg a 100 ezer forintot.
A Bankmonitor becslése alapján legalább háromnegyedük beleférhet az új, 150 ezer forintos értékhatárba.
Egy 175 748 forintos, vagyis a lakossági egyedi átutalások átlagértékének megfelelő megbízás után jelenleg 566 forint az illeték. Az új szabályok alapján ez mindössze 116 forintra csökkenne, ami 450 forintos megtakarítást jelentene a banknak.
A nagy összegek után viszont jóval többet kellhet fizetni
A könnyítéssel párhuzamosan az illetékplafon is emelkedne. Mintegy 4,6 millió forint feletti lakossági átutalásnál már magasabb lehetne a teher. Közel 6,82 millió forinttól pedig elérné a 30 ezer forintos maximumot, ami 10 ezer forintos növekedést jelentene.
Különösen a cégek járhatnak rosszul.
A vállalkozói átutalásoknál ugyanis nincs illetékmentes rész, így a lakosságnak szánt könnyítésből sem részesülnének.
A felső korlát emelése viszont őket is érintené: a vállalati átutalásoknál mintegy 4,44 millió forint felett nőne az illeték, 6,67 millió forinttól pedig már a 30 ezres maximumot kellene megfizetni.
A bankokon múlik, mennyivel változnak a számlaköltségek
A tranzakciós illetéket a pénzintézetek fizetik, költségét azonban gyakran áthárítják az ügyfelekre. A Bankmonitor emlékeztet: a 2024-es illetékemelés végül szinte minden nagybank díjszabásában megjelent. A mostani változás azonban nem feltétlenül eredményez automatikus díjcsökkentést. Egyes bankok közvetlenül az illetékhez kötik átutalási díjaikat, mások eltérő díjstruktúrát alkalmaznak.
Így a 150 ezer forint alatti átutalások sem válnának szükségszerűen teljesen ingyenessé. A bankok döntésén múlik, hogy az illetékcsökkentésből mennyit adnak tovább ügyfeleiknek. A végleges jogszabályi részletek és a 2027-es banki díjak egyelőre nem ismertek. A Bankmonitor szerint ezért érdemes lesz összehasonlítani a különböző számlacsomagokat, különösen azoknak, akik rendszeresen nagyobb összegeket utalnak.
A korábbi illetékemelés után újra változtatna a kormány
A Világgazdaság korábban már beszámolt arról, hogy a 2027-es változtatások nem általános illetékcsökkentést jelentenének, a kormány ugyanis összességében több bevételt vár a pénzügyi tranzakciókból. A jelenleg érvényes szabályok 2024 augusztusában szigorodtak jelentősen, amikor az átutalások illetéke 50 százalékkal, 0,45 százalékra emelkedett.
Ezzel párhuzamosan a devizaváltással járó műveletekre kiegészítő illetéket vezettek be, miközben a készpénzfelvételt 0,9 százalékos teher sújtja. A korábbi emeléseket a bankok jellemzően továbbhárították ügyfeleikre, így azok a lakossági és vállalati számlavezetés költségeiben is megjelentek.