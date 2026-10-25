Deviza
EUR/HUF365,23 -0,44% USD/HUF325,95 -0,42% GBP/HUF435,92 -0,44% CHF/HUF395,1 -0,43% PLN/HUF83,07 -0,27% RON/HUF68,2 -0,42% CZK/HUF15,01 -0,43% EUR/HUF365,23 -0,44% USD/HUF325,95 -0,42% GBP/HUF435,92 -0,44% CHF/HUF395,1 -0,43% PLN/HUF83,07 -0,27% RON/HUF68,2 -0,42% CZK/HUF15,01 -0,43%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Nagy változás jön a magyarok bankszámláinál: rengeteg átutalás olcsóbb lehet, de van, aki sokkal rosszabbul jár

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Jelentősen átalakulhatnak a magyarok banki átutalásainak költségei 2027-től: a kormány háromszorosára, 150 ezer forintra emelné a lakossági tranzakciós illetékmentesség értékhatárát, miközben a fizetendő illeték maximumát is növelné. Az átutalások jelentős része olcsóbbá válhat, a nagy összegeket mozgató ügyfelek és különösen a vállalkozások viszont magasabb költségekkel szembesülhetnek.
VG
2026.10.25, 14:45
Szóljon hozzá!

Jelentősen átalakulhatnak a banki átutalások költségei 2027-től Magyarországon. A kormány megháromszorozná a lakossági átutalások illetékmentes értékhatárát, ugyanakkor megemelné az egy tranzakció után fizetendő illeték maximumát is. A Bankmonitor szerint a kisebb utalások olcsóbbá válhatnak, a nagyobb összegeket mozgató ügyfelek és különösen a vállalkozások viszont rosszabbul járhatnak.

Nagy változás jön a magyarok bankszámláinál: rengeteg átutalás olcsóbb lehet, de van, aki sokkal rosszabbul jár
Nagy változás jön a magyarok bankszámláinál: rengeteg átutalás olcsóbb lehet, de van, aki sokkal rosszabbul jár / Fotó: VideoAir

Átalakítaná a pénzügyi tranzakciós illeték szabályait a kormány a 2027-es költségvetés részeként. Kármán András pénzügyminiszter bejelentése szerint a magánszemélyek átutalásainál az illetékmentes összeghatár 50 ezerről 150 ezer forintra nőne. Ezzel párhuzamosan az illeték tranzakciónkénti maximumát 20 ezerről 30 ezer forintra emelnék.

A változtatás célja, hogy a lakosságot a készpénz helyett a digitális fizetés felé tereljék, miközben a költségvetés 40 milliárd forinttal több bevételt vár az illetéktől – írja a Bankmonitor.

Rengeteg banki átutalás válhat olcsóbbá

Jelenleg a lakossági átutalások 50 ezer forint feletti részére 0,45 százalékos illeték jut, legfeljebb 20 ezer forint. Ha az illetékmentes sáv 150 ezer forintra emelkedik, az ennél kisebb utalások után a bankoknak már nem kell tranzakciós illetéket fizetniük.

Az MNB adatai szerint 2026 második negyedévében az összes átutalás közel 73 százaléka nem haladta meg a 100 ezer forintot. 

A Bankmonitor becslése alapján legalább háromnegyedük beleférhet az új, 150 ezer forintos értékhatárba.

Egy 175 748 forintos, vagyis a lakossági egyedi átutalások átlagértékének megfelelő megbízás után jelenleg 566 forint az illeték. Az új szabályok alapján ez mindössze 116 forintra csökkenne, ami 450 forintos megtakarítást jelentene a banknak.

A nagy összegek után viszont jóval többet kellhet fizetni

A könnyítéssel párhuzamosan az illetékplafon is emelkedne. Mintegy 4,6 millió forint feletti lakossági átutalásnál már magasabb lehetne a teher. Közel 6,82 millió forinttól pedig elérné a 30 ezer forintos maximumot, ami 10 ezer forintos növekedést jelentene.

Különösen a cégek járhatnak rosszul. 

A vállalkozói átutalásoknál ugyanis nincs illetékmentes rész, így a lakosságnak szánt könnyítésből sem részesülnének.

A felső korlát emelése viszont őket is érintené: a vállalati átutalásoknál mintegy 4,44 millió forint felett nőne az illeték, 6,67 millió forinttól pedig már a 30 ezres maximumot kellene megfizetni.

A bankokon múlik, mennyivel változnak a számlaköltségek

A tranzakciós illetéket a pénzintézetek fizetik, költségét azonban gyakran áthárítják az ügyfelekre. A Bankmonitor emlékeztet: a 2024-es illetékemelés végül szinte minden nagybank díjszabásában megjelent. A mostani változás azonban nem feltétlenül eredményez automatikus díjcsökkentést. Egyes bankok közvetlenül az illetékhez kötik átutalási díjaikat, mások eltérő díjstruktúrát alkalmaznak.

Így a 150 ezer forint alatti átutalások sem válnának szükségszerűen teljesen ingyenessé. A bankok döntésén múlik, hogy az illetékcsökkentésből mennyit adnak tovább ügyfeleiknek. A végleges jogszabályi részletek és a 2027-es banki díjak egyelőre nem ismertek. A Bankmonitor szerint ezért érdemes lesz összehasonlítani a különböző számlacsomagokat, különösen azoknak, akik rendszeresen nagyobb összegeket utalnak.

A korábbi illetékemelés után újra változtatna a kormány

A Világgazdaság korábban már beszámolt arról, hogy a 2027-es változtatások nem általános illetékcsökkentést jelentenének, a kormány ugyanis összességében több bevételt vár a pénzügyi tranzakciókból. A jelenleg érvényes szabályok 2024 augusztusában szigorodtak jelentősen, amikor az átutalások illetéke 50 százalékkal, 0,45 százalékra emelkedett. 

Ezzel párhuzamosan a devizaváltással járó műveletekre kiegészítő illetéket vezettek be, miközben a készpénzfelvételt 0,9 százalékos teher sújtja. A korábbi emeléseket a bankok jellemzően továbbhárították ügyfeleikre, így azok a lakossági és vállalati számlavezetés költségeiben is megjelentek. 

Szóljon hozzá!
banki átutalás
magyar cégek
utalási limitet
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu