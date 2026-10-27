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Tetemre hívták az Audi vezérét, a szakszervezet elgáncsolhatja az amerikai üzemnyitást

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A Győrben is jelenlévő konszern vezetője állítólag etikai vétséget követett el. Érzékeny időpontban jött a tengerentúli gyárépítés bejelentése, de a szakszervezeteknek mérlegelniük kell az Audi amerikai vámokon elszenvedett brutális veszteségeit is.
Murányi Ernő
2026.10.27, 16:25
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Még három nap sem telt el az Audi vezérigazgatójának szombati nagy bejelentése óta, hogy tudniillik gyárat alapítanak az Egyesült Államokban, közelebbről Georgiában, máris olyan hírek röppentek fel, hogy a német szakszervezetek elgáncsolhatják a várva várt amerikai expanziót.

Audi plans to build a factory in the USA.
Tetemre hívták az Audi vezérét, a szakszervezet elgáncsolhatja az amerikai üzemnyitást / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A lehető legrosszabbkor jött az Audi bejelentése

A munkavállalói érdekképviseleti szervezetek - köztük az IG Metall - ugyanis elfogadhatatlannak tartják, hogy miközben a hazai dolgozókat folyamatosan elbocsátják, a cég 4,2 milliárd dollár értékben a tengerentúlon építene vadonatúj kapacitásokat.

A beruházás bejelentése valóban a lehető legrosszabb ütemezéssel érkezett, hiszen a Volkswagen-csoport éppen hatalmas költségcsökkentési programot hajt végre, amely Németországban akár 100 000–140 000 munkahely megszűnésével és négy gyár – köztük egy Audi-üzem – bezárásával is járhat.

A német társasági jog (társdöntési törvény) értelmében pedig az Audi anyavállalata, vagyis a Volkswagen felügyelőbizottsági helyeinek a felét a munkavállalói képviselők és a szakszervezetek adják. 

Christian Benner, az IG Metall elnöke és a VW felügyelőbizottságának elnökhelyettese ráadásul már nyomatékosította is, hogy a georgiai gyárépítésről szóló döntést az FB még nem hagyta jóvá. Sőt, kijelentette, hogy a munkavállalói oldalnak lesz egy-két szava hozzá, hogy a projekt egyáltalán zöldlámpát kap-e.

Így aztán  jogilag és politikailag is teljesen elképzelhető, hogy a Volkswagen-csoport felügyelőbizottsága meghiúsítja vagy módosítja a georgiai üzemlétesítést.

Vétett az Audi-vezér?

Kapóra jött a szakszervezeteknek, hogy a gyárépítést bejelentő Gernot Döllner Audi-vezér személyesen jelent meg Donald Trump amerikai elnök Perryben (Georgia) tartott választási kampánygyűlésén, ahol a Fehér Ház ura saját sikereként és a védővámok eredményeként állította be az Audi beruházását.

Az IG Metall szerint ugyanis Döllner fellépése nyíltan megsértette az Audi belső etikai kódexét, amely tiltja a politikai szerepvállalást a választások előtti három hónapban. Ez a „rendkívül kínos” politikai baki plusz fegyvert ad a szakszervezetek kezébe a felügyelőbizottsági tárgyalásokon.

Gernot Döllner a bírálatokra válaszul elsősorban az amerikai elnöki hivatal iránti tisztelettel, valamint a beruházás gazdasági jelentőségével indokolta a rendezvényen való részvételét.

Ha az amerikai elnök meghívja az embert, akkor a meghívást el kell fogadni. Ezt követeli meg a hivatal és az ország iránti tisztelet, amelyben befektetünk

- fogalmazott a vezérigazgató. 

Míg a szakszervezetek szerint ez egy pártpolitikai kampányesemény volt, Döllner tehát intézményi szintű protokollként igyekezett beállítani a fellépését.

Ziccerbe kerültek a szakszervezetek, de mérlegelniük kell

Ezek után viszont ahhoz, hogy a projekt átmenjen, a menedzsmentnek komoly garanciákat kell nyújtania a németországi munkahelyek védelmére, különben a szakszervezeti blokk megvétózhatja a georgiai gyárat.

A felügyelőbizottságnak azonban mérlegelnie kell a súlyos gazdasági kényszert is. 

Trump autóipari és acélvámjai csak az elmúlt évben mintegy 1,2 milliárd eurós pluszköltséget jelentettek az Audinak, mivel a márka az összes Amerikában eladott autóját Európából vagy Mexikóból importálja.

 A menedzsment szerint a georgiai üzem nélkül az Audi teljesen versenyképtelenné válhat a kulcsfontosságú amerikai SUV-piacon.

A három német prémium autómárka közül egyébiránt csak az Audinak nincs még üzeme Amerikában, ami miatt óriási versenyhátrányba került - főleg a vámemeléseket követően - az autóit helyben gyártó 

  • BMW-vel 
  • és Mercedes-Benzzel szemben. 

Megjegyzendő, hogy magának a Volkswagennek is van már gyára Chattanoogában (Tennessee állam), és most építenek a VW-csoporthoz tartozó, elektromos terepjárókat gyártó Scout Motorsnak is 2 milliárd dolláros beruházással egy vadonatúj üzemet a dél-karolinai Blythewoodban.

Noha elméletileg lehetséges lenne, hogy például Chattanoogában Audikat is gyártsanak  – a VW és Audi modelljeiknek sok azonos alkatrésze van – az üzem kapacitását teljesen leköti a VW népszerű szabadidőautóinak a gyártása. Az Audi volumenének befogadásához a gyár óriási és méregdrága bővítésére lenne szükség.

A friss georgiai bejelentéssel párhuzamosan azonban kiszivárgott, hogy az Audi a tervek szerint a Georgiában gyártandó évi 200 000 autó mellett 25 000 járművet a Scout dél-karolinai üzemében is összerakna.

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beruházás
VW-Konszern
Trump
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gyárépítés

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