Tetemre hívták az Audi vezérét, a szakszervezet elgáncsolhatja az amerikai üzemnyitást
Még három nap sem telt el az Audi vezérigazgatójának szombati nagy bejelentése óta, hogy tudniillik gyárat alapítanak az Egyesült Államokban, közelebbről Georgiában, máris olyan hírek röppentek fel, hogy a német szakszervezetek elgáncsolhatják a várva várt amerikai expanziót.
A lehető legrosszabbkor jött az Audi bejelentése
A munkavállalói érdekképviseleti szervezetek - köztük az IG Metall - ugyanis elfogadhatatlannak tartják, hogy miközben a hazai dolgozókat folyamatosan elbocsátják, a cég 4,2 milliárd dollár értékben a tengerentúlon építene vadonatúj kapacitásokat.
A beruházás bejelentése valóban a lehető legrosszabb ütemezéssel érkezett, hiszen a Volkswagen-csoport éppen hatalmas költségcsökkentési programot hajt végre, amely Németországban akár 100 000–140 000 munkahely megszűnésével és négy gyár – köztük egy Audi-üzem – bezárásával is járhat.
A német társasági jog (társdöntési törvény) értelmében pedig az Audi anyavállalata, vagyis a Volkswagen felügyelőbizottsági helyeinek a felét a munkavállalói képviselők és a szakszervezetek adják.
Christian Benner, az IG Metall elnöke és a VW felügyelőbizottságának elnökhelyettese ráadásul már nyomatékosította is, hogy a georgiai gyárépítésről szóló döntést az FB még nem hagyta jóvá. Sőt, kijelentette, hogy a munkavállalói oldalnak lesz egy-két szava hozzá, hogy a projekt egyáltalán zöldlámpát kap-e.
Így aztán jogilag és politikailag is teljesen elképzelhető, hogy a Volkswagen-csoport felügyelőbizottsága meghiúsítja vagy módosítja a georgiai üzemlétesítést.
Vétett az Audi-vezér?
Kapóra jött a szakszervezeteknek, hogy a gyárépítést bejelentő Gernot Döllner Audi-vezér személyesen jelent meg Donald Trump amerikai elnök Perryben (Georgia) tartott választási kampánygyűlésén, ahol a Fehér Ház ura saját sikereként és a védővámok eredményeként állította be az Audi beruházását.
Az IG Metall szerint ugyanis Döllner fellépése nyíltan megsértette az Audi belső etikai kódexét, amely tiltja a politikai szerepvállalást a választások előtti három hónapban. Ez a „rendkívül kínos” politikai baki plusz fegyvert ad a szakszervezetek kezébe a felügyelőbizottsági tárgyalásokon.
Gernot Döllner a bírálatokra válaszul elsősorban az amerikai elnöki hivatal iránti tisztelettel, valamint a beruházás gazdasági jelentőségével indokolta a rendezvényen való részvételét.
Ha az amerikai elnök meghívja az embert, akkor a meghívást el kell fogadni. Ezt követeli meg a hivatal és az ország iránti tisztelet, amelyben befektetünk
- fogalmazott a vezérigazgató.
Míg a szakszervezetek szerint ez egy pártpolitikai kampányesemény volt, Döllner tehát intézményi szintű protokollként igyekezett beállítani a fellépését.
Ziccerbe kerültek a szakszervezetek, de mérlegelniük kell
Ezek után viszont ahhoz, hogy a projekt átmenjen, a menedzsmentnek komoly garanciákat kell nyújtania a németországi munkahelyek védelmére, különben a szakszervezeti blokk megvétózhatja a georgiai gyárat.
A felügyelőbizottságnak azonban mérlegelnie kell a súlyos gazdasági kényszert is.
Trump autóipari és acélvámjai csak az elmúlt évben mintegy 1,2 milliárd eurós pluszköltséget jelentettek az Audinak, mivel a márka az összes Amerikában eladott autóját Európából vagy Mexikóból importálja.
A menedzsment szerint a georgiai üzem nélkül az Audi teljesen versenyképtelenné válhat a kulcsfontosságú amerikai SUV-piacon.
A három német prémium autómárka közül egyébiránt csak az Audinak nincs még üzeme Amerikában, ami miatt óriási versenyhátrányba került - főleg a vámemeléseket követően - az autóit helyben gyártó
- BMW-vel
- és Mercedes-Benzzel szemben.
Megjegyzendő, hogy magának a Volkswagennek is van már gyára Chattanoogában (Tennessee állam), és most építenek a VW-csoporthoz tartozó, elektromos terepjárókat gyártó Scout Motorsnak is 2 milliárd dolláros beruházással egy vadonatúj üzemet a dél-karolinai Blythewoodban.
Noha elméletileg lehetséges lenne, hogy például Chattanoogában Audikat is gyártsanak – a VW és Audi modelljeiknek sok azonos alkatrésze van – az üzem kapacitását teljesen leköti a VW népszerű szabadidőautóinak a gyártása. Az Audi volumenének befogadásához a gyár óriási és méregdrága bővítésére lenne szükség.
A friss georgiai bejelentéssel párhuzamosan azonban kiszivárgott, hogy az Audi a tervek szerint a Georgiában gyártandó évi 200 000 autó mellett 25 000 járművet a Scout dél-karolinai üzemében is összerakna.