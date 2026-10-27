Még három nap sem telt el az Audi vezérigazgatójának szombati nagy bejelentése óta, hogy tudniillik gyárat alapítanak az Egyesült Államokban, közelebbről Georgiában, máris olyan hírek röppentek fel, hogy a német szakszervezetek elgáncsolhatják a várva várt amerikai expanziót.

Tetemre hívták az Audi vezérét, a szakszervezet elgáncsolhatja az amerikai üzemnyitást / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A lehető legrosszabbkor jött az Audi bejelentése

A munkavállalói érdekképviseleti szervezetek - köztük az IG Metall - ugyanis elfogadhatatlannak tartják, hogy miközben a hazai dolgozókat folyamatosan elbocsátják, a cég 4,2 milliárd dollár értékben a tengerentúlon építene vadonatúj kapacitásokat.

A beruházás bejelentése valóban a lehető legrosszabb ütemezéssel érkezett, hiszen a Volkswagen-csoport éppen hatalmas költségcsökkentési programot hajt végre, amely Németországban akár 100 000–140 000 munkahely megszűnésével és négy gyár – köztük egy Audi-üzem – bezárásával is járhat.

A német társasági jog (társdöntési törvény) értelmében pedig az Audi anyavállalata, vagyis a Volkswagen felügyelőbizottsági helyeinek a felét a munkavállalói képviselők és a szakszervezetek adják.

Christian Benner, az IG Metall elnöke és a VW felügyelőbizottságának elnökhelyettese ráadásul már nyomatékosította is, hogy a georgiai gyárépítésről szóló döntést az FB még nem hagyta jóvá. Sőt, kijelentette, hogy a munkavállalói oldalnak lesz egy-két szava hozzá, hogy a projekt egyáltalán zöldlámpát kap-e.

Így aztán jogilag és politikailag is teljesen elképzelhető, hogy a Volkswagen-csoport felügyelőbizottsága meghiúsítja vagy módosítja a georgiai üzemlétesítést.

Vétett az Audi-vezér?

Kapóra jött a szakszervezeteknek, hogy a gyárépítést bejelentő Gernot Döllner Audi-vezér személyesen jelent meg Donald Trump amerikai elnök Perryben (Georgia) tartott választási kampánygyűlésén, ahol a Fehér Ház ura saját sikereként és a védővámok eredményeként állította be az Audi beruházását.

Az IG Metall szerint ugyanis Döllner fellépése nyíltan megsértette az Audi belső etikai kódexét, amely tiltja a politikai szerepvállalást a választások előtti három hónapban. Ez a „rendkívül kínos” politikai baki plusz fegyvert ad a szakszervezetek kezébe a felügyelőbizottsági tárgyalásokon.