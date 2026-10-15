Lassan pörögnek fel a kínai autómárkák, de így is viszik az új autókat – felfedte friss számait az AutoWallis
Több mint hét százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakának értékét az AutoWallis csoport kiskereskedelmi üzletágának újgépjármű-értékesítése 2026 első három negyedévében a mobilitási szolgáltatások üzletág erős teljesítménye mellett, miközben a nagykereskedelmi szegmensben közel hét százalékkal csökkent az értékesítés darabszáma. A nagykereskedelmi adatokat egyes piacokon jelentkező kedvezőtlen külső hatások is befolyásolták, amelyeket az elmúlt időszak üzletfejlesztései és a portfólióba bevont új márkák értékesítése még csak részben tudtak ellensúlyozni – derül ki a társaság csütörtök reggel közzétett értékesítési jelentéséből.
Folytatva az idei év első félévének trendjét, a harmadik negyedévvel együtt (a szezonális nyári visszaesés ellenére is) az AutoWallis kiskereskedelmi üzletága mutatta fel a legerősebb teljesítményt az értékesítés terén: 7,1 százalékkal 9339 darabra növelte az új gépjárművek értékesítését a vállalat által lefedett piacokon.
A használtautó-eladás az elmúlt két negyedévhez hasonlóan csökkenést (-6,2 százalék) mutatott, és 2595 darabot ért el. A visszaesésmögött elsősorban egyszeri bázishatás áll, mivel 2025 első félévében a mobilitási szolgáltatások szegmens flottacserét hajtott végre, melynek során a korábbi járműveket részben az AutoWallis kereskedői hálózata értékesítette. A szervizórák növekedési üteme tovább gyorsult a harmadik negyedévben, így számuk az év első kilenc hónapjában összesen 5,3 százalékkal 245 026-ra emelkedett. Ez elsősorban a 2,4 százalékos organikus bővülésnek, valamint az új debreceni egység teljesítményének volt köszönhető.
A nagykereskedelem húzta vissza az AutoWallis járműeladásait
Az AutoWallis nagykereskedelmi üzletágában a második negyedévben tapasztalt fellendülés a harmadik negyedévben csak szeptemberben folytatódott, így az év első kilenc hónapjában összességében 6,8 százalékkal, 26 029 darabra esett vissza a járműértékesítés. A folyamatok mögött továbbra is elsősorban a KGM márka visszaesése (-2280 darab) állt, mindenekelőtt a román piaci környezet elhúzódó bizonytalansága miatt. A csökkenő darabszámokat csak részben tudták ellensúlyozni a tavalyi időszakban még nem vagy csak kis darabszámban értékesített felfutó új márkák, mint például a Nissan (+362 darab), az XPENG (+308 darab) és a Geely (+128 darab).
A csoport az első kilenc hónapban összesen 37 963 gépjárművet értékesített, 3,7 százalékkal kevesebbet, mint az előző év azonos időszakában.
A mobilitási szolgáltatások (melybe a vállalatcsoport rövid és hosszú távú gépjárműkölcsönzése, továbbá a flottakezelés tartozik) 2,5 százalékkal 307 584-re növelte a bérleti események számát, míg a bérleti napok száma 14,6 százalékos növekedés mellett 210 214-re bővült. Az átlagos flottaméret az év első kilenc hónapjában 5,2 százalékkal 4242 darabra emelkedett.
A nagykereskedelmi értékesítés kedvező trendje várakozásaik ellenére a harmadik negyedévben megtorpant, és csak szeptemberben indult a rendelésállományok alapján várt irányba. A KGM értékesítésére elsősorban a román piac tartós bizonytalansága gyakorolt kedvezőtlen hatást, míg az Opel várakozás alatti eredménye az előző évi kiemelkedően erős bázishoz viszonyítandó mondta el Ormosy Gábor vezérigazgató az év eddig eltelt időszakának értékesítési adataival kapcsolatban.
A társaság vezetője hozzátette, hogy erősödő kihívásokkal teli az autópiaci környezet: a nagykereskedelem terén a hagyományos márkák visszaesését a portfólióba került új márkák és a frissülő modellkínálat egyelőre csak részben tudták ellensúlyozni, ugyanakkor a kiskereskedelmi szegmensben és a mobilitási szolgáltatásoknál továbbra is növekedés tapasztalható.
Tarták a stratégiai célt, az osztalékfizetést viszont elnapolták – bíznak az elemzők a részvényben
A vezérigazgató hangsúlyozta, hogy a vegyes értékesítési teljesítmény mellett is változatlanok az AutoWallis stratégiai irányai, ugyanakkor a végrehajtás ütemét a piaci környezethez igazítja. A csoport
- a meglévő portfólió eredménytermelő képességének
- és működési hatékonyságának javítására,
- az új márkák és piacok megtérülésének aktív menedzselésére,
- valamint a régiós autópiac átrendeződésében rejlő növekedési lehetőségek fegyelmezett kihasználására fókuszál.
Az autós társaság szeptember végén tartott befektetői napján a menedzsment megerősítette, hogy továbbra is a 2024-ben bemutatott stratégiájában meghatározott irányba halad a középkelet-európai régió meghatározó integrált autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatója. Az AutoWallis vezetői szerint a cég portfóliójába került új márkák hosszabb távon ellensúlyozzák a hagyományos gyártók visszaesését. Az osztalékfizetést viszont a rengeteg, sok pénzt igénylő projektre tekintettel a társaság - korábbi ígérete dacára - nem kezdi meg idén, sőt még a következő két évben sem kerül sor visszaosztásra.
A részvényárfolyam 0,4 százalékkal csúszot lejjebb a csütörtöki kereskedés eső órájában. Az év eleje óta közel ötödével zsugorodott a társaság tőzsdei értéke. Az elemzők ezzel együtt továbbra is jelentős felértékelődési lehetőséget látnak a papírban.