Lassan pörögnek fel a kínai autómárkák, de így is viszik az új autókat – felfedte friss számait az AutoWallis

Több mint hét százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakának értékét az AutoWallis csoport kiskereskedelmi üzletágának újgépjármű-értékesítése 2026 első három negyedévében a mobilitási szolgáltatások üzletág erős teljesítménye mellett, miközben a nagykereskedelmi szegmensben közel hét százalékkal csökkent az értékesítés darabszáma. A nagykereskedelmi adatokat egyes piacokon jelentkező kedvezőtlen külső hatások is befolyásolták, amelyeket az elmúlt időszak üzletfejlesztései és a portfólióba bevont új márkák értékesítése még csak részben tudtak ellensúlyozni – derül ki a társaság csütörtök reggel közzétett értékesítési jelentéséből.

A nagykereskedelem fékezett, a kiskereskedelem és a mobilitási szolgáltatások pörögnek az AutoWallis-nál / Fotó: AutoWallis

Folytatva az idei év első félévének trendjét, a harmadik negyedévvel együtt (a szezonális nyári visszaesés ellenére is) az AutoWallis kiskereskedelmi üzletága mutatta fel a legerősebb teljesítményt az értékesítés terén: 7,1 százalékkal 9339 darabra növelte az új gépjárművek értékesítését a vállalat által lefedett piacokon.

A használtautó-eladás az elmúlt két negyedévhez hasonlóan csökkenést (-6,2 százalék) mutatott, és 2595 darabot ért el. A visszaesésmögött elsősorban egyszeri bázishatás áll, mivel 2025 első félévében a mobilitási szolgáltatások szegmens flottacserét hajtott végre, melynek során a korábbi járműveket részben az AutoWallis kereskedői hálózata értékesítette. A szervizórák növekedési üteme tovább gyorsult a harmadik negyedévben, így számuk az év első kilenc hónapjában összesen 5,3 százalékkal 245 026-ra emelkedett. Ez elsősorban a 2,4 százalékos organikus bővülésnek, valamint az új debreceni egység teljesítményének volt köszönhető.

A nagykereskedelem húzta vissza az AutoWallis járműeladásait

Az AutoWallis nagykereskedelmi üzletágában a második negyedévben tapasztalt fellendülés a harmadik negyedévben csak szeptemberben folytatódott, így az év első kilenc hónapjában összességében 6,8 százalékkal, 26 029 darabra esett vissza a járműértékesítés. A folyamatok mögött továbbra is elsősorban a KGM márka visszaesése (-2280 darab) állt, mindenekelőtt a román piaci környezet elhúzódó bizonytalansága miatt. A csökkenő darabszámokat csak részben tudták ellensúlyozni a tavalyi időszakban még nem vagy csak kis darabszámban értékesített felfutó új márkák, mint például a Nissan (+362 darab), az XPENG (+308 darab) és a Geely (+128 darab).

A csoport az első kilenc hónapban összesen 37 963 gépjárművet értékesített, 3,7 százalékkal kevesebbet, mint az előző év azonos időszakában.

A mobilitási szolgáltatások (melybe a vállalatcsoport rövid és hosszú távú gépjárműkölcsönzése, továbbá a flottakezelés tartozik) 2,5 százalékkal 307 584-re növelte a bérleti események számát, míg a bérleti napok száma 14,6 százalékos növekedés mellett 210 214-re bővült. Az átlagos flottaméret az év első kilenc hónapjában 5,2 százalékkal 4242 darabra emelkedett.