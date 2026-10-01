AutoWallis: stabil mérleg és növekedés a cél, de mi lesz az osztalékkal?
A kihívásokkal teli autópiaci környezet, a hagyományos márkák visszafogott teljesítménye és a kínai márkák piaci bevezetéséhez kapcsolódó induló költségek mellett is fenntartja stratégiai ambícióit és növekedési irányát az AutoWallis csoport – közölte a cég a csütörtök délután megtartott befektetői napján.
Kitart stratégiája mellett az AutoWallis
A cég várakozása szerint a felgyorsult piaci átalakulás a gyorsuló üzletfejlesztések mellett több akvizíció zárását is lehetővé teszi, támogatva a 2028-ra tervezett célszámok elérését.
Továbbra is a 2024-ben bemutatott stratégiájában meghatározott irányba halad az AutoWallis csoport, a középkelet-európai régió meghatározó integrált autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatója.
Ormosy Gábor, az AutoWallis vezérigazgatója kiemelte, hogy
a kitűzött célok eléréséhez az organikus növekedés és az aktív üzletfejlesztés mellett a stratégiában tervezett akvizíciók sikeres lezárása is szükséges.
A vezérigazgató kifejtette, hogy a működési környezetet jelentősen befolyásolja számos kínai márka gyors piacra lépése Európában, így az AutoWallis szempontjából meghatározó közép-kelet-európai régióban is.
Ez a trend kettős hatású: egyrészt jelentős árversenyt okoz a teljes piacon és a hagyományos márkákat kedvezőtlenebb pozícióba kényszeríti. Másrészt az új márkák piaci bevezetése a forgalmazó vállalatok, így az AutoWallis számára is rövid távon jelentős induló költségeket jelent.
A Budapesti Értéktőzsde autós vállalata azzal számol, hogy a portfóliójába került új márkák stratégiai távlatban ellensúlyozzák a hagyományos gyártók visszaesését, rövid távon azonban terhelik az eredményszámokat, miközben az egyéb fejlesztések és a diverzifikált portfólió hosszabb távon a stabil növekedést támogatják.
Továbbra is növekszik a cég, de mikor fizet osztalékot?
Ormosy Gábor rámutatott, hogy az AutoWallis stratégiai fókuszában továbbra is az importőri portfólió bővítése, a kiskereskedelmi jelenlét erősítése és a mobilitási üzletág fejlesztése áll, melyek hosszú távon az eredménytermelő képesség és a növekedés fenntartható erősödését támogatják.
A rengeteg, sok pénzt igénylő projektre tekintettel a társaság - korábbi ígérete dacára - nem kezdi meg idén az osztalékfizetést, sőt még a következő két évben sem kerül sor visszaosztásra.
A működési hatékonyság növelését célzó csoportszintű intézkedések jelentős része lezárult, ugyanakkor ezek egy része csak a következő időszakban fejti ki hatását a teljes portfólióban. A társaság fejlesztései, az új kereskedések nyitása, valamint a portfólióba bevont új márkák a későbbiekben egyre nagyobb mértékben járulhatnak hozzá először az árbevétel, majd a nyereség növekedéséhez.
A vezérigazgató megerősítette, hogy az AutoWallis folyamatosan változó kihívások mellett is növekszik, a korábban kitűzött stratégiai irányok és a regionális konszolidáció feltételei továbbra is érvényesek, az eddig elért eredmények és a stabil mérleg pedig megfelelő alapot adnak a konszolidációs stratégia folytatására, melynek megvalósítását a menedzsment folyamatosan a piaci realitásokhoz igazítja.
A jelenlegi piaci átrendeződés rövid távon ugyan több tényezőn keresztül is terheli az eredményt, hosszabb távon azonban ezek az eredménytermelés letéteményesei és új üzletfejlesztési, valamint akvizíciós lehetőségeket nyitnak az AutoWallis előtt, tovább erősítve a vállalat szerepét a közép-kelet-európai autópiac konszolidációjában.
Az AutoWallis részvényei szerdán 1,6 százalékkal, 127 forintra drágultak, az elmúlt 12 hónap során azonban 20 százalékkal értékelődtek le.