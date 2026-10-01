AutoWallis: stabil mérleg és növekedés a cél, de mi lesz az osztalékkal?

A kihívásokkal teli autópiaci környezet, a hagyományos márkák visszafogott teljesítménye és a kínai márkák piaci bevezetéséhez kapcsolódó induló költségek mellett is fenntartja stratégiai ambícióit és növekedési irányát az AutoWallis csoport – közölte a cég a csütörtök délután megtartott befektetői napján.

Ormosy Gábor, az AutoWallis vezérigazgatója / Fotó: Vémi Zoltán

Kitart stratégiája mellett az AutoWallis

A cég várakozása szerint a felgyorsult piaci átalakulás a gyorsuló üzletfejlesztések mellett több akvizíció zárását is lehetővé teszi, támogatva a 2028-ra tervezett célszámok elérését.

Továbbra is a 2024-ben bemutatott stratégiájában meghatározott irányba halad az AutoWallis csoport, a középkelet-európai régió meghatározó integrált autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatója.

Ormosy Gábor, az AutoWallis vezérigazgatója kiemelte, hogy

a kitűzött célok eléréséhez az organikus növekedés és az aktív üzletfejlesztés mellett a stratégiában tervezett akvizíciók sikeres lezárása is szükséges.

A vezérigazgató kifejtette, hogy a működési környezetet jelentősen befolyásolja számos kínai márka gyors piacra lépése Európában, így az AutoWallis szempontjából meghatározó közép-kelet-európai régióban is.

Ez a trend kettős hatású: egyrészt jelentős árversenyt okoz a teljes piacon és a hagyományos márkákat kedvezőtlenebb pozícióba kényszeríti. Másrészt az új márkák piaci bevezetése a forgalmazó vállalatok, így az AutoWallis számára is rövid távon jelentős induló költségeket jelent.

A Budapesti Értéktőzsde autós vállalata azzal számol, hogy a portfóliójába került új márkák stratégiai távlatban ellensúlyozzák a hagyományos gyártók visszaesését, rövid távon azonban terhelik az eredményszámokat, miközben az egyéb fejlesztések és a diverzifikált portfólió hosszabb távon a stabil növekedést támogatják.

Továbbra is növekszik a cég, de mikor fizet osztalékot?

Ormosy Gábor rámutatott, hogy az AutoWallis stratégiai fókuszában továbbra is az importőri portfólió bővítése, a kiskereskedelmi jelenlét erősítése és a mobilitási üzletág fejlesztése áll, melyek hosszú távon az eredménytermelő képesség és a növekedés fenntartható erősödését támogatják.

A rengeteg, sok pénzt igénylő projektre tekintettel a társaság - korábbi ígérete dacára - nem kezdi meg idén az osztalékfizetést, sőt még a következő két évben sem kerül sor visszaosztásra.

A működési hatékonyság növelését célzó csoportszintű intézkedések jelentős része lezárult, ugyanakkor ezek egy része csak a következő időszakban fejti ki hatását a teljes portfólióban. A társaság fejlesztései, az új kereskedések nyitása, valamint a portfólióba bevont új márkák a későbbiekben egyre nagyobb mértékben járulhatnak hozzá először az árbevétel, majd a nyereség növekedéséhez.