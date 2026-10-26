Tranzakciós illeték: akár többmilliós tehernövekedéssel számolhatnak a cégek 2027-től – a leghatásosabb trükk rájuk nem vonatkozik, mutatjuk a költségeket

Jelentősen átalakulhatnak a banki átutalások költségei 2027-től: a kisebb összegeket mozgató magánszemélyek jól járhatnak, a nagyobb utalások és a vállalati tranzakciók viszont megdrágulhatnak. Vannak azonban olyan fizetési megoldások, amelyekkel már most is jelentős összegeket lehet megtakarítani, akár többmilliós pénzmozgások esetén is.

Drágulhatnak a banki átutalások, de van egy trükk, amellyel már most megúszható a díj – a cégek viszont rosszul járhatnak / Fotó: Rachchanont Hemmawong

Nem feltétlenül kell hagyományos átutalással rendezni egy több százezer forintos számlát. Ha a szolgáltató bankkártyás fizetést vagy qviket is kínál, az ügyfél akár külön díj nélkül teljesítheti ugyanazt a tranzakciót. Ennek különösen 2027-től lehet jelentősége, amikor a kormány tervei szerint átalakul a pénzügyi tranzakciós illeték rendszere.

Ahogy arról a Világgazdaság korábban beszámolt, a lakossági átutalások illetékmentes értékhatárát 50 ezerről 150 ezer forintra emelnék. Ezzel párhuzamosan a tranzakciónként fizetendő illeték felső határa 20 ezerről 30 ezer forintra nőne, miközben a 0,45 százalékos illetékmérték változatlan maradna.

Akár 450 forinttal is csökkenhet egyetlen átutalás illetéke

A Bankmonitor számításai szerint az átutalások legalább háromnegyede beleférhet az új, 150 ezer forintos illetékmentes értékhatárba. Egy 100 ezer forintos lakossági utalás után jelenleg 225 forint illetéket kell fizetnie a banknak, az új szabályozás mellett viszont már semennyit.

A 175 748 forintos átlagos lakossági átutalás illetéke pedig 566 forintról 116 forintra csökkenhetne, vagyis tranzakciónként 450 forinttal mérséklődne a teher. Ezzel szemben egy 5 millió forintos utalás illetéke 20 ezerről 21 825 forintra emelkedne.

Fontos azonban tisztázni, hogy

a pénzügyi tranzakciós illetéket nem az átutalást indító ügyfél, hanem a bank fizeti meg az államnak.

A pénzintézetek ugyanakkor ezt a terhet gyakran továbbhárítják a számlatulajdonosokra, akár külön díjtételként, akár az átutalási költségekbe beépítve. Emiatt az illeték csökkenése sem jelent automatikusan ugyanekkora megtakarítást az ügyfél számára.

Miért utalnánk, ha bankkártyával is fizethetünk?

A hagyományos átutalás egyik legegyszerűbb alternatívája a bankkártyás fizetés. A kártyás vásárlásokra ugyanis nem vonatkozik az átutalások 0,45 százalékos illetéke, és a legtöbb lakossági számlacsomagban külön tranzakciós díj nélkül teljesíthetők. Ráadásul már számos olyan szolgáltatás is kifizethető kártyával, amelyet sokan továbbra is banki átutalással rendeznek.