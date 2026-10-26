Tranzakciós illeték: akár többmilliós tehernövekedéssel számolhatnak a cégek 2027-től – a leghatásosabb trükk rájuk nem vonatkozik, mutatjuk a költségeket
Jelentősen átalakulhatnak a banki átutalások költségei 2027-től: a kisebb összegeket mozgató magánszemélyek jól járhatnak, a nagyobb utalások és a vállalati tranzakciók viszont megdrágulhatnak. Vannak azonban olyan fizetési megoldások, amelyekkel már most is jelentős összegeket lehet megtakarítani, akár többmilliós pénzmozgások esetén is.
Nem feltétlenül kell hagyományos átutalással rendezni egy több százezer forintos számlát. Ha a szolgáltató bankkártyás fizetést vagy qviket is kínál, az ügyfél akár külön díj nélkül teljesítheti ugyanazt a tranzakciót. Ennek különösen 2027-től lehet jelentősége, amikor a kormány tervei szerint átalakul a pénzügyi tranzakciós illeték rendszere.
Ahogy arról a Világgazdaság korábban beszámolt, a lakossági átutalások illetékmentes értékhatárát 50 ezerről 150 ezer forintra emelnék. Ezzel párhuzamosan a tranzakciónként fizetendő illeték felső határa 20 ezerről 30 ezer forintra nőne, miközben a 0,45 százalékos illetékmérték változatlan maradna.
Akár 450 forinttal is csökkenhet egyetlen átutalás illetéke
A Bankmonitor számításai szerint az átutalások legalább háromnegyede beleférhet az új, 150 ezer forintos illetékmentes értékhatárba. Egy 100 ezer forintos lakossági utalás után jelenleg 225 forint illetéket kell fizetnie a banknak, az új szabályozás mellett viszont már semennyit.
A 175 748 forintos átlagos lakossági átutalás illetéke pedig 566 forintról 116 forintra csökkenhetne, vagyis tranzakciónként 450 forinttal mérséklődne a teher. Ezzel szemben egy 5 millió forintos utalás illetéke 20 ezerről 21 825 forintra emelkedne.
Fontos azonban tisztázni, hogy
a pénzügyi tranzakciós illetéket nem az átutalást indító ügyfél, hanem a bank fizeti meg az államnak.
A pénzintézetek ugyanakkor ezt a terhet gyakran továbbhárítják a számlatulajdonosokra, akár külön díjtételként, akár az átutalási költségekbe beépítve. Emiatt az illeték csökkenése sem jelent automatikusan ugyanekkora megtakarítást az ügyfél számára.
Miért utalnánk, ha bankkártyával is fizethetünk?
A hagyományos átutalás egyik legegyszerűbb alternatívája a bankkártyás fizetés. A kártyás vásárlásokra ugyanis nem vonatkozik az átutalások 0,45 százalékos illetéke, és a legtöbb lakossági számlacsomagban külön tranzakciós díj nélkül teljesíthetők. Ráadásul már számos olyan szolgáltatás is kifizethető kártyával, amelyet sokan továbbra is banki átutalással rendeznek.
Jó példa erre a One telekommunikációs vállalat, amelynek számlái az alkalmazásban és az online ügyfélfiókban is kiegyenlíthetők bankkártyával, sőt, bejelentkezés nélkül is elérhető az online befizetés.
Hasonló lehetőség más közüzemi és előfizetéses szolgáltatásoknál is rendelkezésre állhat. A vásárló így elkerülheti a hagyományos átutalás banki díját, a kereskedőnek azonban a kártyaelfogadás költségeivel továbbra is számolnia kell.
Fizetési kérelem: így lehet illeték nélkül utalni akár milliókat
A másik fontos lehetőség a fizetési kérelem, amely a hagyományos átutaláshoz képest fordított módon működik. Ilyenkor nem a fizető fél írja be a bankszámlaszámot és az összeget, hanem a pénzt váró személy vagy vállalkozás küld egy fizetési kérelmet a másik félnek. A címzett erről értesítést kap a banki alkalmazásában, ahol ellenőrizheti az adatokat, majd jóváhagyhatja vagy elutasíthatja a tranzakciót.
A jóváhagyással azonnali átutalás indul, a pénz pedig néhány másodpercen belül megérkezik a kedvezményezetthez. Ennek egyik legnagyobb előnye, hogy
a magánszemélyként, fizetési kérelemre indított azonnali átutalások teljesen illetékmentesek, függetlenül az összegtől, az azonnali fizetési rendszer 20 millió forintos értékhatáráig.
A lehetőség magánszemélyek között és vállalkozásoknak történő fizetésnél egyaránt használható. Ha például valaki egy barátjától kap kérelmet egy közösen vásárolt ajándék áráért, az utalás illetékmentes. Ugyanez igaz akkor is, ha egy szolgáltató küld fizetési kérelmet a lakossági ügyfélnek, aki azt saját bankszámlájáról jóváhagyja.
Illetékmentes vagy teljesen ingyenes? Nem ugyanaz a kettő
A hagyományos átutalásoknál különbséget kell tenni az állami illeték és a bank által felszámított saját díjak között. Attól, hogy egy tranzakció után a banknak nem kell illetéket fizetnie, a normál átutalás még nem feltétlenül ingyenes az ügyfélnek.
- A fogyasztóként jóváhagyott fizetési kérelmeknél azonban mindkét költség alól mentesség jár. A bank a fizetési kérelemmel kezdeményezett azonnali átutalásért külön átutalási díjat sem számíthat fel a magánszemélynek.
- Más kérdés a fizetési kérelem elküldése: ezért a kérelmet kezdeményező fél bankja számíthat fel díjat. Egyes kiegészítő szolgáltatások, például az SMS-értesítések szintén pénzbe kerülhetnek.
A fizetési kérelmek fogadása minden hazai lakossági banknál elérhető, küldésük feltételei azonban bankonként eltérhetnek. Ezért annak, aki rendszeresen szeretne ilyen módon pénzt kérni, érdemes ellenőriznie a számlacsomagját.
A qvik QR-kóddal vagy egyetlen kattintással is működik
A fizetési kérelem a qvik-rendszer egyik megoldása, de nem az egyetlen. A Magyar Nemzeti Bank által bevezetett szolgáltatás QR-kódos, NFC-s érintéses és fizetési hivatkozással, vagyis deeplinkkel indított átutalásokat is lehetővé tesz.
A QR-kódos fizetésnél például a kereskedő megjeleníti a fizetéshez szükséges kódot, amelyet a vásárló a telefonjával beolvas. Ezután megnyílik a mobilbanki alkalmazása, ahol ellenőrizheti és jóváhagyhatja a tranzakciót. Az NFC-s és a hivatkozásos fizetés hasonlóan működik: a különbség az, hogyan jut el a fizetési megbízás a mobilbankba.
A qvik valamennyi szabályosan kezdeményezett fizetési formája díjmentes a fogyasztóként fizető magánszemély számára.
A One például bankkártya mellett már qviket is kínál az online számlabefizetéshez.
A vállalkozásoknak nem lesz ilyen egyszerű megúszni a drágulást
A 2027-es illetékváltoztatás legnagyobb vesztesei a rendszeresen nagy összegeket átutaló vállalkozások lehetnek. A céges átutalásoknál ugyanis nincs illetékmentes értékhatár, így a tervezett 150 ezer forintos lakossági kedvezményből sem részesülnek. Az illetékplafon emelése ugyanakkor őket is érintené.
- Egy 5 millió forintos céges átutalás után jelenleg 20 ezer forint az illeték, ami 22 500 forintra nőne.
- Egy 10 milliós utalásnál pedig már 30 ezer forint lenne a teher a jelenlegi 20 ezer helyett, ami 50 százalékos emelkedést jelent.
- Ha egy vállalkozás havonta húsz alkalommal utal 10 millió forintot, az illetékterhe éves szinten 2,4 millió forinttal emelkedne.
Amennyiben ezt a bank teljes egészében továbbhárítja, ugyanekkora összeggel növekedhetnek a cég bankolási költségei.
A vállalkozások ráadásul nehezebben kerülhetik el ezeket a terheket. A qvik és a fizetési kérelem számukra is elérhető, de a törvényileg garantált fizetői díjmentesség a fogyasztókat illeti meg, a céges számláról indított átutalásokra nem vonatkozik automatikusan.
A vállalkozások ugyanakkor fogadhatnak qvik-fizetéseket és küldhetnek fizetési kérelmeket lakossági ügyfeleiknek. Ez a vásárlóknak ingyenes fizetési lehetőséget biztosíthat, a kereskedőnek azonban elfogadói vagy szolgáltatási költségei keletkezhetnek.
A 2027-es módosítás végleges részletei és a bankok új díjszabásai egyelőre nem ismertek. A magánszemélyek viszont már most is ellenőrizhetik, hogy a rendszeresen fizetett számláikat hagyományos átutalás helyett bankkártyával, fizetési kérelemmel vagy qvikkel is rendezhetik-e.