Befektetés: nyár végén sem fékezett a magyarok kedvence – minden befektetett forintot megdupláztak a profik

Alaposan megdolgoztatták az ügyfelek pénzét a nyári kánikula idején a hazai alapkezelők, a rájuk bízott vagyon a piaci hátszéltől is támogatva újabb bő egy százalékkal hízott augusztusban. A befektetési alapok eszközértéke ezzel első alkalommal átlépte a 28 750 milliárd forintot a jegybank friss statisztikája alapján.

Rengeteg pénzt vittek az alapkezelőkhöz augusztusban, meg is térült a befektetés / Fotó: Cherdchai101 / Shutterstock

A nyár végi csúcsdöntéssel 28 757 milliárd forintra hízott a befektetési jegyek összértéke, ami 305 milliárd forintos bővülést jelent az előző hónaphoz képest. A gyarapodáshoz

leginkább az erős piaci hozamok járultak hozzá, 151 milliárd forinttal.

Az ügyfelek friss megtakarításai 138 milliárd forinttal növelték a portfóliók értékét,

az ugyancsak kedvezően alakuló devizapiaci mozgások pedig további 16 milliárd forinttal egészítették ki azt.

Utóbbi a forint folytatódó gyengülésének tudható be, az euró ugyanis 0,33 százalékkal drágult az utolsó nyári hónapban.

Ezek az alapok szívták fel a legtöbb befektetést

A legtöbb friss tőke a részvény-, valamint a származtatott alapokba érkezett. Az egyaránt 57 milliárd forintos nettó értékesítés mellett a hozamok is kiemelkedőek voltak mindkét kategóriában, amiben szerepet játszott, hogy a pesti tőzsde fő mutatója, a BUX 1,7 százalékkal emelkedett, miközben az MSCI fejlett piaci indexe két és fél százalékkal, a fejlődő piaci részvénykosár pedig bő három százalékkal ralizott. Mindezekkel együtt a részvényalapok négy százalék feletti, a származtatott termékek pedig három százalékos bővülést könyvelhettek el.

A legnagyobb vagyonnal rendelkező kötvényes eszközökbe 26 milliárd forint megtakarítást helyeztek az ügyfelek, amit az árfolyamok és a devizamozgások 17 milliárd forinttal egészítettek ki. Az augusztus így ezzel együtt csendesebb időszakot hozott, a közel 7800 milliárd forintot kezelő kategória fél százalékkal tudott gyarapodni.

Nem történt érdemi változás a második legnagyobb vagyon felett rendelkező ingatlanalapoknál sem. A minimális, hat milliárd forintos visszaváltást kompenzálni tudták az emelkedő pályán maradó, ám nem túl magas hozamok.