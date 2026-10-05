Befektetés: nyár végén sem fékezett a magyarok kedvence – minden befektetett forintot megdupláztak a profik
Alaposan megdolgoztatták az ügyfelek pénzét a nyári kánikula idején a hazai alapkezelők, a rájuk bízott vagyon a piaci hátszéltől is támogatva újabb bő egy százalékkal hízott augusztusban. A befektetési alapok eszközértéke ezzel első alkalommal átlépte a 28 750 milliárd forintot a jegybank friss statisztikája alapján.
A nyár végi csúcsdöntéssel 28 757 milliárd forintra hízott a befektetési jegyek összértéke, ami 305 milliárd forintos bővülést jelent az előző hónaphoz képest. A gyarapodáshoz
- leginkább az erős piaci hozamok járultak hozzá, 151 milliárd forinttal.
- Az ügyfelek friss megtakarításai 138 milliárd forinttal növelték a portfóliók értékét,
- az ugyancsak kedvezően alakuló devizapiaci mozgások pedig további 16 milliárd forinttal egészítették ki azt.
Utóbbi a forint folytatódó gyengülésének tudható be, az euró ugyanis 0,33 százalékkal drágult az utolsó nyári hónapban.
Ezek az alapok szívták fel a legtöbb befektetést
A legtöbb friss tőke a részvény-, valamint a származtatott alapokba érkezett. Az egyaránt 57 milliárd forintos nettó értékesítés mellett a hozamok is kiemelkedőek voltak mindkét kategóriában, amiben szerepet játszott, hogy a pesti tőzsde fő mutatója, a BUX 1,7 százalékkal emelkedett, miközben az MSCI fejlett piaci indexe két és fél százalékkal, a fejlődő piaci részvénykosár pedig bő három százalékkal ralizott. Mindezekkel együtt a részvényalapok négy százalék feletti, a származtatott termékek pedig három százalékos bővülést könyvelhettek el.
A legnagyobb vagyonnal rendelkező kötvényes eszközökbe 26 milliárd forint megtakarítást helyeztek az ügyfelek, amit az árfolyamok és a devizamozgások 17 milliárd forinttal egészítettek ki. Az augusztus így ezzel együtt csendesebb időszakot hozott, a közel 7800 milliárd forintot kezelő kategória fél százalékkal tudott gyarapodni.
Nem történt érdemi változás a második legnagyobb vagyon felett rendelkező ingatlanalapoknál sem. A minimális, hat milliárd forintos visszaváltást kompenzálni tudták az emelkedő pályán maradó, ám nem túl magas hozamok.
A vegyes alapokba a hét milliárd forintnyi hozam kétszeresét helyezték el a újonnan a megtakarítók, összességében két százalék feletti emelkedést eredményezve. Hasonló bővülés jellemezte a garantált alapokat is, itt azonban a beérkező friss tőke húzta fel az eszközértéket.
A kisebb kategóriák közül a pénzpiaci alapoknál csak a friss befizetéseknek köszönhető a mintegy másfél százalékos emelkedés, az árupiaci termékeknél viszont a kiemelkedő hozamoknak köszönhetően ugrott közel 10 százalékkal a vagyon.
A hónap vesztesei a kockázati- és magántőke lapok voltak, ahol a 35 milliárd forintnyi tőkekiáramlást 55 milliárdos árfolyamveszteség súlyosbította, bő másfél százalékos vagyoneróziót okozva.