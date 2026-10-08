Megkopott a magyar állampapír népszerűsége, más befektetésre ugranak most – hiába a Mol-rali, a tőzsdén csúnyán mellényúltak a háztartások

A nyár végén sem pihentették pénzüket a háztartások, akiknek a nyaralás mellett a befektetésre is maradt energiájuk. A lakosság magyar értékpapírokban tartott vagyona augusztusban tovább gyarapodott, a 33,3 ezermilliárd forintos hó végi állomány új csúcsot is jelent egyúttal az MNB legfrissebb adatai szerint.

Egyre inkább a befektetési alapok felé fordul a lakosság, az állampapírok kevésbé népszerűek / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A jegybank által szerdán közzétett statisztika szerint a háztartások hazai értékpapír-állománya 0,7 százalékkal 33 299,8 milliárd forintra nőtt az utolsó nyári hónapban, ezzel pedig ismét történelmi rekordszintre emelkedett a magyar állampapírban, vállalati és banki kötvényekben, hazai részvényekben és befektetési jegyekben fialtatott vagyonelemek összértéke.

A 246,2 milliárd forintos bővülés java részét a frissen befektetett megtakarítások adták, 174,3 milliárd forinttal, míg a már meglévő eszközök 71,9 milliárd forint hozamot termeltek a tulajdonosok számára.

Kopik az állampapír népszerűsége, a befektetési alapok hamarosan előzhetnek a háztartási portfólióban

A kisbefektetők portfóliójának legnagyobb szeletét kitevő magyar állampapírok iránt nyár végére mérséklődött a kereslet, ami a kamatok folyamatos csökkenése logikus magyarázatnak tűnik. A májusi 400 milliárdos, valamint a júniusra és júliusra jellemző, 150 milliárd forint feletti tétel után augusztusban már csupán 67,7 milliárd forinttal szálltak be a háztartások az államadósság finanszírozásába.

Ezen belül is a hosszú (éven túli) lejáratú kötvények bizonyultak a legvonzóbbnak, melyekből közel 98 milliárd forintot táraztak be. A rövid futamidejű papírokból ezzel szemben 34 milliárd forintot váltottak vissza.

A devizában jegyzett magyar állampapír továbbra is csak kevesek fantáziáját mozgatja meg, ezekből mindössze négy milliárd forintnyit vásárolt a lakosság.

A felhalmozott kamatokkal együtt fél százalékkal, 14 700 milliárd forint közelébe emelkedett a lakosság kezében lévő államkötvények összértéke.

Az egyéb – vállalati és banki – kötvényeikből öt milliárd forinttal csökkentették kitettségüket, az ilyen eszközökben tartott vagyon értéke ezáltal szűk egy százalékkal apadt.