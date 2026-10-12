Lenullázták a hozamokat, így is rátenyereltek a vétel gombra – soha nem látott szintre ért az európai sztárbefektetés
A nyár végi rali után lassult az európai tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) növekedése. A szeptemberben lenullázódó hozamok mellett ezúttal a kitartóan magas megtakarítási kedv lökte új csúcsra a népszerű befektetést, amiben immár közel 3250 milliárd eurót kezelnek.
A költséghatékonysága, jól diverzifikálhatósága és bőséges termékkínálata miatt népszerű eszközosztály európai összvagyona 1,05 százalékkal nőtt az előző hónapban, és szeptember végére elérte a 3249,3 milliárd dollárt az LSEG Lipper pénzügyi adatszolgáltató legfrissebb kimutatása szerint.
A 33,7 milliárd eurós gyarapodás teljes egészében a beérkező friss tőkének köszönhető, a piaci hozamok ugyanis kisebb, félmilliárd eurós veszteséget eredményeztek.
A kockázatvállalásnak a továbbra is bizonytalan közel-keleti helyzet, a magas energiaár-környezet, valamint a kötvénypiaci hozamok emelkedése sem kedvezett. Ráadásul ezzel párhuzamosan a nagy jegybankok is szigorúbbá váltak: az Európai Központi Bank és a Federal Reserve is 25 bázisponttal emelte az irányadó kamatot.
Szeptemberben is fókuszban maradt a befektetés
A befektetők az elapadó hozamok ellenére is kitartottak az ETF-ek mellett, 34,2 milliárd euró megtakarítást lekötve a kontinensen bejegyzett eszközökbe. Ez megegyezik az utóbbi 12 hónapra jellemző havi átlagos tőkebeáramlással, idén ugyanakkor a második legalacsonyabb értékesítési volumennek felel meg.
A friss pénz
- zöme, 25,5 milliárd euró a részvény ETF-ekbe érkezett,
- a kötvényes portfóliók további 7,3 milliárd eurót szívtak fel a piacról.
- A pénzpiaci alapokba további 1,1 milliárd euró vándorolt,
- míg a alternatív ETF-ek 300 millió euró befektetéssel gazdagodtak.
- Az árupiaci ETF-ek 100 millió eurót csatornáztak be,
- a vegyes portfóliókból pedig 100 millió euró tőkét váltottak vissza a tulajdonosok.
A főbb kategóriákat tovább szálazva is befektetői kockázatvállalás és részvénypiaci dominancia rajzolódik ki. A három legnépszerűbb termék egyaránt a részvény ETF-ek közül került ki:
a globális kitettséget adó részvény ETF-ek 14 milliárd eurót, az amerikai részvényekbe fektető alapok négy milliárd eurót, az európai részvényeket tartalmazó portfóliók két milliárd euró megtakarítást vonzottak magukhoz.
A feltörekvő piaci részvény ETF-ek iránt közel másfél milliárd eurónyi kereslet mutatkozott, és az osztalékfizető papírokba fektető részvényes termékekbe is 1,2 milliárd euró befektetés érkezett.
A pólus másik végén a pénzügyi szektor, valamint az amerikai kis- és közepes méretű tőzsdei cégekbe fektető eszközök kullognak, melyekből 1,1, illetve egymilliárd dollárnyi tőke távozott. A hónap nagy vesztesei a finn részvény ETF-ek is, melyekből 800 millió euró folyt ki.
Amundi: rekordéve lehet az európai ETF-eknek
Az egyik legnagyobb európai alapkezelő, az Amundi saját adatai is azt jelzik, az európai UCITS ETF-piac újabb rekordév felé tart. A harmadik negyedévben 127,4 milliárd eurónyi tőkebeáramlás érkezett az eszközosztályba, ami 12 százalékkal múlta felül a második negyedévit.
A részvényalapok közel 100 milliárd euró befektetést vonzottak az elmúlt három hónapban, ezen belül az All Country World és a Developed Market World stratégiák vezették a sort 29 milliárd, illetve 25,5 milliárd euróval.
Az aranyhoz kapcsolódó tőzsdén kereskedett termékek (ETP-k) és árupiaci termékek (ETC-k) több mint 10 milliárd eurónyi nettó friss tőkét gyűjtöttek be a legutóbbi negyedévben, ami önmagában meghaladja az aranyhoz kapcsolt termékek 2022-es, 7,6 milliárd eurós, éves csúcsot jelentő beáramlását.