Lenullázták a hozamokat, így is rátenyereltek a vétel gombra – soha nem látott szintre ért az európai sztárbefektetés

A nyár végi rali után lassult az európai tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) növekedése. A szeptemberben lenullázódó hozamok mellett ezúttal a kitartóan magas megtakarítási kedv lökte új csúcsra a népszerű befektetést, amiben immár közel 3250 milliárd eurót kezelnek.

Újabb csúcsra ért ősz elején a népszerű európai befektetés / Fotó: Shutterstock

A költséghatékonysága, jól diverzifikálhatósága és bőséges termékkínálata miatt népszerű eszközosztály európai összvagyona 1,05 százalékkal nőtt az előző hónapban, és szeptember végére elérte a 3249,3 milliárd dollárt az LSEG Lipper pénzügyi adatszolgáltató legfrissebb kimutatása szerint.

A 33,7 milliárd eurós gyarapodás teljes egészében a beérkező friss tőkének köszönhető, a piaci hozamok ugyanis kisebb, félmilliárd eurós veszteséget eredményeztek.

A kockázatvállalásnak a továbbra is bizonytalan közel-keleti helyzet, a magas energiaár-környezet, valamint a kötvénypiaci hozamok emelkedése sem kedvezett. Ráadásul ezzel párhuzamosan a nagy jegybankok is szigorúbbá váltak: az Európai Központi Bank és a Federal Reserve is 25 bázisponttal emelte az irányadó kamatot.

Szeptemberben is fókuszban maradt a befektetés

A befektetők az elapadó hozamok ellenére is kitartottak az ETF-ek mellett, 34,2 milliárd euró megtakarítást lekötve a kontinensen bejegyzett eszközökbe. Ez megegyezik az utóbbi 12 hónapra jellemző havi átlagos tőkebeáramlással, idén ugyanakkor a második legalacsonyabb értékesítési volumennek felel meg.

A friss pénz

zöme, 25,5 milliárd euró a részvény ETF-ekbe érkezett,

a kötvényes portfóliók további 7,3 milliárd eurót szívtak fel a piacról.

A pénzpiaci alapokba további 1,1 milliárd euró vándorolt,

míg a alternatív ETF-ek 300 millió euró befektetéssel gazdagodtak.

Az árupiaci ETF-ek 100 millió eurót csatornáztak be,

a vegyes portfóliókból pedig 100 millió euró tőkét váltottak vissza a tulajdonosok.

A főbb kategóriákat tovább szálazva is befektetői kockázatvállalás és részvénypiaci dominancia rajzolódik ki. A három legnépszerűbb termék egyaránt a részvény ETF-ek közül került ki:

a globális kitettséget adó részvény ETF-ek 14 milliárd eurót, az amerikai részvényekbe fektető alapok négy milliárd eurót, az európai részvényeket tartalmazó portfóliók két milliárd euró megtakarítást vonzottak magukhoz.

A feltörekvő piaci részvény ETF-ek iránt közel másfél milliárd eurónyi kereslet mutatkozott, és az osztalékfizető papírokba fektető részvényes termékekbe is 1,2 milliárd euró befektetés érkezett.