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Megvették a piaci esést is, bődületes rekord felé halad a világ egyik legkedveltebb befektetése

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Bő fél százalékkal csökkent a tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) globális vagyona szeptemberben. A leforduló hozamok mellett több mint 200 milliárd dollár friss befektetést szívott fel az eszközosztály, az idei kilenchavi értékesítés már most túlszárnyalja a 2025-ös csúcsévet.
Kadlót Tibor
2026.10.22, 15:44
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Megviselte a kihívásokkal teli piaci környezet a világszerte népszerű befektetést az ősz elején. A tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) globális vagyona a bőséges tőkebeáramlás ellenére közel 140 milliárd dollárral apadt szeptemberben a bezuhanó hozamok következtében.

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Megvették az esést az ETF-piaci kereskedők, a szeptemberi gyenge hozamok dacára rekordot hozhat 2026 a népszerű befektetésnek / Fotó: Shutterstock

A szeptember historikusan gyenge a tőzsdei hozamok tekintetében, idén ráadásul az elhúzódó amerikai-iráni háború és a nyomában kialakult energiaválság is rontotta a piaci hangulatot. A globális kötvényhozamok megugrása szintén a kockázatosabb eszközök elől szívta el a tőkét, miközben az amerikai Fed és az Európai Központi Bank is szigorított, egyaránt 25 bázisponttal emelve az irányadó kamatot.

Ebben a környezetben a költséghatékony és jól diverzifikált tulajdonsága miatt kedvelt ETF-ek sem remekeltek. A piaci hozamesés 345 milliárd dollárt égetett el az ilyen eszközökben tartott befektetősekből, amit a szektorba érkező, továbbra is jelentős friss megtakarítások is csak tompítani tudtak. A befektetők 207,3 milliárd dollárt helyeztek el az ETF-ekben világszerte. Mindezek hatására a globális ETF-vagyon 0,6 százalékkal – 137,7 milliárd dollárral – 22 830,7 milliárd dollárra apadt az első őszi hónap végére az LSEG Lipper kimutatása szerint.

A mostoha piaci hangulathoz mérten bőségesnek mondható tőkebeáramlás 

java, 110,9 milliárd dollár a részvény ETF-ekbe érkezett, 

  • a kötvényes termékek pedig további 68,6 milliárd dollárt szívtak fel. 
  • Az alternatív eszközök 13,6 milliárd dollár befektetést gyűjtöttek, 
  • az árupiaci ETF-ek 5,7 milliárd dollár megtakarítással gazdagodtak, 
  • a vegyes portfóliók 4,1 milliárd dollár friss tőkét csatornáztak be. 
  • Jutott még 3,9 milliárd dollárnyi ügyfélpénz a pénzpiaci alapokba is, 
  • az egyéb típusú ETF-ek pedig 600 millió dollárral bővültek.

Az eszközosztály népszerűségét jól mutatja, hogy idén kilenc hónap alatt már több megtakarítás érkezett a szektorba, mint 2025 egészében, ami 2094,5 milliárd dolláros nettó értékesítéssel akkor rekord tőkebeáramlást eredményezett.

Így, hacsak az utolsó negyedévben nem fordul meg a trend, és továbbra is nettó vásárlók maradnak a befektetők az ETF-piacon, akkor az idei év újabb csúcsot hozhat.

Az értékesítést tovább bontva, a legnépszerűbb termékek a széles földrajzi lefedettséget biztosító ETF-ek voltak. Ezen belül is a globális, de amerikai eszközöket nem tartalmazó részvény ETF-ek húzták be a legtöbb, 21,9 milliárd dolláros megtakarítást a piacról.

A kategória inverze, a kizárólag amerikai részvényekbe fektető ETF-ek iránt is kiemelkedő érdeklődést mutattak, ezekből 21,3 milliárd dollárnyit vásároltak az ügyfelek, és a globális (amerikai részvényeket is tartalmazó) részvénypiaci eszközökre is pontosan ekkora keresletet támasztottak.

A legnagyobb, négy milliárd dolláros visszaváltást az alternatív részvény ETF-ek szenvedték el, de látványosan elfordultak a befektetők az amerikai vállalati kötvényekből álló portfólióktól, valamint a koreai részvényekből építkező ETF-ektől. Előbbiekből 2,9 milliárd dollárt, utóbbiból 2,2 milliárd dollárt váltottak vissza.

A befektetési szolgáltatók közötti értékesítési versenyt utcahosszal nyerte az iShares. A BlackRock ETF-üzletága 64,7 milliárd dollárt vonzott magához. A képzeletbeli dobogó alsóbb fokaira is amerikai pénzügyi cégek állhattak fel: a Vanguard ETF-jei 29,3 milliárd dollárt, a State Street SPDR termékei pedig 18,6 milliárd dollár tőkebeáramlást regisztráltak.

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