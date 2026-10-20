Bedőltek a hozamok, elapadtak a megtakarítások – verejtékezve araszolt új csúcsra a magyar sztárbefektetés
Leforduló hozamok fékezték a hazai befektetési alapok vagyonának bővülését az ősz elején, miközben a megakarítási kedv is szemmel láthatóan alábbhagyott, így alig látható mértékben araszolt újabb csúcsra a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (Bamosz) tagjainál fialtatott eszközök értéke – derül ki a szövetség friss adataiból.
Az alapok összvagyona alig 0,1 százalékkal 22 678 milliárd forintra emelkedett szeptember végére. A csekély, 32 milliárd forintos bővülés kizárólag az ügyfelek megtakarításának köszönhető, mivel a piaci hangulat jelentősen elromlott a nyárzárást követően.
A megtakarítók 62,5 milliárd forintot vittek az alapkezelőkhöz, ami mindössze harmada a nyári hónapok során látott havi tőkebeáramlásnak. Ennek az összegnek a felét ráadásul múlt hónapban elégették a negatív hozamok, melyek 30,5 milliárd forinttal csökkentették a portfóliók egyenlegét.
A pesti tőzsde első számú részvénykosara, a BUX 2,5 százalékos eséssel nyitotta az őszt, az MSCI fejlett piaci indexe 1,3 százalékkal a fejlődő piaci részvénymutató pedig 0,8 százalékkal került lejjebb.
Lefordultak a hozamok, mégis öntötték a pénzt ezekre a befektetésekre
Ami az értékesítési trendeket illeti, a befektetők továbbra is a magasabb hozammal kecsegtető alapokat keresik. A legtöbb új pénz
- az abszolút hozamú,
- a részvény-
- és a vegyes alapokba vándorolt.
Az abszolút hozamú alapok 75,2 milliárd foront nettó értékesítéssel zárták a hónapot, ami a legmagasabb az összes kategóriák közül. A hozamok ezúttal nem tudtak hozzájárulni a gyarapodáshoz, így az itt kezelt vagyon 0,8 százalékkal nőtt.
A vegyes alapokhoz is kiemelkedő, 47,3 milliárd forint tőke érkezett, ám ezt a hozamok nem tudták tovább gyarapítani, ezért 0,7 százalékos vagyonnövekedést regisztrált körükben a Bamosz.
A részvényalapokban 29 milliárdnyi megtakarítást elyeztek el az alapkezelők ügyfelei. A tőzsdéken tapasztalható enyhén negatív hangulat a hozamokban is megjelent, de a kategória vagyona ezzel együtt is közel egy százalékkal növekedni tudott.
Brutális menyiségű kötvényt váltottak vissza az ügyfelek, nem kíméltélk a pénzpiaci eszközöket sem
A messze a legnagyobb vagyonnal rendelkező kötvényalapokból igen jelentős összeget, 68,3 milliárd forintot váltottak vissza a tulajdonosok. Ezt a hozamok sem tudták szépíteni, így végül 1,2 százalékkal apadt a kötvényes portfóliók összvagyona.
Az ingatlanalapokból 6,4 milliárd forinttőke távozott, amit a már-már megszokott pozitív hozamok kompenzálntak. A nettó eszközértékük mindezek eredőjeként 0,1 százalékkal növekedett a hónap folyamán.
A tőkevédett alapoktól 3,2 milliárdnyi tőke távozott a hónap során. A hozamok azonban kedvezően alakultak, így a kategória esetében a vagyonváltozás a pozitív tartományba került, igaz csak 0,1 százalékkal.
A származtatott alapokhoz mindössze 0,2 milliárdnyi tőke érkezett, amihezaz árfolyamemelkedés is hozzátett valamelyest, 0,9 százalékkal növelve az itt fialtatott vagyon összértékét.
A pénzpiaci alapojaikból közel 11 milliárd forintot vontak ki a befektetők, áadásul a hozamok is csak szerényen alakultak, így végül szűk két százalékkal csökkent a kategória vagyona.
Az árupiaci alapokból egymilliárd forint távozott, e mellett a hozamok lefordulása is karcsúsította az eszközök értékét. Mindennek eredőjeként 4,6 százalékkal zsugorodott a terméktípus eszközértéke, minden kategória közül a legnagybb mértékben.
A jellemzően intézményi befektetők vagyonát kezelő zártkörű alapokhoz alig több mint félmilliárd forintnyi megtakarítás érkezett, és mivel az árfolyamok is kedvezően alakultak, a két tényező együttesen 1,6 százalékos bővülést eredményezett.