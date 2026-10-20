Bedőltek a hozamok, elapadtak a megtakarítások – verejtékezve araszolt új csúcsra a magyar sztárbefektetés

Leforduló hozamok fékezték a hazai befektetési alapok vagyonának bővülését az ősz elején, miközben a megakarítási kedv is szemmel láthatóan alábbhagyott, így alig látható mértékben araszolt újabb csúcsra a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (Bamosz) tagjainál fialtatott eszközök értéke – derül ki a szövetség friss adataiból.

Nagyítóval kellett keresni a hozamokat a befektetési alapoknál szeptemberben / Fotó: Cherdchai101

Az alapok összvagyona alig 0,1 százalékkal 22 678 milliárd forintra emelkedett szeptember végére. A csekély, 32 milliárd forintos bővülés kizárólag az ügyfelek megtakarításának köszönhető, mivel a piaci hangulat jelentősen elromlott a nyárzárást követően.

A megtakarítók 62,5 milliárd forintot vittek az alapkezelőkhöz, ami mindössze harmada a nyári hónapok során látott havi tőkebeáramlásnak. Ennek az összegnek a felét ráadásul múlt hónapban elégették a negatív hozamok, melyek 30,5 milliárd forinttal csökkentették a portfóliók egyenlegét.

A pesti tőzsde első számú részvénykosara, a BUX 2,5 százalékos eséssel nyitotta az őszt, az MSCI fejlett piaci indexe 1,3 százalékkal a fejlődő piaci részvénymutató pedig 0,8 százalékkal került lejjebb.

Lefordultak a hozamok, mégis öntötték a pénzt ezekre a befektetésekre

Ami az értékesítési trendeket illeti, a befektetők továbbra is a magasabb hozammal kecsegtető alapokat keresik. A legtöbb új pénz

az abszolút hozamú,

a részvény-

és a vegyes alapokba vándorolt.

Az abszolút hozamú alapok 75,2 milliárd foront nettó értékesítéssel zárták a hónapot, ami a legmagasabb az összes kategóriák közül. A hozamok ezúttal nem tudtak hozzájárulni a gyarapodáshoz, így az itt kezelt vagyon 0,8 százalékkal nőtt.

A vegyes alapokhoz is kiemelkedő, 47,3 milliárd forint tőke érkezett, ám ezt a hozamok nem tudták tovább gyarapítani, ezért 0,7 százalékos vagyonnövekedést regisztrált körükben a Bamosz.

A részvényalapokban 29 milliárdnyi megtakarítást elyeztek el az alapkezelők ügyfelei. A tőzsdéken tapasztalható enyhén negatív hangulat a hozamokban is megjelent, de a kategória vagyona ezzel együtt is közel egy százalékkal növekedni tudott.