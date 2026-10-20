Deviza
EUR/HUF362,98 +0,04% USD/HUF323,21 -0,1% GBP/HUF431,41 +0,17% CHF/HUF392 +0,2% PLN/HUF83,02 -0,03% RON/HUF68,17 +0,07% CZK/HUF14,92 +0,07% EUR/HUF362,98 +0,04% USD/HUF323,21 -0,1% GBP/HUF431,41 +0,17% CHF/HUF392 +0,2% PLN/HUF83,02 -0,03% RON/HUF68,17 +0,07% CZK/HUF14,92 +0,07%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX143 518,08 -0,22% MTELEKOM2 668 +0,3% MOL4 936 -0,65% OTP41 560 -0,26% RICHTER12 660 +0,16% OPUS219,5 +2,05% ANY6 100 0% AUTOWALLIS115,5 -3,9% WABERERS4 210 +0,24% BUMIX8 766,41 +0,06% CETOP4 936,73 -0,59% CETOP NTR3 174,2 -0,5% BUX143 518,08 -0,22% MTELEKOM2 668 +0,3% MOL4 936 -0,65% OTP41 560 -0,26% RICHTER12 660 +0,16% OPUS219,5 +2,05% ANY6 100 0% AUTOWALLIS115,5 -3,9% WABERERS4 210 +0,24% BUMIX8 766,41 +0,06% CETOP4 936,73 -0,59% CETOP NTR3 174,2 -0,5%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Bedőltek a hozamok, elapadtak a megtakarítások – verejtékezve araszolt új csúcsra a magyar sztárbefektetés

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Behúzta a féket az ősz elején a hazai alapkezelői szektor. A piaci árfolyamok esése mellett az ügyfelek is visszafogták megtakarításaikat, így alig todott bővülni a népszerű befektetési kategória. A kötvényektől és a pénzpiaci termékektől szabadultak a befektetők, a részvénypiacon sem termett sok babér, az ingatlanokra azonban a bizonytalanabb környezetben is lehetett számítani.
K. T.
2026.10.20, 06:00
Szóljon hozzá!

Leforduló hozamok fékezték a hazai befektetési alapok vagyonának bővülését az ősz elején, miközben a megakarítási kedv is szemmel láthatóan alábbhagyott, így alig látható mértékben araszolt újabb csúcsra a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (Bamosz) tagjainál fialtatott eszközök értéke – derül ki a szövetség friss adataiból.

befektetés, befektetési alap
Nagyítóval kellett keresni a hozamokat a befektetési alapoknál szeptemberben / Fotó: Cherdchai101

Az alapok összvagyona alig 0,1 százalékkal 22 678 milliárd forintra emelkedett szeptember végére. A csekély, 32 milliárd forintos bővülés kizárólag az ügyfelek megtakarításának köszönhető, mivel a piaci hangulat jelentősen elromlott a nyárzárást követően. 

A megtakarítók 62,5 milliárd forintot vittek az alapkezelőkhöz, ami mindössze harmada a nyári hónapok során látott havi tőkebeáramlásnak. Ennek az összegnek a felét ráadásul múlt hónapban elégették a negatív hozamok, melyek 30,5 milliárd forinttal csökkentették a portfóliók egyenlegét.

A pesti tőzsde első számú részvénykosara, a BUX 2,5 százalékos eséssel nyitotta az őszt, az MSCI fejlett piaci indexe 1,3 százalékkal a fejlődő piaci részvénymutató pedig 0,8 százalékkal került lejjebb.

Lefordultak a hozamok, mégis öntötték a pénzt ezekre a befektetésekre

Ami az értékesítési trendeket illeti, a befektetők továbbra is a magasabb hozammal kecsegtető alapokat keresik. A legtöbb új pénz 

  • az abszolút hozamú, 
  • a részvény- 
  • és a vegyes alapokba vándorolt.

Az abszolút hozamú alapok 75,2 milliárd foront nettó értékesítéssel zárták a hónapot, ami a legmagasabb az összes kategóriák közül. A hozamok ezúttal nem tudtak hozzájárulni a gyarapodáshoz, így az itt kezelt vagyon 0,8 százalékkal nőtt.

A vegyes alapokhoz is kiemelkedő, 47,3 milliárd forint tőke érkezett, ám ezt a hozamok nem tudták tovább gyarapítani, ezért 0,7 százalékos vagyonnövekedést regisztrált körükben a Bamosz.

A részvényalapokban 29 milliárdnyi megtakarítást elyeztek el az alapkezelők ügyfelei. A tőzsdéken tapasztalható enyhén negatív hangulat a hozamokban is megjelent, de a kategória vagyona ezzel együtt is közel egy százalékkal növekedni tudott.

Brutális menyiségű kötvényt váltottak vissza az ügyfelek, nem kíméltélk a pénzpiaci eszközöket sem

A messze a legnagyobb vagyonnal rendelkező kötvényalapokból igen jelentős összeget, 68,3 milliárd forintot váltottak vissza a tulajdonosok. Ezt a hozamok sem tudták szépíteni, így végül 1,2 százalékkal apadt a kötvényes portfóliók összvagyona.

Az ingatlanalapokból 6,4 milliárd forinttőke távozott, amit a már-már megszokott pozitív hozamok kompenzálntak. A nettó eszközértékük mindezek eredőjeként 0,1 százalékkal növekedett a hónap folyamán.

A tőkevédett alapoktól 3,2 milliárdnyi tőke távozott a hónap során. A hozamok azonban kedvezően alakultak, így a kategória esetében a vagyonváltozás a pozitív tartományba került, igaz csak 0,1 százalékkal.

A származtatott alapokhoz mindössze 0,2 milliárdnyi tőke érkezett, amihezaz árfolyamemelkedés is hozzátett valamelyest, 0,9 százalékkal növelve az itt fialtatott vagyon összértékét. 

A pénzpiaci alapojaikból közel 11 milliárd forintot vontak ki a befektetők, áadásul a hozamok is csak szerényen alakultak, így végül szűk két százalékkal csökkent a kategória vagyona.

Az árupiaci alapokból egymilliárd forint távozott, e mellett a hozamok lefordulása is karcsúsította az eszközök értékét. Mindennek eredőjeként 4,6 százalékkal zsugorodott a terméktípus eszközértéke, minden kategória közül a legnagybb mértékben.

A jellemzően intézményi befektetők vagyonát kezelő zártkörű alapokhoz alig több mint félmilliárd forintnyi megtakarítás érkezett,  és mivel az árfolyamok is kedvezően alakultak, a két tényező együttesen 1,6 százalékos bővülést eredményezett.

 

Szóljon hozzá!
BAMOSZ
részvény
ingatlan
kötvény
alapkezelők
befektetési alap
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu